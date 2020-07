Como Instalar Plugin Hyperledger Para VS Code en Ubuntu 18.04 Parte 1

Primero debemos abrir VS Code y en la pestaña de las extensiones buscamos:

IBM Blockchain Platform

Despues de instalar el plugin nos va a pedir algunos pre-requisitos necesarios para que corra nuestro plugin que son:

Node + NPS

Docker + Docker Compose

Java

Go

La mejor manera de instalar node es mediante un administrador de versiones de Node conocido como NVM, para asi poder elegir la version de node que deseamos instalar.

Para esto usaremos wget, si no lo tienes puedes instalarlo con el comando

Luego ejecutamos el siguiente comando

A continuacion le permitiremos a NVM que sea usado desde el perfil bass de nuestro usuario mediante el siguiente comando:

Ahora podemos usar NVM para administrar nuestras veriones de Node.js, para ver las versiones disponibles ingresaremos el comando

Para usar el blockchain extension necesitamos a la fecha de publicación de esta guia:

Node entre 8.x y 10.x; NPM >= 6.0.0

en caso de que tuviesemos instalada alguna version anterior o posterior de node podemos usar el comando use para seleccionar que version de node utilizaremos

Podemos constatar que version de node y NPM estamos usando mediante el comando

Si ya tienes instalado docker y sabes que funciona bien, no necesitas de sudo para hacer funcionar sus comandos entonces saltate hasta la instalación de Docker Compose

Docker

Primero actualizaremos nuestra lista de paquetes

A continuacion instalaremos algunos paquetes que son prerequisito para permitirle a apt usar paquetes a traves de HTTPS

Agregamos el repositorio de Docker a APT sources

Y a continuación actualizamos la base de datos para que incluya el repo de Docker que agregamos

Nos aseguramos de instalar desde el repo de Docker en vez del de Ubuntu

Instalamos Docker

Para poder utilizar docker dentro de nuestro plugin de VS Code necesitamos poder utilizarlo sin la necesidad de correrlo como sudo

Para evitarlo agregaremos nuestro usuario al grupo docker

Para aplicar estos cambios debemos cerrar la sesion e iniciarla nuevamente o introducir en terminal el comando y confirmar con nuestro password

Confirmaremos que nuestro usuario esta incluido en el grupo docker

Ahora docker debe estar instalado, el daemon iniciado y nuestro usuario incluido en el grupo docker. Constataremos que esta funcionando introduciendo

Primero nos dira que no encontro la imagen hello-world y por eso tiene que descargarla y luego la correra correctamente