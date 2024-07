Ein Vergleich der Quellenverteilung und der Ergebnisüberschneidung bei Websuchmaschinen

Linktabelle

Zusammenfassung und Einleitung

Literaturische Rezension

Ziele und Forschungsfragen

Methoden

Ergebnisse

Diskussion

Schlussfolgerung, Forschungsdaten, Danksagungen und Referenzen

ABSTRAKT

Wenn es um Suchmaschinen geht, bevorzugen Nutzer im Allgemeinen Google. Unsere Studie zielt darauf ab, die Unterschiede zwischen den Ergebnissen von Google und denen anderer Suchmaschinen zu ermitteln. Wir haben die Top-10-Ergebnisse von Google, Bing, DuckDuckGo und Metager anhand von 3.537 Suchanfragen von Google Trends aus Deutschland und den USA verglichen. Google zeigt in den Top-Ergebnissen mehr einzigartige Domänen an als seine Konkurrenten. Wikipedia und Nachrichten-Websites sind insgesamt die beliebtesten Quellen. Während einige Top-Quellen die Suchergebnisse dominieren, ist auch die Verteilung der Domänen über alle Suchmaschinen hinweg konsistent. Die Überschneidung zwischen Google und Bing liegt immer unter 32 %, während Metager eine höhere Überschneidung mit Bing aufweist als DuckDuckGo, nämlich bis zu 78 %. Diese Studie zeigt, dass die Verwendung einer anderen Suchmaschine, insbesondere zusätzlich zu Google, eine größere Vielfalt an Quellen bietet und den Nutzer dazu bringen kann, neue Perspektiven zu finden.

SCHLÜSSELWÖRTER

Websuche; Suchmaschine; Web Scraping; Google; Quellenvergleich

EINFÜHRUNG

Warum sollte es mehr als eine Suchmaschine geben? Während Benutzer eine Suchmaschine aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit, speziellen Funktionen oder einer bequemeren Integration in ihre technische Umgebung anderen vorziehen können, ist die Frage, die uns in dieser Untersuchung interessiert, ob ein Benutzer von der Verwendung einer anderen Suchmaschine als Google profitiert, wenn es darum geht, Ergebnisse aus verschiedenen Quellen zu finden. Unser Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass Google mit Abstand die am häufigsten verwendete Suchmaschine ist (StatCounter, 2022), dass Benutzer Suchmaschinen in hohem Maße vertrauen, ihnen relevante und nützliche Ergebnisse zu liefern (Europäische Kommission, 2016; Purcell et al., 2012), und dass nur einige Benutzer neben Google eine andere Suchmaschine verwenden (Schultheiß & Lewandowski, 2021).





Nutzer haben großes Vertrauen in Suchmaschinen. Dies spiegelt sich darin wider, dass 91 % der US-Nutzer angaben, immer oder meistens das zu finden, wonach sie suchen, und dass 66 % Suchmaschinen für eine faire und unvoreingenommene Informationsquelle halten (Purcell et al., 2012). Darüber hinaus gaben 78 % der europäischen Internet- und Onlineplattform-Nutzer an, dass sie darauf vertrauen, dass ihre Suchmaschinenergebnisse die relevantesten Ergebnisse sind (Europäische Kommission, 2016). Weltweit vertrauen Nutzer Suchmaschinen mehr als jeder anderen Quelle (einschließlich traditioneller Nachrichtenagenturen), wenn es um Nachrichten geht (Edelman Trust Institute, 2022), und Nutzer vertrauen Nachrichten, die sie über die Suche finden, deutlich mehr als Nachrichten, die sie in sozialen Medien finden.

(Newman et al., 2021).





Da das Internet riesig ist und verschiedene Suchmaschinen unterschiedliche Quellen bevorzugen, ist es interessant zu sehen, ob sich die in den Suchergebnissen angezeigten Top-Quellen von Suchmaschine zu Suchmaschine unterscheiden. Es kann sein, dass eine alternative Suchmaschine Ergebnisse aus „alternativen“ Quellen bevorzugt, z. B. in Bezug auf politische Ausrichtung oder die Bevorzugung nichtkommerzieller Inhaltsanbieter. Dies alles hängt davon ab, ob alternative Suchmaschinen hinsichtlich der von ihnen angezeigten Ergebnisse tatsächlich Alternativen sind. Wenn dies der Fall wäre, könnten die möglichen Vorteile der Verwendung einer anderen Suchmaschine als Google darin bestehen, andere Ergebnisse, zusätzliche Ergebnisse und relevantere Ergebnisse zu finden. Unabhängig davon, welches dieser Ziele ein Benutzer erreichen möchte, benötigt er andere Ergebnisse als die von Google. Daher ist es interessant zu sehen, ob andere Suchmaschinen den Benutzern solche Ergebnisse liefern.





