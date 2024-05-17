Hint Twitter'ında Gazeteci-Siyasetçi Etkileşiminde Cinsiyet Önyargısını Ortaya Çıkarmak: Sınırlamalar

Bu makale arxiv'de CC BY-NC-ND 4.0 DEED lisansı altında mevcuttur. Yazarlar: (1) Brisha Jain, Bağımsız araştırmacı Hindistan ve [email protected]; (2) Mainack Mondal, IIT Kharagpur Hindistan ve [email protected].

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6. SINIRLAMALAR

Bu çalışma yalnızca Twitter'daki en iyi kadın/erkek gazetecilere (takipçi sayılarına göre) odaklanmaktadır. Bu gazeteciler, muhtemelen toplumsal cinsiyet konusunda güçlü yönergelere ve politikalara sahip saygın medya kuruluşları için çalışıyorlar. Bu nedenle, sonuçlarımız Twitter'da politikacılara yönelik cinsiyet önyargısını hafife alıyor. Daha az tanınan gazetecilerin ve onların takipçilerinin tweetlerinin daha ayrıntılı bir analizi, daha da yüksek düzeyde önyargı ve kadın düşmanlığını ortaya çıkarabilir. Benzer bir değerlendirme siyasetçi tercihimiz için de yapılabilir. Analizimizde her cinsiyetten en iyi 50 politikacıya odaklanıyoruz. Bu politikacılar hatırı sayılır bir itibara sahiptir ve dolayısıyla gazetecilerle olan etkileşimlerinde önyargıyla karşılaşma olasılıkları daha düşüktür. Bu, gazetecilerin daha alt seviyedeki ve siyasi nüfuza sahip kadın politikacılarla etkileşime girdiği durumlarda doğru olmayabilir. Dolayısıyla, en iyi elli kadın politikacıya odaklanarak, ortalama kadın politikacıların Twitter'da maruz kalabileceği önyargıyı hafife alıyoruz. Son olarak analizimiz Twitter'da kadın gazetecilere karşı önyargıların olabileceğini de ortaya koyuyor. Bu çalışma, özellikle erkek ve kadın politikacılarla olan etkileşimleri bağlamında bu konuyu kapsamlı bir şekilde ele almamaktadır. Gelecekteki çalışmalarda bu konuyu ele almayı umuyoruz.