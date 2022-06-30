2022 年让您的初创公司永不过时的 4 种战略设计实践

初创公司正在将重点从扩张转向生存，并制定未来几个月和几年的计划。 Instagram、Uber、Venmo 和 WhatsApp 等成功的初创公司都在 2008 年的大萧条中取得了成功。应用这些简单的策略来延长寿命并为您的初创公司建立成功。初创公司可以使用的最具战略意义的工具是用户的反馈。这是正确构建产品和服务的唯一方法。以客户为中心的公司的利润比不以客户为中心的公司高 60%。

应用这些简单的策略来促进长寿并为您的创业公司建立成功。

经济衰退的必然性就在我们身上。随着物理学经济学的发展——上升的必然下降——我们正面临着这个等式的下降部分。因此，领导者正在将重点从扩张转向生存，并制定未来几个月和几年的计划。需要提醒的是，Instagram、Uber、Venmo 和 WhatsApp 等成功的初创公司都在 2008 年的大萧条中取得了成功。也就是说，在困难时期制定大计划可能具有挑战性，尤其是对于初创企业的领导者而言。

在我们庆祝以设计为主导的初创公司的高成功率的世界里，有一些关于战略设计过程的重要收获，可以帮助您为您的初创公司制定计划，让您的公司在 2022 年及以后适应未来。

什么是战略设计？

战略设计是一种结合设计和业务战略来解决业务问题和挑战的方法。那些使用战略设计的人使用动态和系统的思维过程，从整体上解决问题。

使用战略设计方法，企业在传达复杂的想法和改变以推动任务向前发展的同时，对他们的用户充满同情心。此外，由于当前的经济条件和战略设计的适应性，这对于为未来的任何初创公司做准备都是必不可少的。

下面我将重点介绍我的四个顶级设计策略，以及为什么在这个经济时期实施它们对您的业务成功至关重要。

投资内容

您的网站是您的名片、指挥中心和企业的中央信息中心。出色的网站设计可以使您的品牌获得认可，但质量以及最重要的是更新的内容是您的业务与目标受众保持相关性的方式。

我最放纵的爱好之一是滚动FWA 和 RedDot 奖的获奖者，然后拉出这些获奖网站以交叉参考他们今天的样子（可能是获奖后的六个月到一年）。我为什么要这样做？因为今天的网站通常与获奖时截然不同。随着时间的推移，风格化的网站设计很难用新的和更相关的内容进行更新。因此，网站发现自己将网站设计降级为更基本但更适应内容变化的布局。

内容输出每次都赢得视觉效果。

内容让观众感兴趣、了解情况并一次又一次地回来。没有人愿意看到过时的参考资料或产品。相反，他们想要最新的功能、最新的规格，并知道您将继续对不断变化的时代保持警惕。

现在是提出下一个重要问题的时候了，你是否足够满足？确保您的内容符合要求的最简单方法之一是遵循此备忘单。

它是否符合客户的希望和梦想？

它是否解决了必要的痛点？

能解决用户的顾虑吗？

它回答了重要的问题吗？

*Pro Tip*

您应该能够仅使用网站上的文字来描述您的产品。如果你不能做到这一点，那么你的网站就缺乏客户对你的产品充满信心所需的全面内容。如果您谈论产品的方式与您网站的内容不同，请修复它。

投资于用户反馈

初创公司可以使用的最具战略意义的工具是用户的反馈。这是正确构建产品和服务的唯一途径。以客户为中心的公司的利润比不以客户为中心的公司高 60% 。不幸的是，我注意到许多初创公司没有使用这个工具。

大多数初创公司创始人优先考虑投资者（或团队中的其他“顾问”）的建议，而不是与客户交谈。对于那些知道的人来说，这条围绕设计 Twittersphere 的流行推文说明了一切。但不幸的是，这些圈子的建议可能含糊不清，不会为设计或使命增加价值。

如果您是最了解公司产品或服务的人，那么您最好的做法是直接与您的客户交谈，这并不总是很容易接触到的。

正确的客户测试和反馈可能需要数小时、数天甚至数周。解决此问题的一种快速简便的解决方法是利用基于 Messenger 的应用程序的便利性与用户联系，并向他们询问有关基本功能和方面的直接反馈问题，这将有助于为您的设计增加价值并推动您的流程向前发展。虽然它不是适当的用户测试和市场研究的适当替代品，但向您产品的忠实用户发送 25 条 WhatsApp 消息可以为您提供快速可靠的答案。此外，这些答案可以帮助识别危险信号并创建改进的指导路径。

投资软件

聘请合适的人成为您团队的一员对于您的创业公司的成功至关重要。但是，毫无疑问，在时间和资源有限的情况下，招聘过程对您的公司来说可能是高风险的。根据Smart Asset 的数据，最昂贵的启动成本之一是工资，全美五名员工的平均工资约为 300,000 美元。此外，雇用然后解雇员工是一个成本高昂且耗时的过程，应不惜一切代价避免。

通过投资可帮助自动化流程并引导您的初创公司降低烧钱率和扩展跑道的软件来减少不必要的开支。

初创公司可用的大量软件可以替代他们业务的很大一部分。业务的这些部分不是交付贵公司产品或服务的关键，但对于保持业务运行是必要的，例如人力资源部门。

例如，您的初创公司需要有人支付薪水和招募新员工，但现在有像Deel这样的软件，可以为您完成所有工作，而成本只是员工成本的一小部分。或者Intercom Bots ，一个旨在取代整个支持团队的程序。这些工具可以降低您的开支并提高您的工作效率，让您更灵活地专注于为您的使命增加价值的关键要素。

*Pro Tip*

如果您想简化自动化，一些聚合器可以帮助您连接所有这些软件工具以创建自动化流程。

奖金——投资健康

您现在可能急于在工作中投入额外的时间来应对您可能感受到的任何压力；这在危机时期是正常的。但如果你认为你工作得越多，你就能取得更多成就，那是不正确的。从我这拿走。

事实是， 仅靠纯粹的工作力量可以击败竞争中最底层的 10% 。因此，无论我们多么努力，我向您保证，您的大部分竞争对手都在努力，如果不是更努力的话。

科学证明，睡眠不足会损害认知功能和生产力。加班加点并损害您的睡眠和身体健康目前可能会让人感觉很有成效，但与过度工作相关的不可避免的崩溃将造成更多的长期伤害而不是好处。此外， 最近确定工作/生活不平衡是人们辞职的主要原因之一。因此，健康是维持勤奋和富有成效的工作环境的关键。

2022 年及以后的底线

您的创业公司可以度过艰难时期。但是，您将需要进行一些重要的战略性设计更改，以在您的业务计划中实现更大的弹性。通过战略设计让您的初创公司面向未来，旨在培养习惯和流程，扩大您的机会，并为您在 2022 年及未来更多年提供最佳成功机会。

