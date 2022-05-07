Web3 就像盗版，这是一件好事

太長; 讀書 Web3 就像加勒比海盗——其核心是代码、经济和自由梦想。

“做海盗比加入海军好。”史蒂夫乔布斯说。





“要活在法律之外，你必须诚实。”唱鲍勃迪伦。





他们都是对的，只是不像他们想象的那样，因为这些都适用于 Web3 的发展方向。





为什么？





17 和 18 世纪的海盗非常迷人。海盗和其他社会强盗采用的社会机制可以概括为自由主义、民主、联邦、平等、兄弟和社区。





早在美国或法国革命之前，海盗或多或少地按照自由、自由和平等的原则生活。实际上，海盗是民主的先驱。

他们制定了制衡制度，建立了具有一定保留权力的代议制立法机构。不过，也许最重要的是，海盗法典在夺取任何人的权力并将其置于大多数人手中的方法上是革命性的。





从表面上看，盗版就像是 Web3 的开拓者。除了抢劫和掠夺（例如 NFT 地毯）的明显负面含义外，他们的民主和平等观念确实超前了。





代码就是法律





海盗有一个代码，就像通过智能合约的 Web3 组织有代码一样，这个代码就是法律。





一个特定的海盗法典的第一条规则是：“每个人在重要事件中都有投票权”，从一开始就确保了一个人参与选择船长和其他官员的权利。





有了这项权利，每个船员都选出了一名船长，该船长仅在遇险时才被授予全权。船员，而不是船长，有权决定航行的方向，以及是否攻击特定的船只或村庄。





“为了互利合作——实际上，为了推进他们的犯罪组织——海盗需要防止他们的非法社会堕落为混乱局面。” 彼得·利森





看，海盗需要秩序和结构，甚至 Web3 Degens 也需要避免自己陷入混乱。





海盗选举了船长和军需官——后者增加了进一步的制衡，如果船长的命令不符合船员的利益，他们可以否决这些命令。对船长和军需官的另一个更强大的检查是，他们不是靠天生的权利、血统或战斗成功来担任自己的职位。船员们选出了他们并可以罢免他们。





当出现有关船上行为规则的问题时，解释权不是由船长而是由船员组成的陪审团负责的。





海盗委员会（用于指代海盗船员的术语）负责将军官从他们的职位上撤职，然后选择新的候选人来填补这些职位。海盗船员可以选择罢免他们认为滥用职权或判断力极差的任何船长。





“海盗之间几乎没有政府和从属关系，有时他们都是船长和领导者。”





去中心化还是被诅咒？





这就是为什么一个完全去中心化的自治组织 (DAO) 的想法行不通的原因，不管“代码就是法律”与否。我们已经看到 DAO 的早期成果变得一团糟，无论是被黑客用来进行社会工程并通过代币所有权获得多数人的权威，还是通过对整个去中心化结构的集体无知而筹集资金然后完全挥霍它.





DAO 仍然需要队长和军需官。 DAO 让我想起了 Holacracy，但对于 Zappos 这样的公司来说，最终结果并不是那么好。





在第 2 卷 海盗通史 （出版于 1728 年）， 查尔斯·约翰逊船长 讲述了使命船长和他的海盗的故事，他们在马达加斯加岛上建立了一个乌托邦共和国。他们称之为“自由主义”，那里的社会将建立在自由、平等和博爱的理想之上。





这些在Libertalia定居的海盗将是“人民权利和自由的警惕守护者”；他们将成为他们那个时代的“对抗富豪的障碍”。通过代表“被压迫者”对“压迫者”发动战争，他们会看到“正义是平等分配的”。





当然，Libertalia 已被揭穿为一个完全的神话，但它听起来确实很像 Web3、NFT 运动的理想，以及为什么加密货币与当前世界秩序的自由如此紧密地联系在一起。





但最终，即使是盗版者也明白，真正的自由仍然需要他们之间的治理，Web3 无疑会效仿——事实上，它是整个行业目前缺失的部分。





Web3 在其发展过程中未能自我调节，因为该行业如此专注于快速迭代和构建，其副作用是到处发生真正的盗版行为。其结果现在已经开始看到旧世界注意到并介入。





英国现在认识到 NFT 是一种需要消费者保护的资产。尽管波动很大，但仍有针对虚拟资产和加密货币持有的抵押贷款和贷款。对冲基金将比特币和其他 Web3 资产纳入投资组合。金融机构正在数字土地抢夺中购买虚拟房地产。





现实世界正在迎头赶上。很像它对旧海盗社会的影响。





Web3 就像盗版。





自由、自治和社区等民主和经济理想的回声相呼应。 Pirates 知道如何在这方面取得成功，而 Web3 忽略了 400 年前的经验教训，稍加调整也许可以同样成功，但也能抵制完全失去自己的权威。