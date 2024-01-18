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    提高数据质量：与 Lyft 探索数据合同经过@bmarquie

    提高数据质量：与 Lyft 探索数据合同

    2024/01/18 新歷史
    11m
    经过 @bmarquie
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    ZH
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    太長; 讀書

    在上一篇文章中，我探讨了 Airbnb 通过激励措施提高数据质量的策略。 Lyft 采取了独特的方法，不是以不同的方式尝试同一件事，而是专注于数据质量的不同方面。 Lyft 强调主动测试和验证数据质量，为生产者和消费者提供有效提高和控制质量的手段。
    featured image - 提高数据质量：与 Lyft 探索数据合同
    data-science #data-quality #data-rel #data #lyf
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    @bmarquie

    Bruno Marquié

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