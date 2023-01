Web3 é como pirataria e isso é bom

Muito longo; Para ler Web3 é como Piratas do Caribe - há um código, uma economia e um sonho de liberdade em seu núcleo.

LEARN MORE ABOUT @METAPUNK 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @METAPUNK 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

“É melhor ser pirata do que entrar para a Marinha.” disse Steve Jobs.





“Para viver fora da lei é preciso ser honesto.” cantou Bob Dylan.





Ambos estavam certos, mas não da maneira que imaginaram, porque isso se aplica ao destino que o Web3 está seguindo.





Por quê?





Os piratas dos séculos 17 e 18 são absolutamente fascinantes. Piratas e outros bandidos sociais adotaram mecanismos sociais que podem ser resumidos como libertários, democráticos, federais, igualitários, fraternos e comunais.





Muito antes das revoluções americana ou francesa, os piratas viviam - mais ou menos - de acordo com os princípios de liberdade, liberdade e igualdade. Os piratas, na verdade, foram os pioneiros da democracia.

Eles desenvolveram um sistema de freios e contrapesos, criaram um corpo legislativo representativo com certos poderes reservados. Talvez o mais importante, porém, os Códigos Piratas foram revolucionários em seu método de tirar o poder de qualquer homem e colocá-lo nas mãos da maioria.





Superficialmente, os piratas são como os pioneiros da Web3. Além das óbvias conotações negativas de roubo e pilhagem (NFT puxa tapetes, por exemplo), suas ideias de democracia e igualdade estavam realmente à frente do tempo.





Código é lei





Os piratas tinham um código, assim como as organizações Web3 por meio de contratos inteligentes têm código, e esse código é lei.





A primeira regra de um código pirata em particular diz: “Todo homem tem direito a voto nos assuntos do momento”, assegurando, desde o início, o direito de um homem de participar da seleção do capitão e de outros oficiais.





Com esse direito, cada tripulação elegeu um capitão que recebeu poder total apenas em tempos de aflição. A tripulação, em vez do capitão, mantinha a autoridade para determinar para onde uma viagem estava indo e se deveria atacar um determinado navio ou vila.





“Para cooperar para ganho mútuo – na verdade, para promover sua organização criminosa – os piratas precisavam impedir que sua sociedade fora da lei degenerasse em confusão.” Peter Leeson





Veja, os piratas precisavam de ordem e estrutura e até mesmo os Web3 Degens precisavam evitar a queda para o caos.





Os piratas elegiam um capitão e um contramestre - este último adicionava mais freios e contrapesos que poderiam vetar as ordens do capitão se não fossem do interesse da tripulação. Havia outro controle mais poderoso sobre capitães e contramestres: eles não mantinham suas posições por direito natural, sangue ou sucesso em combate; a tripulação os elegeu e poderia depô-los.





E quando surgiam dúvidas sobre as regras que regiam o comportamento a bordo, a interpretação era deixada não para o capitão, mas para um júri de tripulantes.





O Conselho Pirata (termo usado para se referir aos membros da tripulação pirata) era responsável por destituir os oficiais de seus cargos e, a partir daí, escolher novos candidatos para preencher esses cargos. As tripulações piratas tinham a opção de depor qualquer capitão que considerassem abusivo ou de julgamento excepcionalmente ruim.





“há tão pouco governo e subordinação entre os piratas que eles são, ocasionalmente, todos capitães e todos líderes.”





Descentralizar ou dane-se?





É por isso que a ideia de uma Organização Autônoma totalmente Descentralizada (DAO) não funcionará, não importa se “código é lei” ou não. Vimos os primeiros frutos dos DAOs se tornarem uma bagunça completa, seja usado por hackers para engenharia social e obter autoridade pela maioria por meio da propriedade dos tokens ou levantando dinheiro para depois desperdiçá-lo completamente por meio da ignorância coletiva de toda a estrutura descentralizada .





DAOs ainda precisam de um Capitão e um Intendente. Os DAOs me lembram a Holacracia e isso não deu muito certo no final para empresas como a Zappos.





No 2º volume de Uma História Geral dos Piratas (publicado em 1728), Capitão Charles Johnson conta a história do capitão Mission e seus piratas, que estabeleceram uma república utópica na ilha de Madagascar. Eles o chamavam de “Libertalia”, onde as sociedades seriam baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade.





Esses piratas que se instalaram na Libertália seriam “guardiões vigilantes dos direitos e liberdades do povo”; eles permaneceriam como “barreiras contra os ricos e poderosos” de seus dias. Ao guerrear em nome dos “oprimidos” contra os “opressores”, eles veriam que “a justiça era distribuída igualmente”.





É claro que a Libertalia foi desmascarada como um mito total, mas soa muito como os ideais da Web3, o movimento NFT e por que as criptomoedas estão tão fortemente associadas à liberdade da atual ordem mundial.





Mas, no final, até os piratas entenderam que a verdadeira liberdade ainda exigia governança entre eles e a Web3 sem dúvida seguirá o exemplo - é a peça que falta agora em toda a indústria, na verdade.





O Web3 falhou em se autorregular à medida que evolui porque a indústria está tão focada em iterar e construir em alta velocidade que o efeito colateral tem sido atos reais de pirataria acontecendo por toda parte. O resultado disso agora é ver o velho mundo prestando atenção e entrando em cena.





O Reino Unido agora reconhece que os NFTs são um ativo que requer proteção ao consumidor. Existem hipotecas e empréstimos concedidos contra ativos virtuais e participações em criptomoedas, apesar da volatilidade. Os fundos de hedge estão incluindo Bitcoin e outros ativos da Web3 em portfólios. As instituições financeiras estão comprando imóveis virtuais em uma apropriação digital de terras.





O mundo real está alcançando. Muito parecido com o que aconteceu com a antiga sociedade pirata.





Web3 é como pirataria.





Há ecos dos mesmos ideais democráticos e econômicos de liberdade, autogoverno e comunidade. Os piratas entenderam como ter sucesso nisso e, embora o Web3 ignore as lições de 400 anos atrás, com alguns ajustes talvez ele possa ter o mesmo sucesso, mas também resista a se perder completamente para a autoridade.