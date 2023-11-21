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    高效后端、卓越性能：深入探讨 Web 服务优化经过@sergeidzeboev
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    高效后端、卓越性能：深入探讨 Web 服务优化

    2023/11/21
    8m
    经过 @sergeidzeboev 391 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    优化 Web 服务的后端不仅仅是改进代码和算法。提高服务效率的关键是优化数据库交互。这可以通过微调 ORM 查询、使用平面数据类、将数据正确分类为热、温或冷以及采用有效的缓存策略来实现。这些步骤将带来更高效、响应更快且高性能的 Web 服务。
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    tech-stories #backend-web-service #warm-data
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    Sergei Dzeboev

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