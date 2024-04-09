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    将 Web3 放入人们的口袋：与 Grindery 联合创始人 Tim Delhaes 的讨论

    经过 Mohammad Musharraf5m2024/04/09
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    太長; 讀書

    Grindery 联合创始人 Tim Delhaes 讨论了如何通过账户抽象和将 web3 堆栈集成到以隐私为中心的消息应用程序中来提高 web3 的采用率。
    featured image - 将 Web3 放入人们的口袋：与 Grindery 联合创始人 Tim Delhaes 的讨论
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    在行业当前的采用阶段，提高 Web3 的可访问性至关重要。技术堆栈已发生重大变化，同时文化也稳步向可行的长期解决方案转变。


    Web3功能集成到现有应用程序中是一种前进的方向。我与连续创业者、联合创始人兼首席执行官 Tim Delhaes 深入讨论了这个问题磨坊


    我们探讨了账户抽象为何如此重要，消息应用程序如何促进加密货币的大规模采用等等。让我们深入了解一下。

    欢迎，Tim。很高兴您能来。请向我们介绍一下您从 Web2 到 Web3 的激动人心、多面的旅程和跨界经历。

    我对互联网如何改变人类社会（从政治到商业和教育）非常感兴趣。这是我以各种不同形式建立或扩展的每个项目和公司的驱动力。


    但我最初认为 Web3 只是一种炒作。例如，在 ICO 夏季期间，我毫不犹豫地将有关区块链的一切都视为废话。后来我意识到创始人通过 ICO 筹集了多少钱，所以我更深入地研究了这个行业。这次我愿意更好地了解事情。


    我做的第一件事就是开始用 Solidity 编程。这很令人兴奋，因为这是我近二十年来第一次接触代码。


    很快，人们就清楚地认识到这项技术将会继续存在。你无法阻止它。它可以为各个行业带来巨大的经济效益——这是推动互联网规模采用的最终动力。没有回头路可走。

    您一生都在创建和拓展企业。新兴企业家面临的主要障碍有哪些，尤其是在 Web3 领域？

    我在互联网的每个时代都创办过初创公司：Web1、Web2，现在是 Web3。通过这些，我意识到经验既有好处也有坏处。


    经验会让你受益匪浅。很多事情会变得比以前更容易。但经验也让创新变得有些困难，尤其是对那些曾经做过创新的人来说。


    具体来说，在 Web3 中，一方面存在技术挑战。理解加密模型或方法、解析复杂的数学运算，并适应以社区为导向的文化动态。


    我花了很长时间才适应这里的生活，这也是新企业家面临的问题。然而，最艰难的挑战是摆脱旧的思维方式和解决问题的方法。


    Web3 解决方案需要全新的方法，有时甚至完全颠覆。需要有意识的努力和教育才能克服这一点，尤其是对于像我这样来自 Web1 或 Web2 的人而言。


    太多传统的思维流程和方法进入 Web3，对这个行业从根本上改变世界的能力构成了威胁。

    通过分散的解决方案实现技术民主化和增强社区权力有何意义？

    不可否认的是，Web3 的“魅力”最初吸引了大多数人。但那些有更深层次兴趣的人会被底层技术的强大功能所吸引。


    这群感兴趣的人开始在 Web3 上工作，不再局限于金融投机。他们发现了 Web3 最容易被忽视但最重要、最有影响力的方面，即实现技术访问、权力和控制民主化的能力。


    这就是我如此深入研究 DAO 的原因。在与该领域的数十位人士交谈后，我相信，真正发挥作用的是社区的民主化和赋权。


    Web3 为那些不信任大公司并且非常不喜欢与主流银行、科技公司等互动的人带来了一线希望。

    来到 Grindery，为什么选择 Telegram？更广泛地说，为什么要将支付与即时通讯平台集成？

    让更多人拥有更多力量是我的核心使命。消息应用程序是实现这一目标的绝佳工具，因为它们正日益成为超级应用程序。


    以微信为例，它从一个简单的消息平台发展成为一个支持数字支付、交通、实体服务等的“万能应用”。


    现在，我认为加密支付是下一代消息应用程序的金融 DNA。将加密技术引入 Telegram 等应用程序将使其对下一个 10 亿用户来说更容易访问和使用。它将解锁 Web3 大规模采用所必需的现实世界实用程序。


    我们首先将 Grindery 集成到 Telegram 中，因为现有用户、dApp、EVM 链上的流动性提供者和数百万潜在用户之间存在差距。


    Web3 的理想消费者是对互联网当前隐私和安全状况感到担忧或不满的人。他们希望自己掌控一切，因此 Telegram 经常成为他们的首选消息应用程序。


    然而，对于许多人来说，迈出下一步并将 Telegram 连接到现有的 Web3 技术栈仍然是一场艰苦的战斗。存在严重的复杂性和风险。


    Grindery 将这些复杂性抽象化，同时将所涉及的风险降至最低。我们已经看到对我们的解决方案的热烈响应。头几个月就有超过 70 万名注册用户。此外，我们的智能钱包是部署最多合同类别和部署第三多跨所有区块链的账户抽象合约。


    作为账户抽象创新的先驱，从消费者的角度来看这项技术最大的优势是什么？

    账户抽象化简化了数字货币交互，使其对所有人（包括新手）来说都更安全、更简单。这主要体现在两个方面。


    首先，您不需要处理复杂的密码或私钥。这消除了丢失密钥的风险，并使日常使用加密钱包的管理变得更加容易。


    二是抽象化允许协议使用特殊合约来覆盖跨链交易成本。终端用户体验更加流畅，成本效益更高。


    我们将这些改进提升到一个新的水平磨坊。将 Telegram ID 连接到 Web3 钱包，用户可以使用熟悉的标识符发送或接收加密货币。交易变得像发送消息一样简单。


    Grindery 对加密货币支付的作用，就如同 PayPal 在 90 年代对法定货币交易的作用一样，当时它用电子邮件地址取代了银行账户和路由号码。它的影响将超越现有的加密钱包，这些钱包本质上是传统银行应用程序的镜像，其中包含第三方服务。


    账户抽象的真正威力在于它能够无缝集成各种应用程序和服务。钱包变得无形却无处不在。


    因此，Grindery 为更易于访问、用户友好的区块链生态系统铺平了道路，用户可以轻松、舒适地使用他们的 Telegram 帐户。

    是什么阻碍了 Web3 实现互联网规模的采用？我们该如何实现这一目标？

    主要存在两大障碍。一是企业和终端用户的监管透明度；二是易用性。


    虽然第一个问题需要集体行动，但我们专注于解决第二个问题。使用帐户抽象和我迄今为止讨论的所有内容。


    让 Web3 更易于使用必然会吸引下一个十亿用户。其中许多人正在观望。


    当普通 Telegram 用户能够进行交换、质押和执行其他 DeFi 操作，还能支付披萨、出租车、服装等费用时，我们就知道未来已经到来。它离我们并不遥远。


    总而言之，在新一轮牛市周期形成之际，您对进入 Web3 的新消费者有什么最好的建议？

    做好迎接坎坷的准备吧。Web3 并非一帆风顺。这才刚过去十多年，我们还处于早期阶段。


    机遇很多，但坑坑洼洼也很多。所以小心谨慎。但最重要的是，做好探索、试验和学习的准备。

    您将开始用新视角看待事物，这最终会很棒。深入探索兔子洞，超越显而易见的东西，并始终问/回答——为什么？



    拥抱 Web3 将改变你的生活。从好的方面来说，生活将不再一样。

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