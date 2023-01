6 Estados mais amigáveis às criptomoedas da América

A inflação está no ponto mais alto em 40 anos e, apesar dos altos e baixos das criptomoedas, ela oferece às pessoas mais opções de liberdade financeira. Há uma grande batalha criptográfica em andamento entre os estados para obter sua parte no bolo criptográfico, então prepare-se para a luta!

Você já pensou em quais estados são os mais amigáveis às criptomoedas e como isso pode levar à inovação voltada para o consumidor e à independência financeira? Ou você já se perguntou se o Texas ou qualquer outro estado que pudesse abraçar a liberdade financeira de não estar em dívida com um único emissor de dinheiro poderia considerar deixar o sindicato e criar sua própria moeda? Vou explorar essas questões sobre a descentralização do dinheiro e identificar alguns dos estados que parecem estar à frente da curva criptográfica.





As regras, leis, oportunidades e outras curiosidades



Agora que chamei sua atenção, apesar dos mitos em contrário, o Texas não pode se separar da União. No entanto, ele tem algumas opções que não estão disponíveis para outros estados. Embora isso seja altamente improvável, por meio de alguma lei obscura, o Texas poderia se esculpir legalmente em até cinco estados diferentes . Embora a ideia de um “Brexit” do Texas seja um conceito interessante a ser ponderado, gostaria de focar nesses outros “fatos engraçados” sobre criptomoedas:



Moeda, criptomoeda e impostos: a moeda local ou estadual pode complementar a moeda nacional e isso incentiva os gastos dentro da economia local. No entanto, ao contrário do dinheiro fiduciário (que é considerado moeda legal), a criptografia pode não ser apoiada pelo governo federal. O governo dos EUA pode exigir que os impostos sejam pagos em moeda fiduciária, o que reforça a credibilidade da moeda fiduciária. Alguns estados estão se movendo para oferecer às pessoas mais opções que dão mais influência à criptomoeda, como usá-la para pagar impostos.



Valor e crescimento da criptografia: Embora reconheça que a criptografia é volátil, os ativos criptográficos e a tecnologia blockchain representam uma grande oportunidade. superou um Valor de mercado de US$ 3 trilhões em novembro passado, acima dos US$ 14 bilhões apenas cinco anos antes. Embora atualmente esteja muito abaixo desse pico, não há razão para acreditar que as criptomoedas não possam se recuperar quando as perspectivas econômicas dos EUA melhorarem. Na verdade, sobre 16 por cento dos adultos investiram, negociaram ou usaram criptomoedas - algo inimaginável uma década atrás.



Legislação de economia de cripto: Uma das mudanças recentes mais significativas que enfatiza o crescimento da cripto é a recém-introduzida Lei de Liberdade Financeira projeto de lei de Tommy Tuberville (R-AL), que ele afirma preservar a liberdade de investimento. Isso proibiria o Departamento do Trabalho dos EUA de emitir um regulamento ou orientação que limitasse o tipo de investimentos em um plano 401(k). “A escolha de como investir suas economias para a aposentadoria deve ser sua – não do governo. A abordagem do governo sabe-melhor que está sendo promovida pela atual administração vai contra os valores que fizeram de nosso país a nação mais próspera da história”.





Alguns dos organizações que apoiam este ato incluem Americans for Tax Reform, Heritage Foundation, Chamber of Digital Commerce, Blockchain Association e Association for Digital Asset Markets.



Uma olhada em alguns dos principais estados amigáveis à criptografia

Wyoming – Tudo começou no estado dos cowboys



Muitas pessoas pensam em Wyoming como o estado pioneiro da criptografia, que está reforçando sua economia com a criptografia. O Kraken Bank de Wyoming tornou-se o primeiro negócio de moeda digital para receber uma licença bancária do estado dos EUA. Além disso, Wyoming aprovou mais de 20 leis facilitando a operação das empresas criptográficas e as transações criptográficas isentas de impostos estaduais.





Wyoming também tem um fretamento que permite que os bancos focados em ativos digitais façam depósitos em dinheiro e armazenem ou transfiram bitcoins que podem ser negociados na bolsa Kraken. Os clientes do banco podem até depositar quaisquer ganhos no banco depois de convertidos em dinheiro. Isso permite que eles coloquem seu bitcoin convertido em uma conta sem o uso de um intermediário.









Flórida – O pioneiro e centro criptográfico





A Flórida está tentando agressivamente transformar Miami em um centro criptográfico e se tornar para a indústria criptográfica o que o Vale do Silício tem sido. tecnologia . A cidade sediou a Conferência Bitcoin 2022, onde milhares de entusiastas de criptomoedas se reuniram. Em transações imobiliárias, por exemplo, novos prédios em Miami estão aceitando tokens digitais para depósitos em condomínios.





