Web3 in die Taschen der Menschen bringen: Eine Diskussion mit Grindery-Mitbegründer Tim Delhaes

Die Verbesserung der Web3-Zugänglichkeit ist in der aktuellen Einführungsphase der Branche von entscheidender Bedeutung. Der Technologie-Stack hat sich erheblich weiterentwickelt, parallel zu einem stetigen kulturellen Wandel hin zu tragfähigen, langfristigen Lösungen.





Die Integration von Web3- Funktionen in bestehende Anwendungen ist ein Weg nach vorne. Ich habe dies ausführlich mit Tim Delhaes besprochen, einem Serienunternehmer und Mitbegründer und CEO von Schleiferei .





Wir haben untersucht, warum Kontoabstraktion wichtig ist, wie Messaging-Apps die Masseneinführung von Kryptowährungen katalysieren können und vieles mehr. Tauchen wir ein.

Herzlich willkommen, Tim. Schön, dass du hier bist. Erzähl uns ein bisschen von deiner spannenden, vielseitigen Reise und deinem Wechsel von Web2 zu Web3.

Ich bin zutiefst daran interessiert, wie das Internet die menschliche Gesellschaft verändert, von der Politik bis hin zu Wirtschaft und Bildung. Dies ist die treibende Kraft für jedes Projekt und jedes Unternehmen, das ich in so vielen verschiedenen Formen aufgebaut oder vergrößert habe.





Aber ich hielt Web3 zunächst für bloßen Hype. Während des ICO Summer beispielsweise tat ich alles, was mit Blockchains zu tun hatte, als Blödsinn ab. Dann wurde mir klar, wie viel Geld Gründer durch ICOs einsammelten, also befasste ich mich eingehender mit der Branche. Dieses Mal wollte ich die Dinge besser verstehen.





Eines der ersten Dinge, die ich tat, war, mit dem Programmieren in Solidity zu beginnen. Es war aufregend, weil ich zum ersten Mal seit fast zwanzig Jahren Code anfasste.





Schon bald war klar, dass diese Technologie nicht mehr wegzudenken ist. Sie lässt sich nicht abschalten. Und sie kann branchenübergreifend enorme wirtschaftliche Vorteile bringen – der ultimative Anreiz, die Internetnutzung voranzutreiben. Es gab kein Zurück mehr.

Sie haben Ihr ganzes Leben lang Unternehmen aufgebaut und vergrößert. Was sind die größten Hürden, mit denen angehende Unternehmer konfrontiert sind, insbesondere im Web3-Bereich?

Ich habe in jeder Ära des Internets Startups gegründet: Web1, Web2 und jetzt Web3. Dabei habe ich erkannt, dass Erfahrungen sowohl gut als auch schlecht sein können.





Erfahrungen sind ein großer Gewinn. Viele Dinge werden dadurch einfacher als sonst. Aber sie machen Innovationen auch etwas schwieriger, vor allem für diejenigen, die es schon einmal gemacht haben.





Insbesondere bei Web3 gibt es auf der einen Seite technische Herausforderungen: das Verstehen kryptografischer Modelle oder Methoden, das Parsen komplexer Mathematik und der Umgang mit gemeinschaftsorientierten kulturellen Dynamiken.





Ich habe lange gebraucht, um mich hier einzuleben, und das ist auch für neue Unternehmer eine Herausforderung. Die größte Herausforderung besteht jedoch darin, sich von den alten Denk- und Problemlösungsmustern zu lösen.





Web3-Lösungen erfordern frische, neuartige Ansätze, die manchmal völlig auf den Kopf gestellt sind. Um dies zu überwinden, bedarf es bewusster Anstrengung und Aufklärung, insbesondere für diejenigen, die wie ich von Web1 oder Web2 kommen.





Zu viele veraltete Denkprozesse und Methoden halten Einzug im Web3 und gefährden die Fähigkeit dieser Branche, die Welt grundlegend zu verändern.

Welche Bedeutung hat die Demokratisierung der Technologie und die Stärkung der Gemeinschaften durch dezentrale Lösungen?

Der unbestreitbare „Bling-Bling“ ist es, was die meisten Leute zunächst an Web3 anzieht. Doch diejenigen mit tieferem Interesse werden von der Leistungsfähigkeit der zugrunde liegenden Technologie gefesselt und fasziniert.





Diese interessierte Gruppe beginnt mit der Arbeit im Web3 und geht dabei über die Finanzspekulation hinaus. Sie entdeckt den am meisten übersehenen, aber wichtigsten und wirkungsvollsten Aspekt von Web3, nämlich die Fähigkeit, technologischen Zugang, Macht und Kontrolle zu demokratisieren.





So bin ich so tief in DAOs eingestiegen. Und nachdem ich mit Dutzenden von Menschen in diesem Bereich gesprochen habe, glaube ich, dass es die Demokratisierung und Stärkung von Gemeinschaften ist, die wirklich einen Unterschied macht.





Web3 ist ein Hoffnungsschimmer für diejenigen, die großen Konzernen misstrauen und die Interaktion mit herkömmlichen Banken, Technologieunternehmen usw. zutiefst verabscheuen.

Kommen wir zu Grindery: Warum Telegram? Oder allgemeiner: Warum Zahlungen in Instant-Messaging-Plattformen integrieren?

Mehr Menschen mehr Macht zu geben, ist meine Kernaufgabe. Messaging-Apps sind hierfür ein großartiges Werkzeug, da sie immer mehr zu Super-Apps werden.





Nehmen wir beispielsweise WeChat. Es hat sich von einer einfachen Messaging-Plattform zu einer „Alleskönner-App“ entwickelt, die digitale Zahlungen, Transport, physische Dienstleistungen usw. unterstützt.





