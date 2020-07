Como instalar VS Code en Ubuntu 18.04.1 LTS

Dentro de nuestra travesia para aprender a desarrollar aplicaciones descentralizadas para Hyperledger blockchain encontraremos un IDE recomendado; VS Code.

VS Code cuenta con una extension que proporciona una entorno donde empaquetar y probar nuestros contratos inteligentes, ya sea que deseemos crear un contrato inteligente desde 0 y/o desplegar una lógica de negocio.

Si desean ver el tutorial original en ingles lo pueden encontrar acá

https://linuxize.com/post/how-to-install-visual-studio-code-on-ubuntu-18-04/

Antes de iniciar debemos asegurarnos de tener un usuario con los privilegios de SUDO y abrimos la consola

Primero, actualizar el packages index e instalar las dependencias

Habilitamos el repositorio de Visual Studio Code:

Eso es todo. Visual Studio Code ha sido instalado y podemos empezar a usarlo.

Ahora que VS Code esta instalado en su sistema Ubuntu podemos iniciarlo desde la consola de comandos tecleando:

o dando click en el icono de VS Code (Activities -> Visual Studio Code).

Cuando una nueva version de VS Code salga, puedes actualizarlo mediante el Software Update tool o mediante la terminal:

En el proximo articulo veremos como instalar el plugin para Hyperledger de VS Code, hasta el proximo articulo.

