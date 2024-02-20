2024 年最值得关注的 Web3 公司

关注市场的人都会知道， web3多年来一直处于上升趋势。从 IMB 到苹果公司，世界上一些最大的公司已经率先涉足这一领域，在财政支持的同时又重新引起了公众的兴趣。
2024 年有望成为该领域的关键一年，因为它可以充当未来增长的桥梁。宏景研究
但哪些公司有望脱颖而出呢？毕竟，web3 空间既大又创新，在加密货币、DAO 和 NFT 之间，市场充满了可能性。
即使在这些公司中，以下公司也脱颖而出，成为值得关注的公司：
正如 YARD Hub 联合创始人 Sergei Lagutenko 所解释的那样，该工作室涵盖了广泛的专业知识，从业务分析和产品管理到营销和业务开发，引导初创公司摆脱导致失败的常见陷阱。
此外，YARD Hub 还推出了 Growth Camp，这是一个 web3 加速器计划，现正在邀请计划于 2024 年第二季度推出的第二批申请。该计划为初创企业提供了获得精英导师、合作伙伴福利和六个综合学习途径的机会。
YARD Hub 的产品组合为那些热衷于追踪顶级 web3 公司崛起的人提供了一个诱人的机会。
在DePIN领域，U2U Network的优势在于提供了一整套去中心化服务，包括去中心化私有网络（DPN）、去中心化身份（DID）、去中心化存储等。这些服务体现了DePIN的本质，提供按需、去中心化的服务。赋予用户权力并培育更安全、更高效、社区拥有的数字生态系统的解决方案。 U2U Network 对模块化区块链技术的承诺和 DePIN 使其成为塑造去中心化数字基础设施未来的关键参与者。进入 2024 年，U2U Network 是一家值得密切关注的顶级 Web3 公司。
2024 年将是区块链和 web3 领域增长的一年，我们可以相信 Chainaanalysis 处于研究的前沿。该公司在今年伊始就对现货比特币 ETF 的活动进行了高度关注，随着减半和其他活动在该领域展开，该行业将转向 Chainaanalysis 来了解其高效研究的记录。
所有这些兴奋对生态系统的原生代币 FIL 产生了积极影响，一些人预测到今年年底其价值将达到每单位 50 美元。随着 web3 走到最前沿，更多的用户将希望控制自己的数据和隐私，而 File Coin 似乎完全有能力满足这一需求。
总之，2024 年对 web3 前景充满希望，有望成为未来增长的变革桥梁。与预计的化合物