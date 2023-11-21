Verimli Arka Uç, Üstün Performans: Web Hizmeti Optimizasyonuna Derin Bir Bakış
Çok uzun; OkumakBir web hizmetinin arka ucunu optimize etmek, yalnızca kod ve algoritmaları iyileştirmenin ötesine geçer. Hizmet verimliliğini artırmanın anahtarı veritabanı etkileşimlerini optimize etmektir. Bu, ORM sorgularında ince ayar yapılması, düz veri sınıflarının kullanılması, verilerin Sıcak, Sıcak veya Soğuk olarak düzgün bir şekilde sınıflandırılması ve etkili önbelleğe alma stratejilerinin kullanılması yoluyla gerçekleştirilebilir. Bu adımlar daha verimli, duyarlı ve yüksek performanslı bir web hizmetine yol açar.