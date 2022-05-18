Quake III 如何帮助我调试草莓馅基尔巴萨

波兰 IT 工作者创建了即食 kiełbasa、饺子和汤的网站。他想赚他的第一笔钱，并希望能够利用他的计算机技能来获利。他日日夜夜地试图弄清楚如何通过互联网收集订单。最终，凭借一些魔法，他能够建立网站。但是有一个问题。产品有不同的形式。有汤。不同的产品，不同的单元，不同的包和插件。而且它不能正常工作。

在 2000 年，我真正需要的是 DM17 和轨道炮。我花了数百个小时奔跑、跳跃和瞄准世界前所未见的快节奏实时射击游戏。享受约翰·卡马克 (John Carmack) 最好的电脑娱乐形式，这在当时甚至比 GTA 2 还要好。





同时，我想赚我的第一笔钱。我希望能够购买关于像 Quake 这样的 3D 游戏编码的书籍。在我们现在所知道的意义上，没有互联网。只有一个关于演示场景的在线论坛，人们在那里分享了令人兴奋的 3D 动画，但并没有真正分享如何做这些事情。这是波兰 3D 游戏产业形成的时期。有些东西促成了一些了不起的公司的成立，比如 CD Studio Red 的巨大的巫师和赛博朋克创作。





图书馆只提供有关微处理器和汇编器的书籍。购买编程书籍是我继续热爱游戏开发的唯一机会。它们很贵，所以我必须在十几岁的时候赚钱。





在波兰中部的一个后共产主义的中等城市，这并不容易。一个被俄罗斯占领多年的国家，失业率居高不下，几乎在各个方面都落后于世界。

机会

我唯一的机会是利用我的计算机技能来获利。在评估了我的选择后，我得出结论，我能找到的最接近的方法是在附近的农场收获草莓。



当我正要再次前往一份美味但不赚钱的工作时，我在一份报纸（旧互联网）上注意到有人正在寻找可以创建网站的 IT 人员。





我知道创建一个网站和收获草莓一样多，所以很明显我必须联系列表背后的公司。





它发生在当地，即食食品制造商。我乘坐公共汽车，带着我的草莓钱到郊区去见店主，一位中年妇女。介绍后，她向我解释说她想通过互联网接收订单。虽然我对创建网站不太了解，但我知道当时所谓的 WWW 是什么状态。我知道用早期版本的 Javascript 来完成它是不可能的。没有人这样做。她一定是疯了。





所以我在那里。坐在回家的公共汽车上，提前支付了我的新书的费用，还有 30 天的截止日期。





我花了几天几夜试图弄清楚如何通过互联网收集订单。我一个接一个地砸鸭子，没有答案。最终，通过一些我不懂的魔法和一条胶带，我能够建立网站。但是有一个问题。





产品有不同的形式。有 pierogi 和 kiełbasa。有汤。不同的产品，不同的单元，不同的包和插件。我不得不用一个纯粹的、非常早期的 JavaScript 版本来编写它。代码是一团糟。它不能正常工作。



例如，当用户选择 kiełbasa 时，他的单位突然变为毫升，并提供了选择草莓馅的选项。



当时浏览器不提供开发者工具。没有办法设置像 Sentry 这样的工具来调查正在发生的事情。



只有你很高兴不知道自己在做什么，而 Javascript 很高兴假设你知道自己在做什么。我们在那里面面相觑，愉快地享受着人们点草莓馅基尔巴萨的概念。



我花光了所有的钱，还有 7 天的时间去见这位有远见的女人。期待着回到草莓地归还预付款，我做了每个人都会做的事情。我开始 Quake III 是为了在我最终失败之前找点乐子。

/cg_fov 宇宙

我打开控制台并输入 /cg_fov 来调整我的视野以获得更多碎片。令人惊讶的是，在那一刻，我感觉自己输入了 /cg_fov Universe。一个想法在我脑海中闪过，它既疯狂又美丽。如果我可以向应用程序添加控制台怎么办？什么……如果我可以在浏览器中调用在处理代码的每个步骤中输出变量值的命令会怎样？我可以看到错误发生在哪里以及为什么 kiełbasa 被识别为 pierogi！





我已经关闭 Quake 并开始编写代码。我花了六天的时间来弄清楚一切并设置控制台。这是一个带有按钮的输入字段。该按钮将命令传递给 Javascript 代码。然后代码执行它并将结果附加到网站上的 div 元素。截止日期前一天，我准备尝试一下。我调用了一个命令 /show_log，页面立即充满了所有数据和步骤，算法假设 kiełbasa 是 pierogi。



经过几个小时的测试，我终于设法修复了代码中的所有错误。它工作得完美无缺。控制台让我证明了这一点！





我带着为我的创作而自豪的最终项目回到了公司。公司老板讨厌应用程序的颜色，我不得不再工作一个月来解决这个问题。





但最终，她接受了这个项目。据我所知，这是第一家通过基于条件的在线表格接受即食订单的公司。我买了另一本关于 3D 游戏编码的书，开始从事网络开发。



所以，这就是 Quake 如何帮助我调试我的应用程序的故事。这也是一个故事，即使您还没有准备好，有时也值得抓住机会。对我来说，这是我成功的编码生涯的开始。