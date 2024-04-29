新闻稿还没有过时（融资公告也没有过时）

标题为“新闻稿已死”的文章和帖子出奇地受欢迎。在 Google 中输入这个确切短语，搜索结果接近 50 万条。





当然，这是个骗人的把戏。作者们接着解释说，如果你有真正的新闻，新闻稿实际上非常重要。他们都认为，问题在于这种格式被滥用了。





其中最尖锐的一篇文章来自 TechCrunch 特约编辑Mike Butcher ，他是地球上最有经验和影响力的科技记者之一。但不要看标题，Mike 实际上是说“新闻稿格式已经被滥用到极致。所以请改用这种格式。”





他说得对，100% 正确。过去二十年，新闻稿被企业决策者劫持，他们现在大体上坚持以适合其营销需求的方式呈现信息，而不是记者的新闻采集和报道需求。这些营销天才得出的结论是，既然新闻稿被采纳，他们总是可以偷偷带入一些不该出现的内容。这里再夸张一点，那里再夸张一点。你可以听起来像切片面包以来最好的东西，并击中投资者在谷歌上搜索的所有关键词。在某个时候（对于迈克来说，那是 2015 年），这实在是太过分了。





但是，说新闻稿的使用方式已经偏离轨道与宣布该实体已经死得像鹦鹉一样，是完全不同的论点。





这重要吗？是的，我确实认为重要。这里的风险是，许多首次寻求公关报道的创始人最终可能会相信一些只是为了吸引注意力的东西，并阻止他们采取最有效的做法。





哦，别让我开始谈论某些人所说的公共关系和新闻业都已消亡。在这篇文章中我甚至不会谈论这个。

融资公告也很重要

“新闻稿死亡通知”类文章中有一小段标题是“筹款公告已失效”。最近，另一篇这样的文章出现在 公司 。在那篇文章中，该主张被当作既定事实来陈述，没有试图提供证据，无论是轶事证据还是量化证据。它没有深入研究新闻稿，如何使用它，如何不使用它，而是迅速将所有这些都抛在一边。它继续建议其他策略可能更有效或更可取，实际上成为“可用于进行公关的不同策略”的清单。





这是个谬论。既然你有机会利用新闻稿来利用新闻，为什么你却因为一些专家认为它不符合潮流而不这么做呢？

到底发生什么事了？

让我们来看一些硬数据。每年，Cision 都会对全球数千名记者进行调查，以了解最新的新闻趋势。 在其最新报告中 ，研究发现，新闻稿仍然是产生内容或想法的首要来源。大约十年来，这一发现一直没有改变。





显然，新闻稿本身没有问题。问题在于很大一部分新闻稿的质量。在同一项调查中，近六成记者表示“他们会屏蔽那些向他们发送听起来像营销手册的宣传材料的通讯专业人员。”他们特别抱怨的是新闻稿中使用了“行业领先”、“开创性”和“创新性”等措辞。





记者们似乎不仅会欣赏结构符合他们需求的新闻稿，而且他们也非常需要它，因为它最适合他们快节奏的工作需求。如果 Gmail 和其他软件有过滤器来检测不良新闻稿就好了。

为什么新闻稿还没有消失

让我们更深入地探讨一下什么有效，什么无效，以及原因。





我并没有研究过新闻稿的全球历史或倒金字塔模型的起源。但显然，事情的发展是有原因的。这种结构对公关人员和记者都适用。





在我们的 记者洞察系列 ，我们采访了科技记者，发现他们确实非常重视新闻稿。最近，一位记者与我分享了一家初创公司发给她的一份信息包。他们要发布一项公告，但他们没有将新闻稿整合在一起，而是将所有原始材料分开展示给她。虽然新闻稿看起来整洁、资源丰富、带有链接，还包含一个小的常见问题解答部分，但对于这位记者来说，这并不理想。她不得不花额外的时间来弄清楚哪些是更重要的部分，哪些部分不那么重要，哪些部分需要完全过滤掉。





我们要记住，很多记者都缺乏时间，而且，说到新闻，事情需要快速发展。结构正确的新闻稿可以帮助她快速浏览信息、理解信息，并更快更好地消化信息。





这并不是说记者会复制粘贴新闻稿。实际上，我认为在新闻界不存在这样的网站。但是，他们更愿意获得半成品，并在必要时对其进行挑战和剖析，而不是用大量原材料从头开始制作一些东西。





有趣的是，确实有很多宣传活动不应该以新闻稿作为主要的策略方法。但我上面提到的案例是融资公告，这是真正使用新闻稿的最佳情况。然而出于某种原因（我不知道是哪个原因），该机构认为信息包会更好。

