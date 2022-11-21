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    HackerNoon 是一个多语言平台：所有热门故事现已提供 13 种语言版本经过@fabian337
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    HackerNoon 是一个多语言平台：所有热门故事现已提供 13 种语言版本

    2022/11/21
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    经过 @fabian337 1,317 讀數
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    太長; 讀書

    HackerNoon 使用机器学习将我们平台上的所有热门故事从英语翻译成西班牙语、印地语、普通话、越南语、法语、葡萄牙语和日语。我们将继续翻译即将发布的新热门报道。现在，热门报道将在专题图片上方看到所有这些语言。我们正在探索各种规则和工具来改进基础翻译，但从长远来看，我们将押注于社区来改进这些翻译（稍后还会有更多！）。
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    hackernoon #hackernoon #product #hackernoon-ru
    Marcos Fabian HackerNoon profile picture

    @fabian337

    Marcos Fabian

    Just a dev in the green world of HN....

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