Es gibt eine anhaltende Diskussion über alternative Suchmaschinen und darüber, wie die Dominanz von Google auf dem Suchmaschinenmarkt gebrochen werden kann. Die Ansätze reichen von der Etablierung einzelner alternativer Suchmaschinen bis hin zum Aufbau von Infrastrukturen für solche Alternativen (z. B. Lewandowski, 2019); siehe auch Mager, 2014). Da Google den Suchmaschinenmarkt dominiert (StatCounter, 2022), scheint es oft, als gäbe es überhaupt keine Alternativen. Andererseits wird die Anzahl alternativer (oder einfach „anderer“) Suchmaschinen oft überschätzt. Viele scheinbare Suchmaschinen sind lediglich Suchportale, die Ergebnisse eines Partners anzeigen, anstatt die Ergebnisse aus ihrem eigenen Index zu generieren. Beispielsweise beziehen Yahoo und Ecosia ihre Ergebnisse von Bing und können daher nicht als eigenständige Suchmaschinen betrachtet werden. Dennoch kann es andere Gründe für die Verwendung einer Suchmaschine ohne eigenen Index geben. Einige der einzigartigen Vorteile, mit denen alternative Suchmaschinen werben, sind Datenschutz (z. B. Startpage und DuckDuckGo) oder die Tatsache, dass ein Unternehmen seine Gewinne in Umweltprojekte investiert (z. B. Ecosia). Ein anderer Suchmaschinentyp ist die Metasuchmaschine (z. B. Metager). Eine solche Suchmaschine sendet die Abfragen an mehrere andere Suchmaschinen, fasst dann die Top-Ergebnisse zusammen und ordnet sie neu. Besonders interessant erscheint uns, ob ein solcher Ansatz zu einer größeren Vielfalt an Suchergebnissen führt, also zu Ergebnissen aus einer größeren Vielfalt von Quellen. Daher werden wir im Rahmen unserer Forschung jede Suchmaschine, die entweder über einen eigenen Index verfügt oder eine einzigartige Auswahl und Neuordnung von Ergebnissen aus einem oder mehreren Indizes bietet, als alternative Suchmaschine betrachten. Besonders interessant sind für uns die Unterschiede in der Quellenverteilung; die Relevanz der Ergebnisse liegt außerhalb des Rahmens unserer Forschung.





Vor mehr als 20 Jahren argumentierten Introna & Nissenbaum (2000), dass Suchmaschinen als kommerzielle Unternehmen dazu neigen, große Websites zu bevorzugen und daher ein Teil des Webs, d. h. die kleineren Websites, dem Blick verborgen bleiben. Studien, die messen, was Benutzer auswählen, scheinen dies zu bestätigen: Goel et al. (2010) fanden heraus, dass bei Yahoo nur 10.000 Websites für etwa 80 % der Ergebnisklicks verantwortlich sind. Es ist wichtig zu beachten, dass dies nicht nur auf die Präferenz der Benutzer für bestimmte Quellen zurückzuführen ist, sondern dass Benutzer überwiegend aus den von der Suchmaschine angezeigten Top-Ergebnissen auswählen. Was außerhalb des unmittelbaren Blickfelds der Benutzer liegt, wird nicht ausgewählt (Lewandowski & Kammerer, 2021).





Es fällt auf, dass in den letzten Jahren nur wenige Studien die Ergebnisse verschiedener Suchmaschinen verglichen haben. Ältere Studien (siehe Abschnitt Literaturübersicht) kamen insgesamt zu dem Ergebnis, dass sich die Top-Ergebnisse verschiedener Suchmaschinen nicht allzu stark überschneiden. In diesem Artikel beschäftigen wir uns damit, wie sich die Top-Ergebnisse von Google von Alternativen unterscheiden und ob es sich daher für einen Benutzer lohnt, diese Alternativen in Betracht zu ziehen. Wenn eine andere Suchmaschine als Google sehr ähnliche Ergebnisse wie Google liefert, würde ein Benutzer nicht viel davon profitieren, diese Suchmaschine zu verwenden, wenn man die Quellenvielfalt berücksichtigt.