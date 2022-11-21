HackerNoon 是一个多语言平台：所有热门故事现已提供 13 种语言版本

最新消息：我们为此功能添加了 5 种新语言，使 HackerNoon 上可用的语言总数达到 13 种！新语言包括 , , , 和 。 俄语 韩国人 土耳其 德语 孟加拉 目前世界人口约为 80 亿，那么为什么只针对美国的 3.319 亿人口呢？好吧，我们只是做了不可能、不可想象和不可预测的事情。在 ，我们希望（至少我们正在努力）让地球上的每个人都能访问互联网，有公平的机会阅读正在推动世界发展的相关内容。 HackerNoon 刚刚发生了什么？ 我们使用机器学习将平台上的 从英语翻译成 、 、 、 、 、 和 。我们将继续翻译即将发布的新热门报道。现在，热门报道将在专题图片上方看到所有这些语言。 所有热门新闻 西班牙语 印地语 普通话 越南语 法语 葡萄牙语 日语 https://www.youtube.com/watch?v=WIREhfHI2FA&embedable=true 此外，如果您导航到特定语言的标签页面，您会注意到整个页面都将采用该特定语言。例如 ，只会以特定语言显示，在本例中为印地语。但对于其他语言来说也是一样的。 ，https://hackernoon.com/tagged/hackernoon-hi 为什么选择这些语言？ 嗯，多亏了 创建的 ，我们能够询问用户他们喜欢用什么语言来阅读故事。我们还与现有读者进行了交叉引用。民意调查的结果非常明确，因此我们决定继续进行。项目。在 检查结果： 由于我们倾听用户的意见，因此我们希望确保我们构建的任何内容都是有益的。因此， 是第一个被翻译的语言，然后我们开始翻译其他语言。由于发现 的新读者数量众多，这些翻译的影响是惊人的。 Jeferson 新民意调查系统 这里 西班牙语 HackerNoon 故事 它是如何建造的？ 我们从 开始。我们非常喜欢准确性，并且凭借 ，我们能够检查大多数语言的内容，以确保文章翻译的可靠性。在看到 API 的简单性后，我认为这是最好的选择。我们正在探索各种规则和工具来改进基础翻译，但从长远来看，我们将押注于社区来改进这些翻译（稍后还会有更多！）。我们还创建了一个新的数据库来存储翻译的文章，以便与原始内容区分开来，当然两者之间存在一些相关性。 Google Translation API 多元化的团队 框架 该项目最困难的部分是创建一个框架，以某种方式以特定页面的语言加载该特定页面的静态数据。这里的想法是，如果有人正在阅读 故事，静态数据（不变的文本）（例如“新故事”）将显示翻译版本，例如“Nouvelle histoire”，对于其他语言也是如此。 法语 有多种方法可以实现这一点，我决定简单地创建一个对象来存储每种语言的文本，将该对象存储在我们的数据库中，然后根据页面的语言通过 API 加载它。静态翻译完成后，剩下的就是通过脚本实际翻译热门新闻了。这是一个漫长的过程，大约花了两周时间才将所有故事翻译成所有这些语言。更好的是，所有翻译的故事也都添加到 中，并带有页面语言的元数据，这肯定会促进共享体验。就像在谷歌上用 搜索一样： HackerNoon 站点地图 越南语 希望大家喜欢用自己的母语阅读、评论和分享！