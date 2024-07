Aufdeckung geschlechtsspezifischer Voreingenommenheit bei der Interaktion zwischen Journalisten und Politikern im indischen Twitter: Einschränkungen

Dieses Dokument ist auf arxiv unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0 DEED verfügbar. Autoren: (1) Brisha Jain, unabhängige Forscherin in Indien und [email protected]; (2) Mainack Mondal, IIT Kharagpur Indien und [email protected].

Linktabelle

6. EINSCHRÄNKUNGEN

Diese Studie konzentriert sich nur auf die führenden Journalistinnen/Journalisten (basierend auf ihrer Followerzahl) auf Twitter. Diese Journalistinnen arbeiten für angesehene Medienunternehmen, die wahrscheinlich strenge Richtlinien und Vorschriften in Bezug auf Geschlechterfragen haben. Daher unterschätzen unsere Ergebnisse die geschlechtsspezifische Voreingenommenheit gegenüber Politikerinnen auf Twitter. Eine genauere Analyse der Tweets weniger bekannter Journalistinnen und ihrer Follower könnte sogar noch höhere Grade an Voreingenommenheit und Frauenfeindlichkeit aufdecken. Eine ähnliche Einschätzung kann für unsere Politikerauswahl vorgenommen werden. Wir konzentrieren uns in unserer Analyse auf die 50 führenden Politikerinnen jedes Geschlechts. Diese Politiker haben ein hohes Ansehen und sind daher im Umgang mit Journalistinnen weniger wahrscheinlich Voreingenommenheit ausgesetzt. Dies trifft möglicherweise nicht auf Situationen zu, in denen Journalistinnen mit Politikerinnen von geringerem Ansehen und politischem Einfluss interagieren. Indem wir uns also auf die 50 führenden Politikerinnen konzentrieren, unterschätzen wir die Voreingenommenheit, der durchschnittliche Politikerinnen auf Twitter ausgesetzt sein können. Schließlich zeigt unsere Analyse auch, dass es auf Twitter möglicherweise Voreingenommenheit gegenüber Journalistinnen gibt. Diese Studie geht nicht umfassend darauf ein, insbesondere im Zusammenhang mit ihren Interaktionen mit männlichen und weiblichen Politikern. Wir gehen davon aus, dass wir dies in zukünftigen Arbeiten ansprechen werden.