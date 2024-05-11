Web Arama Motorlarında Kaynak Dağılımı ve Sonuç Örtüşmesinin Karşılaştırılması

Bağlantı Tablosu

Özet ve Giriş

Literatür incelemesi

Amaçlar ve Araştırma Soruları

Yöntemler

Sonuçlar

Tartışma

Sonuç, Araştırma Verileri, Teşekkür ve Kaynaklar

SOYUT

Arama motorları söz konusu olduğunda kullanıcılar genellikle Google’ı tercih ediyor. Çalışmamız Google'da bulunan sonuçların diğer arama motorlarına göre farklarını bulmayı amaçlamaktadır. Almanya ve ABD'den Google Trendler'den oluşturulan 3.537 sorguyu kullanarak Google, Bing, DuckDuckGo ve Metager'den elde edilen ilk 10 sonucu karşılaştırdık. Google, en iyi sonuçlarda rakiplerine göre daha fazla benzersiz alan adı görüntüler. Wikipedia ve haber siteleri genel olarak en popüler kaynaklardır. Arama sonuçlarına bazı üst düzey kaynakların hakim olması nedeniyle alan adlarının dağılımı da tüm arama motorlarında tutarlıdır. Google ile Bing arasındaki örtüşme her zaman %32'nin altındayken Metager'in Bing ile örtüşmesi DuckDuckGo'dan daha yüksek olup %78'e kadar çıkıyor. Bu çalışma, özellikle Google'ın yanı sıra başka bir arama motorunun kullanılmasının daha geniş bir kaynak çeşitliliği sağladığını ve kullanıcının yeni bakış açıları bulmasına yol açabileceğini göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

İnternette arama; arama motoru; web kazıma; Google; kaynak karşılaştırması

GİRİİŞ

Neden birden fazla arama motoru olmalı? Kullanıcılar kullanışlılığı, uzmanlaşmış özellikleri veya teknik ortamlarına daha uygun entegrasyonu nedeniyle bir arama motorunu diğerlerine tercih edebilirken, bu araştırmada bizi ilgilendiren soru, bir kullanıcının söz konusu olduğunda Google'dan başka bir arama motorunu kullanmanın fayda sağlayıp sağlayamayacağıdır. Farklı kaynaklardan sonuçlar bulmak. Başlangıç noktamız, Google'ın açık ara en çok kullanılan arama motoru olduğu (StatCounter, 2022), kullanıcıların kendilerine alakalı ve faydalı sonuçlar sağlama konusunda arama motorlarına büyük ölçüde güvendiği gerçeğidir (Avrupa Komisyonu, 2016; Purcell vd., 2012) ve yalnızca bazı kullanıcıların Google'ın yanı sıra başka bir arama motoru kullandığını (Schultheiß ve Lewandowski, 2021).





Kullanıcılar arama motorlarına büyük güven duyuyor. Bu, aradıklarını her zaman veya çoğu zaman bulduklarını söyleyen ABD'li kullanıcıların %91'i ve arama motorlarının adil ve tarafsız bir bilgi kaynağı olduğuna inanan %66'sı tarafından yansıtılmaktadır (Purcell ve diğerleri, 2012) . Ayrıca, Avrupalı internet ve çevrimiçi platform kullanıcılarının %78'i, arama motoru sonuçlarının en alakalı sonuçlar olduğuna güvendiklerini söyledi (Avrupa Komisyonu, 2016). Dünya çapında kullanıcılar, haberler söz konusu olduğunda arama motorlarına diğer tüm kaynaklardan (geleneksel haber kaynakları dahil) daha fazla güveniyor (Edelman Trust Institute, 2022) ve kullanıcılar, arama yoluyla bulunan haberlere, sosyal medyada bulunan haberlerden önemli ölçüde daha fazla güveniyor.

(Newman ve diğerleri, 2021).





Web çok büyük olduğundan ve farklı arama motorları farklı kaynakları tercih edebileceğinden, arama sonuçlarında gösterilen en iyi kaynakların bir arama motorundan diğerine farklılık gösterip göstermediğini görmek ilginçtir. Alternatif bir arama motorunun, örneğin politik eğilim veya ticari olmayan içerik sağlayıcıları tercih etme açısından "alternatif" kaynaklardan gelen sonuçları tercih etmesi söz konusu olabilir. Bunların hepsi, alternatif arama motorlarının, gösterdikleri sonuçlar açısından gerçekten alternatif olup olmadığına bağlıdır. Öyle olsaydı, Google dışında bir arama motoru kullanmanın olası faydaları arasında farklı sonuçlar bulmak, ek sonuçlar bulmak ve daha alakalı sonuçlar bulmak yer alır. Bir kullanıcının bu hedeflerden hangisine ulaşmayı amaçladığı önemli değil, Google'ınkinden farklı sonuçlara ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle diğer arama motorlarının kullanıcılara bu tür sonuçlar sağlayıp sağlamadığını görmek ilginçtir.