新闻、速度、时间以及新闻稿的正确使用

我们都知道新闻业正在大规模裁员。在新闻业，这已经成为一种趋势多年了。 仅在美国，广播、印刷和数字媒体在 2023 年就削减了 2,681 个新闻工作岗位，比 2022 年增长 48% 。





技术从根本上颠覆了媒体的传播方式，也颠覆了媒体的商业模式。它还影响了记者的日常工作方式。而现在，人工智能创新浪潮有可能让事情变得更加复杂。





因此，处理新闻的记者不仅需要掌握趋势、消息来源等，而且当私营部门参与者有话要说时，理想情况下他们需要以易于理解的形式来表达。这一点再怎么强调也不为过：时间宝贵，至关重要！面对当今快速发展和全球化的信息世界，记者的数量比以往任何时候都少。在许多情况下，记者是失败的商业模式的前线战士。这是一个不稳定的职位，迫使他们从数量的角度来看待产出，并牺牲比他们想要的更多的质量（一般来说，也有很多例外）。





这就是新闻稿倒金字塔结构如此有效的原因。最重要的事情放在首位。细节稍后。大局先行，细节之后。“从一般到具体”是游戏的名称，这也是营销的许多领域所教授的内容。这就是他们教人们在网站中构建内容的方式。你不会先用微小的功能来吸引客户。你要给他们带来好处。这就是销售人员接受培训以构建咨询式销售对话的方式。先问一般问题。这只是人类最好地解释数据/信息的方式。





现在，这种模式也容易被厚颜无耻的公关人员利用：在新闻稿中使用某些语言；标题引起人们的极大兴趣，但与新闻稿的其余部分不符；以及（最糟糕的情况之一）在新闻稿中大肆宣传某事，将其当作新闻或有趣的事情，而实际上它只是无稽之谈。所有这些都很糟糕。但这是否意味着新闻稿已经过时了？





饮食是否因为某些人暴饮暴食而消失？体育运动是否因为某些人受伤而消失？不。





但不幸的是，不得不说，新闻稿的滥用程度实在是太高了。对于坏人而言，几乎没有什么动机去做好事。它只是一封电子邮件，不是吗？它能造成什么危害呢？

融资公告的作用

对于初创公司来说，最重要的早期公关需求之一就是融资公告。为什么？因为对于初创公司来说，这是一个商业机会，而对于记者来说，这是一个值得报道的新闻。初创公司在媒体上获得首次重大认可。记者可以看到市场上投资者的赌注是什么，以及未来可能有哪些有趣的创新等待着我们。





此前，投资者已经验证过这家公司，因此记者们很快就能明白，“啊哈，风险投资机构正在押注这匹马；让我们更仔细地看看它。”这对记者来说也是一种作弊手段。就好像投资者投入的资金已经告诉了他们这家初创公司现在或未来的潜在意义。如果还有其他一些有趣的元素，那么你就可以开始进行一项非常有趣的公关活动。





反过来，这个过程产生的文章对未来的投资者也有用。记者如何描述初创企业可以帮助新投资者决定是否要自己进行调查。其他利益相关者也可以从这些信息中受益。例如，全球人才可能想知道成为团队一员的感觉如何，或者他们未来的潜在雇主对未来有什么愿景。合作公司和潜在客户也想知道他们如何从合作中受益。





当然，可能会有不止一轮融资。每轮融资一次，这家初创公司都会发生变化、发展。它可能会变得更强大、更强壮，或者更瘦更轻。在某个时候，它甚至可能会蜕变成一个有角的生物。





公司规模越大，受到的关注就越多。记者会用新的方式审视它，重新考虑它的潜力，关注新的细节，当然，也会开始关注潜在的弱点。





你的创业公司规模越大，显然就越有新闻价值，这意味着新的媒体可能会感兴趣，并利用不同的公关策略来更广泛地传播信息。如果你有更多轮次，种子轮中涉及的公关活动和与媒体参与者的权力不对称可能与 A 轮或 B 轮完全不同。所以一定要意识到这一点。

不要被错误的建议误导

我知道作家面临的最困难的任务是首先吸引读者的注意力。但在一篇经过深思熟虑的文章中使用充满末日色彩的标题可能弊大于利。





每年都有数十家甚至数百家初创公司在未发布公告的情况下筹集资金。他们可能不在乎，这完全没问题。他们可能赚了很多钱，不需要任何公关就能筹集到资金。然而，对于那些确实在乎并看到价值的初创公司，我们不应该通过暗示新闻稿不再发挥有用的作用来误导他们。不仅是融资，还有其他公告。事实胜于雄辩。对于记者来说，新闻稿如果使用得当，仍然具有很大的价值。





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