Libertum kündigt strategische Zusammenarbeit mit Tulum Land & Properties an, um den Immobilienmarkt zu revolutionieren

Libertum freut sich, in einem wichtigen Schritt, der zur Entwicklung von Immobilieninvestitionen beiträgt, eine Zusammenarbeit mit Tulum Land and Properties bekannt zu geben. Diese Partnerschaft markiert das Ende des traditionellen Ansatzes für Immobilieninvestitionen in der Region Tulum in Mexiko. Die Partnerschaft stellt eine Entwicklung in eine Ära dar, in der die Tokenisierung von Immobilien die Norm ist. Es ist angemessen, dass die lebendige Immobilienszene von Tulum, Mexiko, die für ihre atemberaubenden Immobilien und ihr wachsendes Marktpotenzial bekannt ist, nun auch als ein Ort anerkannt wird, an dem die Tokenisierung von Immobilien Realität ist.





Tulum Land and Properties und Libertum werden eine neue Ära der Investitionsmöglichkeiten einleiten, indem sie eine einzigartige Villensammlung mit einem anfänglichen Portfolio von 300 Millionen Dollar tokenisieren. Dieses innovative Vorhaben bietet zukunftsorientierten Investoren eine einzigartige Chance, Teil des florierenden Immobiliensektors von Tulum zu sein und es als erstklassigen Standort für fortschrittliche Investitionen zu positionieren.





Javvad Azam, CEO von Libertum, sagte:

„Der Immobilienmarkt von Tulum befindet sich an einem Wendepunkt, der durch das zunehmende Interesse globaler Investoren beobachtet wird. Bei unserer Zusammenarbeit mit Tulum Land and Properties geht es nicht nur darum, bahnbrechende Investitionsmöglichkeiten einzuführen; es geht darum, ein Vermächtnis an einem der faszinierendsten Reiseziele der Welt zu schaffen.“





Die Zusammenarbeit kommt zum richtigen Zeitpunkt, da Tulum weiterhin die Aufmerksamkeit internationaler Investoren und Enthusiasten auf sich zieht und die Immobilienwerte in der Gegend voraussichtlich deutlich steigen werden. Durch die Beteiligung an diesem Vorhaben können sich Investoren ihren Anteil an einem voraussichtlich lukrativen Markt sichern und dabei das Fachwissen und die Erfahrung von Libertum und Tulum Land and Properties nutzen.





Darüber hinaus bietet diese Partnerschaft das Potenzial, Libertum zu unterstützen und den Weg für eine Expansion über Tulum hinaus nach Cancun und eine weitere Erkundung der faszinierenden Länder Mexikos zu ebnen. Dieser strategische Schritt unterstreicht Libertums Engagement, Wachstum zu fördern und seine Präsenz auf dem internationalen Immobilienmarkt auszubauen.





Seien Sie Teil dieser außergewöhnlichen Reise mit Libertum und Tulum Land and Properties. Um einen genaueren Blick auf das einzigartige Gebiet zu werfen und die Möglichkeiten zu erkunden, die diese Zusammenarbeit bietet, besuchen Sie www.tulumlandandproperty.com und www.libertum.io

Dies ist mehr als eine Einladung zum Investieren; es ist ein Aufruf, Teil einer mittlerweile unvermeidlichen Entwicklung der Branche zu sein.





Über Libertum

Libertum bietet eine vollständige Infrastruktur für Immobilienunternehmen, Immobilienbesitzer, Agenturen und andere RWA-Projekte zur Tokenisierung von Vermögenswerten. Von der Digitalisierung von Mieteinnahmen bis hin zu Eigentumsübertragungen durch DAO erfüllt Libertum alle Ihre On-Chain-Immobilienanforderungen. Listen Sie Immobilien auf, handeln Sie mit Token, leihen Sie über unser Kreditprotokoll oder reservieren Sie On-Chain-Immobilien für ein reibungsloses Erlebnis.





Über Tulum Land and Properties

Seit über vier spannenden Jahren ist Tulum Land & Property (TLAP) führend auf dem dynamischen Immobilienmarkt von Tulum und bietet beispiellose Beratungs- und Maklerdienste, die speziell auf internationale Investoren zugeschnitten sind.





