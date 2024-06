Por dentro da cadeia dYdX: explorando o futuro da governança de criptomoedas

Desde a sua estreia, o token DYDX aumentou substancialmente a sua utilidade em várias áreas críticas, como Segurança, Staking e Governança dentro da Cadeia dYdX, estabelecendo-se como um ativo fundamental na infraestrutura do ecossistema. A partir de agora, aproximadamente 149 milhões de tokens DYDX, que constituem 14,9% do fornecimento total, estão apostados em 60 validadores ativos. Este mecanismo de piquetagem não apenas protege a rede, mas também sustenta a estabilidade e confiabilidade geral da Cadeia dYdX.

Compromisso gratificante: apostando em inovações

A estrutura de piquetagem provou ser benéfica, com mais de 20 milhões de USDC distribuídos como recompensas de piquetagem para mais de 18.991 partes interessadas que contribuem para a segurança da rede. O aspecto de governança do token DYDX teve um envolvimento significativo da comunidade, com 55 propostas de governança iniciadas até o momento. Isto reflecte uma taxa de participação robusta e um forte compromisso com processos descentralizados de tomada de decisão.









Em 26 de outubro de 2023, após um voto favorável da comunidade, a Cadeia dYdX foi lançada oficialmente com o token DYDX. Este desenvolvimento foi um ponto de viragem para a DYDX, que fez a transição de um token exclusivamente baseado em governação para um ativo multifuncional. A adoção de um modelo Proof-of-Stake (PoS) fortaleceu a segurança da Cadeia dYdX. O staking de tokens DYDX em Validadores não apenas protege a rede, mas também descentraliza o controle, evitando possíveis vulnerabilidades associadas a sistemas centralizados.





O inovador mecanismo de recompensa de aposta introduzido após o lançamento aloca 100% das taxas do protocolo, principalmente em USDC, diretamente aos apostadores. Este sistema não só protege a rede, mas também oferece benefícios financeiros práticos aos intervenientes, reflectindo uma estratégia bem pensada para incentivar e recompensar o apoio da comunidade. A cadeia dYdX gerou mais de US$ 120 bilhões em volume de negociação até o momento, com recompensas de apostas mostrando aumentos notáveis, especialmente nos primeiros meses de 2024. Esta tendência ressalta a crescente utilidade e atratividade do mecanismo de apostas DYDX.





A transição do dYdX v3 semicentralizado no Ethereum para uma rede de Camada 1 totalmente descentralizada e independente marca um avanço significativo na governança e na autonomia operacional do protocolo. Mudanças recentes na governação facilitaram a apresentação de propostas pelos membros da comunidade, melhorando a acessibilidade e incentivando uma participação mais activa na governação da rede.

Unindo ethDYDX a DYDX

Uma parte substancial dos tokens ethDYDX migrou com sucesso para a cadeia dYdX, facilitada por um processo de ponte eficiente e fácil de usar. Esta transição apoia a integração do ecossistema dYdX e melhora os seus esforços de descentralização. De acordo com os últimos dados da Coingecko, o token DYDX tem um fornecimento total de 1 bilhão, com aproximadamente 50% atualmente em circulação. Esta distribuição destaca a adoção generalizada e o uso ativo do DYDX no ecossistema dYdX.





A cadeia dYdX continua a evoluir, impulsionada pela governança comunitária e aprimorada pela utilidade multifuncional do token DYDX, abrindo caminho para um futuro seguro, descentralizado e dinâmico para a negociação de ativos digitais.





