将 Web3 放入人们的口袋：与 Grindery 联合创始人 Tim Delhaes 的讨论

在行业当前的采用阶段，提高 Web3 的可访问性至关重要。技术堆栈已发生重大变化，同时文化也稳步向可行的长期解决方案转变。





将Web3功能集成到现有应用程序中是一种前进的方向。我与连续创业者、联合创始人兼首席执行官 Tim Delhaes 深入讨论了这个问题 磨坊 。





我们探讨了账户抽象为何如此重要，消息应用程序如何促进加密货币的大规模采用等等。让我们深入了解一下。

欢迎，Tim。很高兴您能来。请向我们介绍一下您从 Web2 到 Web3 的激动人心、多面的旅程和跨界经历。

我对互联网如何改变人类社会（从政治到商业和教育）非常感兴趣。这是我以各种不同形式建立或扩展的每个项目和公司的驱动力。





但我最初认为 Web3 只是一种炒作。例如，在 ICO 夏季期间，我毫不犹豫地将有关区块链的一切都视为废话。后来我意识到创始人通过 ICO 筹集了多少钱，所以我更深入地研究了这个行业。这次我愿意更好地了解事情。





我做的第一件事就是开始用 Solidity 编程。这很令人兴奋，因为这是我近二十年来第一次接触代码。





很快，人们就清楚地认识到这项技术将会继续存在。你无法阻止它。它可以为各个行业带来巨大的经济效益——这是推动互联网规模采用的最终动力。没有回头路可走。

您一生都在创建和拓展企业。新兴企业家面临的主要障碍有哪些，尤其是在 Web3 领域？

我在互联网的每个时代都创办过初创公司：Web1、Web2，现在是 Web3。通过这些，我意识到经验既有好处也有坏处。





经验会让你受益匪浅。很多事情会变得比以前更容易。但经验也让创新变得有些困难，尤其是对那些曾经做过创新的人来说。





具体来说，在 Web3 中，一方面存在技术挑战。理解加密模型或方法、解析复杂的数学运算，并适应以社区为导向的文化动态。





我花了很长时间才适应这里的生活，这也是新企业家面临的问题。然而，最艰难的挑战是摆脱旧的思维方式和解决问题的方法。





Web3 解决方案需要全新的方法，有时甚至完全颠覆。需要有意识的努力和教育才能克服这一点，尤其是对于像我这样来自 Web1 或 Web2 的人而言。





太多传统的思维流程和方法进入 Web3，对这个行业从根本上改变世界的能力构成了威胁。

通过分散的解决方案实现技术民主化和增强社区权力有何意义？

不可否认的是，Web3 的“魅力”最初吸引了大多数人。但那些有更深层次兴趣的人会被底层技术的强大功能所吸引。





这群感兴趣的人开始在 Web3 上工作，不再局限于金融投机。他们发现了 Web3 最容易被忽视但最重要、最有影响力的方面，即实现技术访问、权力和控制民主化的能力。





这就是我如此深入研究 DAO 的原因。在与该领域的数十位人士交谈后，我相信，真正发挥作用的是社区的民主化和赋权。





Web3 为那些不信任大公司并且非常不喜欢与主流银行、科技公司等互动的人带来了一线希望。

来到 Grindery，为什么选择 Telegram？更广泛地说，为什么要将支付与即时通讯平台集成？

让更多人拥有更多力量是我的核心使命。消息应用程序是实现这一目标的绝佳工具，因为它们正日益成为超级应用程序。





以微信为例，它从一个简单的消息平台发展成为一个支持数字支付、交通、实体服务等的“万能应用”。





现在，我认为加密支付是下一代消息应用程序的金融 DNA。将加密技术引入 Telegram 等应用程序将使其对下一个 10 亿用户来说更容易访问和使用。它将解锁 Web3 大规模采用所必需的现实世界实用程序。





我们首先将 Grindery 集成到 Telegram 中，因为现有用户、dApp、EVM 链上的流动性提供者和数百万潜在用户之间存在差距。





Web3 的理想消费者是对互联网当前隐私和安全状况感到担忧或不满的人。他们希望自己掌控一切，因此 Telegram 经常成为他们的首选消息应用程序。





然而，对于许多人来说，迈出下一步并将 Telegram 连接到现有的 Web3 技术栈仍然是一场艰苦的战斗。存在严重的复杂性和风险。





Grindery 将这些复杂性抽象化，同时将所涉及的风险降至最低。我们已经看到对我们的解决方案的热烈响应。头几个月就有超过 70 万名注册用户。此外，我们的智能钱包是 部署最多 合同类别和 部署第三多 跨所有区块链的账户抽象合约。





作为账户抽象创新的先驱，从消费者的角度来看这项技术最大的优势是什么？

账户抽象化简化了数字货币交互，使其对所有人（包括新手）来说都更安全、更简单。这主要体现在两个方面。





首先，您不需要处理复杂的密码或私钥。这消除了丢失密钥的风险，并使日常使用加密钱包的管理变得更加容易。





二是抽象化允许协议使用特殊合约来覆盖跨链交易成本。终端用户体验更加流畅，成本效益更高。





我们将这些改进提升到一个新的水平 磨坊 。将 Telegram ID 连接到 Web3 钱包，用户可以使用熟悉的标识符发送或接收加密货币。交易变得像发送消息一样简单。





Grindery 对加密货币支付的作用，就如同 PayPal 在 90 年代对法定货币交易的作用一样，当时它用电子邮件地址取代了银行账户和路由号码。它的影响将超越现有的加密钱包，这些钱包本质上是传统银行应用程序的镜像，其中包含第三方服务。





账户抽象的真正威力在于它能够无缝集成各种应用程序和服务。钱包变得无形却无处不在。





因此，Grindery 为更易于访问、用户友好的区块链生态系统铺平了道路，用户可以轻松、舒适地使用他们的 Telegram 帐户。

是什么阻碍了 Web3 实现互联网规模的采用？我们该如何实现这一目标？

主要存在两大障碍。一是企业和终端用户的监管透明度；二是易用性。





虽然第一个问题需要集体行动，但我们专注于解决第二个问题。使用帐户抽象和我迄今为止讨论的所有内容。





让 Web3 更易于使用必然会吸引下一个十亿用户。其中许多人正在观望。





当普通 Telegram 用户能够进行交换、质押和执行其他 DeFi 操作，还能支付披萨、出租车、服装等费用时，我们就知道未来已经到来。它离我们并不遥远。





总而言之，在新一轮牛市周期形成之际，您对进入 Web3 的新消费者有什么最好的建议？

做好迎接坎坷的准备吧。Web3 并非一帆风顺。这才刚过去十多年，我们还处于早期阶段。





机遇很多，但坑坑洼洼也很多。所以小心谨慎。但最重要的是，做好探索、试验和学习的准备。

您将开始用新视角看待事物，这最终会很棒。深入探索兔子洞，超越显而易见的东西，并始终问/回答——为什么？









拥抱 Web3 将改变你的生活。从好的方面来说，生活将不再一样。