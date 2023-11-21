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    Verimli Arka Uç, Üstün Performans: Web Hizmeti Optimizasyonuna Derin Bir Bakışile@sergeidzeboev
    391 okumalar

    Verimli Arka Uç, Üstün Performans: Web Hizmeti Optimizasyonuna Derin Bir Bakış

    2023/11/21
    8m
    ile @sergeidzeboev 391 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Bir web hizmetinin arka ucunu optimize etmek, yalnızca kod ve algoritmaları iyileştirmenin ötesine geçer. Hizmet verimliliğini artırmanın anahtarı veritabanı etkileşimlerini optimize etmektir. Bu, ORM sorgularında ince ayar yapılması, düz veri sınıflarının kullanılması, verilerin Sıcak, Sıcak veya Soğuk olarak düzgün bir şekilde sınıflandırılması ve etkili önbelleğe alma stratejilerinin kullanılması yoluyla gerçekleştirilebilir. Bu adımlar daha verimli, duyarlı ve yüksek performanslı bir web hizmetine yol açar.
    featured image - Verimli Arka Uç, Üstün Performans: Web Hizmeti Optimizasyonuna Derin Bir Bakış
    tech-stories #backend-web-service #warm-data
    Sergei Dzeboev HackerNoon profile picture

    @sergeidzeboev

    Sergei Dzeboev

    Senior Java Developer

    Credibility

    react to story with heart
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