Em maio, o governador da Flórida, Ron DeSantis legislação assinada, CS/HB 273 que define e desregulamenta a criptomoeda para o estado e entrará em vigor em janeiro de 2023. A lei altera os regulamentos financeiros para empresas de serviços financeiros, define “moeda virtual” e reduz as restrições à indústria de criptomoedas da Flórida.









Califórnia – Onde está o dinheiro





Não é de surpreender que a Califórnia, com 2.473 caixas eletrônicos cripto e um alto interesse online em cripto, ganhou o título de estado mais pronto para cripto, de acordo com a pesquisa da Crypto Head. Mais recentemente, a legislação foi aprovada para explorar oportunidades de implantar tecnologias blockchain para atender às necessidades emergentes e de serviço público e identificar oportunidades para criar um ambiente de pesquisa e força de trabalho para impulsionar a inovação em tecnologias blockchain . Claro, ao contrário de alguns dos outros estados nesta lista, o imposto de renda estadual na Califórnia são atualmente os mais altos do país, mas também tem o quinta maior renda familiar mediana.







Texas – Os autogovernantes





A bandeira do Texas com sua única estrela representa o vá sozinho , espírito independente que ainda faz parte da cultura do Texas. O Texas não tem imposto de renda estadual, o que permite que os traders de cripto com renda alta reduzam suas contas de imposto de cripto. Também está se tornando um centro de mineração criptográfica e tem tarifas baixas de eletricidade. O Texas está oferecendo uma variedade de incentivos financeiros e treinamento de força de trabalho para grandes operações de mineração que se estabelecem no Estado .





Dois projetos de lei importantes foram aprovados e sancionados por governador Greg Abbott, que twittou em fevereiro de 2022 que “O estado da estrela solitária está prestes a ser um líder mundial em blockchain e criptomoeda”. Além disso, os bancos credenciados pelo estado no Texas têm autoridade fornecer custódia , ou custódia, serviços para moedas virtuais.









Colorado – O garoto-propaganda criptográfico

__ Colorado __aprovou várias legislações semelhantes às regras de blockchain de Wyoming e não há como voltar atrás. Na verdade, o Colorado está posicionado para ser um modelo para cripto, quando se torna o primeiro estado a aceitar criptomoedas para pagamento de impostos e taxas estaduais. Todo pagamento de imposto em criptomoeda será imediatamente convertido em dinheiro. De acordo com Marcos Ferrandino , diretor executivo do Departamento de Receita do Colorado, “Alguém que gostaria de pagar seus impostos por meio de criptomoeda iria a uma bolsa, facilitaria esse pagamento por meio da bolsa e então essa troca converteria a criptomoeda em dinheiro e então esse dinheiro entraria no Estado."







Nevada – Ótimo para inovadores





Nevada foi um dos primeiros a adotar tecnologias criptográficas e passou por um lei em 2017 para “não tributar blockchain ou contratos inteligentes enquanto reconhece a validade do blockchain para validar registros”.

Nevada, como alguns dos outros estados amigos das criptomoedas, não tem imposto de renda estadual, e o estado está tentando atrair mais empresas e investidores criptográficos.



A criptografia também é um tema quente nos cassinos e hotéis, onde muitos deles adicionaram __ quiosques de bitcoin em suas instalações __. O interessante é que também há um número quase igual de transações usadas para transformar dinheiro em bitcoin. Como resultado, a criptografia está sendo usada como dinheiro.







Estados moldam seu próprio destino





A inflação está alta, as criptomoedas estão se tornando mais comuns e alguns estados estão respondendo adotando as criptomoedas e desenvolvendo suas próprias regras para ativos digitais. De fato, alguns projetos de lei estão em andamento em vários estados para fazer curso legal criptográfico para liquidação de dívidas públicas e privadas. Isso pode incluir tudo, desde o pagamento de impostos, taxas DMV, autorizações, certificados, licenças e muito mais. “Até agora, o governo federal não respondeu diretamente, já que os estados decidem por conta própria se declaram curso legal de criptomoedas”, de acordo com um recente artigo em npr.org.





Embora o governo federal tenha reconhecido o poder das criptomoedas e recentemente emitido uma Ordem executiva para lidar com os riscos e aproveitar os benefícios, muitos estados implementaram políticas de forma proativa ou tomaram medidas para abrir caminho para mais inovação e crescimento criptográfico. À medida que os estados constroem esse caminho para a liberdade financeira com a paixão de hoje e a mesma fúria que alimentou a Corrida do Ouro há muitos anos, eles podem oferecer ao público mais flexibilidade, escolha, independência e oportunidades.