Ich sehe Kryptozahlungen als die finanzielle DNA von Messaging-Apps der nächsten Generation. Krypto in Apps wie Telegram zu integrieren, wird sie für die nächste Milliarde Nutzer zugänglicher und nützlicher machen. Es wird die realen Dienstprogramme freischalten, die für die Massenakzeptanz von Web3 erforderlich sind.





Wir haben Grindery zunächst in Telegram integriert, weil es Lücken zwischen aktuellen Benutzern, dApps, Liquiditätsanbietern in EVM-Ketten und Millionen potenzieller Benutzer gibt.





Die idealen Konsumenten von Web3 sind Menschen, die mit der aktuellen Datenschutz- und Sicherheitslandschaft des Internets besorgt oder unzufrieden sind. Sie wollen die Dinge selbst in die Hand nehmen, weshalb Telegram oft ihre bevorzugte Messaging-App ist.





Den nächsten Schritt zu machen und Telegram mit dem bestehenden Web3-Technologie-Stack zu verbinden, ist für viele jedoch immer noch ein harter Kampf. Es gibt erhebliche Komplexitäten und Risiken.





Grindery abstrahiert diese Komplexitäten und minimiert gleichzeitig die damit verbundenen Risiken. Wir sehen bereits eine überwältigende Resonanz auf unsere Lösung. Über 700.000 Anmeldungen in den ersten Monaten. Außerdem ist unser Smart Wallet das am weitesten verbreitet Vertrag in seiner Kategorie und der am dritthäufigsten eingesetzt Kontoabstraktionsvertrag über alle Blockchains hinweg.





Was sind aus Verbrauchersicht die größten Vorteile dieser Technologie für Sie als Pionier im Bereich der Kontoabstraktion?

Die Kontoabstraktion vereinfacht die Interaktion mit digitalen Währungen und macht sie für alle, auch für Neueinsteiger, sicherer und einfacher. Dies geschieht hauptsächlich auf zwei Arten.





Erstens müssen Sie keine komplexen Passphrasen oder privaten Schlüssel handhaben. Dadurch wird das Risiko des Verlusts Ihrer Schlüssel eliminiert und die Verwaltung von Krypto-Wallets für den täglichen Gebrauch erheblich vereinfacht.





Zweitens ermöglicht Abstraktion Protokollen die Verwendung spezieller Verträge, die Transaktionskosten über Ketten hinweg abdecken. Das Endbenutzererlebnis ist reibungsloser und kostengünstiger.





Wir bringen diese Verbesserungen auf die nächste Ebene mit Schleiferei . Durch die Verbindung von Telegram-IDs mit Web3-Wallets können Benutzer Kryptowährungen mit vertrauten Kennungen senden oder empfangen. Transaktionen werden so einfach wie das Senden von Nachrichten.





Grindery macht für Kryptozahlungen das, was PayPal in den 90er Jahren für Fiat-Transaktionen tat, als es Bankkonten und Bankleitzahlen durch E-Mail-Adressen ersetzte. Seine Auswirkungen werden über bestehende Krypto-Wallets hinausgehen, die im Wesentlichen herkömmliche Banking-Apps mit Diensten von Drittanbietern abbilden.





Die wahre Stärke der Kontoabstraktion liegt in ihrer Fähigkeit, verschiedene Anwendungen und Dienste nahtlos zu integrieren. Wallets werden unsichtbar, aber allgegenwärtig.





Grindery ebnet somit den Weg zu einem zugänglicheren, benutzerfreundlicheren Blockchain-Ökosystem, das den Benutzern bequem über ihre Telegram-Konten zur Verfügung steht.

Was hindert Web3 daran, sich im gesamten Internet durchzusetzen? Wie können wir das erreichen?

Es gibt zwei Haupthindernisse. Das eine ist die regulatorische Klarheit für Unternehmen und Endnutzer, das andere ist die Benutzerfreundlichkeit.





Während das erste Problem kollektives Handeln erfordert, konzentrieren wir uns auf die Lösung des zweiten Problems. Wir verwenden dazu die Kontoabstraktion und alles, was ich bisher besprochen habe.





Die einfachere Nutzung von Web3 wird zwangsläufig die nächste Milliarde Benutzer anziehen. Viele von ihnen warten noch ab.





Wenn der durchschnittliche Telegrammnutzer tauschen, staken und andere DeFi-Aktionen durchführen und außerdem für Pizza, Taxis, Kleidung usw. bezahlen kann, wissen wir, dass die Zukunft da ist. Sie ist nicht mehr weit entfernt.





Abschließend: Was ist Ihr bester Rat für neue Verbraucher, die in Web3 einsteigen, während sich ein weiterer Bullenzyklus abzeichnet?

Machen Sie sich auf eine holprige Fahrt gefasst. Im Web3 gibt es kein Zuckerschlecken. Es ist erst etwas mehr als ein Jahrzehnt vergangen und wir sind noch ganz am Anfang.





Es gibt viele Möglichkeiten, aber auch Schlaglöcher. Passen Sie also auf, wo Sie hintreten. Aber vor allem: Seien Sie bereit, zu erkunden, zu experimentieren und zu lernen.

Sie werden die Dinge mit anderen Augen sehen, was letztendlich großartig ist. Tauchen Sie tiefer in Kaninchenlöcher ein, gehen Sie über das Offensichtliche hinaus und fragen/beantworten Sie immer: Warum?









Die Einführung von Web3 wird Ihr Leben verändern. Es wird nie wieder dasselbe sein, im positiven Sinne.