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    CI/CD 实践：简单但实用的持续集成工作流程 [第 1 部分]经过@j04n
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    CI/CD 实践：简单但实用的持续集成工作流程 [第 1 部分]

    2023/09/05
    6m
    经过 @j04n 3,192 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    我阅读了数十篇有关该主题的文章，并体验了端到端 CI/CD 管道的实施。现实情况是，实施 CI/CD 管道远比阅读文章、了解 CI/CD 整体情况和使用理论复杂得多。本文介绍如何构建 Python 应用程序的最小可行 CI 管道示例。
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    programming #programming #devops #cicd #testing
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