Alternatif arama motorları ve Google'ın arama motoru pazarındaki hakimiyetinin nasıl kırılabileceği konusunda tartışmalar sürüyor. Yaklaşımlar, tek alternatif arama motorları oluşturmaktan bu tür alternatifler için altyapı oluşturmaya kadar uzanmaktadır (örn. Lewandowski, 2019); ayrıca bkz. Mager, 2014). Google'ın arama motoru pazarına hakim olmasıyla (StatCounter, 2022), çoğu zaman hiçbir alternatif yokmuş gibi görünüyor. Öte yandan, alternatif (veya basitçe "diğer") arama motorlarının sayısı çoğu zaman olduğundan fazla tahmin edilmektedir. Arama motorlarının çoğu, sonuçları kendi dizinlerinden oluşturmak yerine yalnızca bir ortağın sonuçlarını görüntüleyen arama portallarıdır. Örneğin, Yahoo ve Ecosia, sonuçlarını Bing'den alır ve bu nedenle kendi başlarına arama motoru olarak kabul edilemezler. Ancak yine de kendi dizini olmayan bir arama motorunu kullanmanın başka nedenleri olabilir. Alternatif arama motorlarının tanıttığı benzersiz faydalardan bazıları gizlilik (örneğin, Startpage ve DuckDuckGo) veya kârını çevre projelerine yatıran bir şirket olmaktır (örneğin, Ecosia). Başka bir arama motoru türü meta arama motorudur (örneğin, Metager). Böyle bir motor, sorguları diğer birçok arama motoruna gönderir, ardından en iyi sonuçları toplar ve yeniden sıralar. Böyle bir yaklaşımın daha geniş çeşitlilikte arama sonuçlarına, yani daha çeşitli kaynaklardan elde edilen sonuçlara yol açıp açmayacağını özellikle ilginç buluyoruz. Dolayısıyla, araştırmamız bağlamında, kendi dizinine sahip olan veya bir veya daha fazla dizinden sonuçların benzersiz bir şekilde seçilmesini ve yeniden sıralanmasını sağlayan herhangi bir arama motorunu alternatif bir arama motoru olarak değerlendireceğiz. Özellikle kaynak dağıtımındaki farklılıklarla ilgileniyoruz; sonuçların uygunluğu araştırmamızın kapsamı dışındadır.





20 yılı aşkın bir süre önce, Introna ve Nissenbaum (2000), ticari operasyonlar olarak arama motorlarının büyük web sitelerini tercih etme eğiliminde olduğunu ve bu nedenle Web'in bir bölümünün, yani daha küçük sitelerin görünümden gizli kaldığını savundu. Kullanıcıların neyi seçtiğini ölçen çalışmalar bunu doğruluyor gibi görünüyor: Goel ve ark. (2010), Yahoo'da yalnızca 10.000 web sitesinin sonuç tıklamalarının yaklaşık %80'ini oluşturduğunu buldu. Bunun yalnızca belirli kaynaklara yönelik kullanıcı tercihinden kaynaklanmadığını, kullanıcıların ağırlıklı olarak arama motoru tarafından gösterilen en iyi sonuçlar arasından seçim yaptığını unutmamak önemlidir. Kullanıcıların hemen göremeyeceği şeyler seçilmeyecektir (Lewandowski ve Kammerer, 2021).





Son yıllarda farklı arama motorları arasındaki sonuçları karşılaştıran çok az çalışmanın olması dikkat çekicidir. Daha eski çalışmalar (literatür inceleme bölümüne bakın) genel olarak farklı arama motorlarından gelen en iyi sonuçların çok fazla örtüşmediğini buldu. Bu yazıda, Google'ın en iyi sonuçlarının alternatiflerden nasıl farklılaştığını ve dolayısıyla kullanıcının bu alternatifleri dikkate almasının faydalı olup olmadığını ele alıyoruz. Google dışında bir arama motoru Google'a çok benzer sonuçlar üretmişse kaynak çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda kullanıcı o arama motorunu kullanmaktan pek bir fayda sağlamayacaktır.







