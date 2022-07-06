Facebook上的党派分歧仍然很严重

标记查看了美国人一年前在 Facebook 上看到的有关国会大厦骚乱的新闻。双方都处于不同的社交媒体现实中，在很大程度上与其他美国人的观点隔绝。今天，几乎没有什么变化。虽然 Facebook 上的辩论主题与之前略有不同。一年前，一些讨论话题最近主导了全国讨论——其中之一是 COVID-19 疫苗主导了全国讨论。与此同时，那些在我们小组中自称为特朗普选民的人更有可能从保守的新闻媒体上看到许多文化战争故事中的任何一个。

就在一年前暴乱者席卷美国国会大厦之际，1 月 6 日的两种不同叙述的种子已经在社交媒体上形成。





有一次，投票给乔·拜登（Joe Biden）并被《纽约时报》等主流新闻媒体报道的 Facebook 用户看到，特朗普总统煽动的暴民对他们错误地认为是一场被盗的选举感到愤怒，袭击了美国的心脏在一次失败的起义中。





对于平台上的特朗普选民来说，通过小型、超党派新闻媒体的镜头看到这一天，这一天被敌视时任总统的媒体夸大了。





也许，一些在网上流传的阴谋论表明，暴徒已经被左翼机会主义者渗透，他们渴望陷害特朗普支持者的暴力行为。





去年，在 1 月 6 日之后的几天里，The Markup 评估了美国人在 Facebook 上看到的有关骚乱的新闻。使用来自我们的Citizen Browser 项目的数据，该项目接收来自全国数百名 Facebook 用户的新闻提要快照，我们看到在平台上向不同政治倾向的用户呈现的新闻有多么不同。





今天，几乎没有什么变化。尽管 Facebook 上的辩论主题与一年前略有不同——其中一个是 COVID-19 疫苗最近主导了全国讨论——但双方仍处于不同的社交媒体现实中，很大程度上与其他人的观点隔绝美国人。





以公民浏览器小组成员本周在 Facebook 上看到的一些新闻报道为例，分屏项目对不同人口统计和政治倾向的公民浏览器小组成员显示的内容进行实时跟踪。





本周早些时候，我们的一些小组成员告诉我们他们投票给了乔·拜登，他们的新闻提要中可能会出现来自 NPR 的任意数量的文章。 一篇文章指出了 COVID omicron 变体的惊人快速传播。另一位建议升级到重型 N95 口罩以防病毒。





与此同时，那些在我们小组中自称为特朗普选民的人更有可能看到保守派新闻媒体《每日电讯报》的许多文化战争故事中的任何一个。 一篇文章引用了亿万富翁埃隆马斯克对“觉醒”的反对意见，而另一篇文章则指出了保守派媒体福克斯新闻在有线电视收视率方面的持续主导地位。





不要遵守。 Daily Wire 反对疫苗授权的请愿书的标题





《每日电讯报》的另一个受欢迎的链接是一份请愿书，该请愿书敦促读者通过反对拜登政府的“专制”疫苗授权来“抵制暴政”。该页面包含一个明确的号召性用语：“不要遵守”。





虽然我们小组中的许多拜登选民都与NPR 关于 Matrix 系列跨性别粉丝的专题有关，但特朗普选民更有可能看到保守派西方日报的一篇文章，该文章赞许地写道，一名男子开枪打死了三名据称企图企图谋杀的青少年抢劫他的家。





分歧也不仅限于新闻。我们小组中的特朗普选民更有可能被推荐一个致力于基督教模因和笑话的 Facebook 群组。拜登选民的热门推荐页面？科学家尼尔·德格拉斯·泰森的粉丝专页。





根据对公民浏览器数据的审查，在周四骚乱周年纪念日之前的一周，关于 1 月 6 日持续影响的消息对我们的小组成员来说看起来非常不同，这取决于他们支持特朗普还是拜登。





在过去一周，我们数据中的 406 名拜登选民小组成员中有 98 人看到了提到“1 月 6 日”、“1 月 6 日”的新闻报道。 6，”或“国会大厦”。对于六位小组成员来说，最常出现的一篇文章是 NBC 新闻的一篇文章，内容是关于伊万卡特朗普在国会暴动期间的行为的国会证词。





在我们的数据中向多位拜登选民展示的其他故事也集中在众议院正在进行的骚乱调查上。例如， MSNBC 的一篇文章报道了国会最近发布的短信，这些短信是福克斯新闻主持人肖恩·汉尼提 (Sean Hannity) 和特朗普政府官员在骚乱前发送的。





虽然过去一周在我们的小组中只有 27 名（总共 147 名）特朗普选民看到了 1 月 6 日的新闻报道，但这些报道具有明显的党派倾向。 一篇来自保守派网站 RedState 的评论文章向两位小组成员展示，标题为“记者描述 2021 年 1 月 6 日，就像他们在奥马哈海滩一样，它让我胃痛”。





本周，两名特朗普选民小组成员还看到了一篇关于共和党代表的布莱特巴特文章，该文章指责众议院议长南希佩洛西利用众议院调查作为民主党在骚乱期间未能保护国会大厦的掩护。





Facebook（最近更名为 Meta）没有立即回应置评请求，但该公司发言人凯文·麦卡利斯特（Kevin McAlister） 去年告诉 The Markup ，“具有不同党派倾向的人看到不同的新闻并不奇怪。 Facebook 上的资源，就像电视、广播和其他形式的媒体一样。”





虽然 Citizen Browser 并不能准确反映 Facebook 上数百万美国人看到的内容，但该样本提供了一个了解平台趋势的窗口，而这些趋势在其他情况下是无法看到的。





多年来，研究人员一直担心 Facebook 的算法可能会通过所谓的“过滤气泡”效应使其用户两极分化。通过不断向用户展示强化他们已经持有的观点的内容，（ 仍然存在争议的）想法是，这些用户陷入了政治新闻的自我强化周期。





“我们开始看到人们更深入地挖掘他们先前存在的信念……” April Glaser，哈佛肯尼迪学院高级研究员





“我们开始看到人们更深入地挖掘他们先前存在的信念，因为 Facebook 建议他们应该遵循什么，也因为 Facebook 从这些群体中提供了来自社区的强化，”哈佛肯尼迪学院的高级研究员 April Glaser学校，本周告诉 The Markup。





Facebook 数据科学家和马克扎克伯格本人反对这种描述，后者在 2016 年表示，“通过让人们获得更多信息并帮助促进多样性和多元化意见，我们可以建立更强大的社区。”





不幸的是，一些研究人员说，这些社区也可能传播错误信息并助长政治暴力。





格拉泽说：“多年来，Facebook 的执政意识形态一直强调言论自由而不是社区安全，当暴力爆发时，这一点变得非常明显，就像我们在 1 月 6 日看到的那样。”





致谢： Colin Lecher , Leon Yin





照片由Colin Lloyd在Unsplash上拍摄





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