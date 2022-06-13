美国 6 个对加密货币最友好的州

通货膨胀处于 40 年来的最高水平，尽管加密货币有起有落，但它为人们提供了更多财务自由的选择。各州之间正在进行一场大型的加密货币战争，以获取他们在加密货币馅饼中的份额，所以准备好战斗吧！

你有没有想过哪些州对加密货币最友好，以及这如何导致消费者驱动的创新和财务独立？或者您是否想知道德克萨斯州或任何其他可能接受不受单一货币发行者约束的财务自由的州是否可以考虑离开工会并创建自己的货币？我将探讨有关货币去中心化的这些问题，并确定一些似乎领先于加密曲线的州。





通货膨胀处于 40 年来的最高水平，尽管加密货币有起有落，但它为人们提供了更多财务自由的选择。各州之间正在进行一场大型的加密货币大战，以获取他们在加密货币馅饼中的份额，所以准备好战斗吧！

规则、法律、机会和其他有趣的事实



既然我已经引起了你的注意，尽管有相反的神话，德克萨斯不能脱离联邦。但是，它确实有一些其他州无法使用的选项。尽管这不太可能，但通过一些晦涩难懂的法律，德克萨斯州可以合法地将自己划分为 五个不同的州 .虽然德克萨斯“脱欧”的想法是一个值得思考的有趣概念，但我想转而关注这些关于加密的其他“有趣事实”：



货币、加密货币和税收：当地或国家货币可以补充本国货币，这鼓励在当地经济中消费。然而，与法定货币（被认为是法定货币）不同，加密货币可能不受联邦政府的支持。美国政府可以要求以法定货币缴纳税款，这增强了法定货币的可信度。一些州正在向人们提供更多选择，以赋予加密更大的影响力，例如用它来纳税。



加密价值和增长：虽然承认加密是不稳定的，但加密资产和区块链技术代表了一个巨大的机会。它超过了一个 去年 11 月的市值为 3 万亿美元，高于 140 亿美元 仅仅五年前。尽管目前它已从那个峰值下降了很多，但没有理由相信当美国经济前景改善时加密货币不会反弹。事实上，关于 16% 的成年人 投资、交易或使用加密货币——这是十年前无法想象的事情。



加密货币储蓄立法：最近强调加密货币增长的最重要转变之一是新推出的 财务自由法 Tommy Tuberville (R-AL) 的法案，他声称该法案保留了投资自由。它将禁止美国劳工部发布限制 401(k) 计划投资类型的法规或指南。 “退休储蓄投资的选择应该是你的，而不是政府的。现任政府推行的政府最清楚的做法与使我们国家成为历史上最繁荣国家的价值观背道而驰。”





某些 组织 支持该法案的包括美国税收改革、传统基金会、数字商会、区块链协会和数字资产市场协会。



看看一些关键的加密友好国家

怀俄明州——这一切都始于牛仔州



许多人认为怀俄明州是加密货币先驱州，它正在通过加密货币支持其经济。怀俄明州的海妖银行成为 第一个数字货币业务 获得美国州银行执照。此外，怀俄明州已批准 超过 20 条法律 使加密业务更容易运营，加密交易免征州税。





怀俄明州也有 宪章 这使专注于数字资产的银行能够进行现金存款并存储或转移可以在 Kraken 交易所交易的比特币。银行客户甚至可以将任何奖金转换为现金后存入银行。这使他们能够在不使用中间人的情况下将转换后的比特币存入账户。









佛罗里达——开拓者和加密中心





佛罗里达州正在积极尝试将迈阿密打造成一个加密中心，并成为硅谷一直以来的加密行业 技术 .该市举办了比特币 2022 会议，成千上万的加密爱好者聚集在这里。例如，在房地产交易中，迈阿密的新建筑正在接受 用于存款的数字代币 在公寓上。





5 月，佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯 签署的立法， CS/HB 273那 为该州定义和放松对加密货币的管制，并将于 2023 年 1 月生效。该法律修改了货币服务业务的金融法规，定义了“虚拟货币”，并减少了对佛罗里达州加密行业的限制。









加利福尼亚——钱在哪里





毫不奇怪，加州 2,473 台加密货币 ATM 和对加密货币的高度在线兴趣， 根据 Crypto Head 的研究，获得了最加密货币就绪状态的称号。最近通过的立法旨在探索部署区块链技术以满足公共服务和新兴需求的机会，并确定创造研究和劳动力环境以推动创新的机会 区块链技术 .当然，与这份名单上的其他一些州不同， 州所得税 加州目前是全国最高的，但它也有 第五高的家庭收入中位数。







得克萨斯州——自治者





带有一颗星的德克萨斯州旗代表 单打独斗 ，独立精神仍然是德克萨斯文化的一部分。德克萨斯州没有州所得税，这使得高收入的加密交易者可以减少他们的加密税。它也正在成为一个中心 加密采矿 并且电费很低。得克萨斯州正在为在美国开店的主要采矿企业提供各种经济激励措施和劳动力培训。 状态 .





两项重要法案获得通过并签署成为法律 州长格雷格·阿博特（Greg Abbott）发推文 2022 年 2 月，“孤星州有望成为区块链和加密货币的世界领导者。”此外，得克萨斯州的州立特许银行有权 提供监护权 或保管虚拟货币的服务。









科罗拉多州——加密货币的典型代表

__ 科罗拉多州__通过了类似于怀俄明州区块链规则的各种立法，并且没有回头路。事实上，科罗拉多州被定位为加密货币的典范，当它成为 第一个接受加密货币的州 用于支付州税费。以加密货币支付的每一笔税款都将立即转换为现金。根据 马克·费兰迪诺 科罗拉多州税务局执行董事，“想通过加密货币纳税的人会去交易所，通过交易所促成支付，然后该交易所将加密货币转换为现金，然后现金将进入状态。”







内华达州——非常适合创新者





内华达州是加密技术的早期采用者，并通过了 2017年的法律 “在承认区块链验证记录的有效性的同时，不对区块链或智能合约征税。”

与其他一些对加密货币友好的州一样，内华达州没有州所得税，该州正试图吸引更多的加密货币企业和投资者。



加密货币也是赌场和酒店的热门话题，其中许多人在其设施中添加了__比特币亭__。有趣的是，还有几乎相同数量的交易用于将现金变成比特币。结果，加密货币像现金一样被使用。







国家塑造自己的命运





通货膨胀率很高，加密货币正变得越来越主流，一些州正在通过接受加密货币并制定自己的数字资产规则来应对。事实上，一些法案正在各个州进行 制作加密货币法定货币 用于解决公共和私人债务。这可以包括从纳税、DMV 费用、许可证、证书、执照等方面的所有内容。 “到目前为止，联邦政府还没有直接回应，因为各州自行决定是否宣布加密货币为法定货币，”根据最近的一份声明。 文章 在 npr.org 中。





尽管联邦政府已经认识到加密的力量，并且最近发布了 行政命令 为了应对风险并利用收益，许多州已积极制定政策或采取行动为进一步的加密创新和增长铺平道路。随着各州以今天的热情和多年前推动淘金热的同样愤怒，在这条通往财务自由的道路上建立起来，它们可以为公众提供更多的灵活性、选择、独立性和机会。







