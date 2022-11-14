打击虚假信息的有效技术

太長; 讀書 虚假信息是旨在欺骗的信息（巨魔发布假新闻）相反，错误信息是没有恶意的虚假信息。大多数虚假信息工作都是通过所谓的“通过噪音进行审查”进行的。大多数虚假信息参与者都在推动一个故事，并在不同的新闻媒体上重复它，这些新闻媒体被巨魔农场的虚假账户在社交媒体上大量分享。这些故事不一定需要准确并检查它们的事实。网络分析公司 Graphika 前调查总监 Ben Nimmo 展示了他预测虚假信息的 4D 模型。

过去几年比以往任何时候都更暴露了我们信息生态系统的脆弱性。

选举、英国退欧、社会动荡、COVID-19 阴谋和乌克兰战争已被某些行为者用作虚假信息行动，以破坏对政府的信心、引发恐惧和愤怒，并混淆和操纵我们。

虚假信息是旨在欺骗的信息（巨魔发布假新闻）。

相比之下，错误信息是没有恶意的虚假信息（我们的朋友和家人真诚地相信虚假信息并愿意分享）。

为什么虚假信息有效？

大多数虚假信息工作都是通过所谓的“噪音审查”来实现的。通常，虚假信息演员会推动一个故事，并在不同的新闻媒体上重复它，这些新闻媒体被巨魔农场的虚假账户在社交媒体上大量分享。

呈指数级增长且相对便宜的互联网接入允许任何人发布信息（无论是文章、视频、评论还是推文）。

因此，社交媒体用户被各种重复相同叙述的渠道所淹没。有些用户可能会相信这些故事，因为他们认为多种信息来源比一个信息来源更可信。

这些故事不一定需要准确并检查它们的事实。

宣传工作是最先报道一个故事（更多的机会来扭曲我们的信念，因为这些报道通过单纯的曝光效应引起我们的注意），淹没竞争性报道，或播下怀疑和怀疑。

通常，更可信和合法的新闻来源会重复宣传信息，从而强化谎言。

怀疑是我们的产品，因为它是与存在于公众头脑中的“事实主体”竞争的最佳方式。这也是建立争议的手段。 1969 年，一位烟草业高管谈到卷烟公司应如何应对日益增多的将吸烟与疾病联系起来的“事实”。

这句关于种植怀疑的名言在现代宣传中更为相关，在现代宣传中，我们看到我们的无罪者、朋友或家人因迷失方向的新闻而从我们身边溜走。

网络分析公司Graphika的前调查总监Ben Nimmo展示了他预测虚假信息的 4D 模型。

驳回：如果你不喜欢你的批评者所说的话，就侮辱他们。

扭曲：如果你不喜欢事实，就扭曲它们。

分散注意力：如果你被指控某事，请指责其他人同样的事情（whataboutism）。

沮丧：如果你不喜欢别人的计划，试着吓跑他们（正如我们目前在核威胁中看到的那样）。

该视频是密歇根大学的虚假信息、错误信息和假新闻教学课程的一部分。

有趣的是，Nimo 现在是 Meta 的全球威胁英特尔负责人，Meta 是 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 背后的公司。

Nimo 的 Twitter 提要（或非 Twitter 版本）提供了有关当前针对欧洲或美国的影响力行动的详细信息。

如何抵制虚假信息

Nimo 还有一些防御在线虚假信息活动的规则：

规则 #1 ：在点击故事之前考虑正在发生的情感目标，因为虚假信息演员不关心真相。

“许多这些 [虚假信息] 操作的目标是让人们非常生气或害怕他们停止思考。一旦有人停止思考，他们就很容易被操纵。”

规则 #2 ：质疑操纵性标题背后的动机：“这个故事传播到了哪里？”和“谁在捡起它？”这些问题可以让我们了解特定活动的影响。

规则#3 ：保持冷静，继续前进。 （以便）

规则#4 ：不要让暴露导致混乱。

Ben Nimmo 谈抵御在线虚假信息活动

我们是习惯的产物，我们的信息饮食也没有什么不同：

阅读新闻时，我们是阅读算法建议的故事还是打开我们最喜欢的新闻社？

我们通常寻求的媒体新闻，他们是否提供事实核查或在证明错误时撤回文章？

引起我们注意的标题是否引发了高度消极的反应？

那种情绪是否让我们觉得读了这篇文章？文章正文的语气是否与标题相同？

这篇文章感觉平衡吗？或者它是否证实了我们之前的（有偏见的）知识？

当我们听到相互矛盾的信息时，我们是拒绝还是想听更多？

文章中是否代表了所有的声音？谁不见了？为什么？

我们是否自行研究以检查文章中的统计数据或其他证据？

看完新闻报道后，我们会去查看其他来源吗？

我们有多想与他人分享这篇文章，尤其是那些我们认识的分享我们价值观的人？

执行健康的新闻消费规则的最负盛名的论坛之一是 subreddit r/credibledefense ，用户可以在其中讨论国家安全问题。他们的一些准则是：

1.1.在与这里的其他成员的交流中，努力做到信息丰富、专业、亲切和鼓励。想象一下写给武装部队的上级，或者智囊团或主要调查期刊的同事。 1.2.这是一个 subreddit，致力于整理文章、杰出作者的观点、历史研究以及与国家安全问题相关的战争研究。 1.3.这个 subreddit 的目的是为了我们自己学习，并让公众更好地理解相关主题。

在他们的每日超级线程上，发布了一组规则，其中包括：

请做： * 有好奇心但不要对别人多加评价， *要有礼貌和文明， * 链接到您所指的文章或信息来源， * 明确你的观点和消息来源的实际说法， * 评论前阅读文章，并对文章内容进行评论， *留下一份提交声明，证明您提交的内容的合法性或重要性， * 提交与现在 5-10 年后相关的文章，而不是短暂的新闻报道

在禁止规则中，他们建议不要使用模因、表情符号、过度咒骂、污秽的图像、与其他评论者打架、使其变得私人化或出卖其他评论者。

我们中有多少人在社交媒体上发布内容之前遵守这些规则，无论是文章还是回应不同意我们观点的人？

我们有多少次停下来试着保持好奇和礼貌而不是评判？是的，我们不应该喂巨魔，但并非所有不同意我们观点的人都是巨魔。

另外两个 subreddits 在名称上与 r/credibledefence 相关。

一个是r/LessCredibleDefence ，它有问候语：“欢迎来到 LessCredibleDefence – 未能通过 r/CredibleDefense 质量要求的链接之家”。

另一个是r/NonCredibleDefense ，防御主题模因的发源地，不出所料，它对其用户有一条黄金法则：“不要让我们被禁止。”

然后，有一些公民激进主义运动成功地破坏了虚假信息。

这篇关于波罗的海国家和中欧的精灵（网络活动家）的文章非常相关。

NAFO（北大西洋家伙组织）是一个分散的在线狗化身军队，提出幽默作为反对宣传的有效工具。 r/NonCredibleDefense分享了大量 NAFO 模因。

我们都需要意识到我们的新闻饮食和批判性思维（能够客观地关注新闻并在遇到相关信息时改变我们的想法）的局限性。想起Morgan Housel 的话，

告诉人们他们想听什么，你可以无限期地犯错而不受惩罚。

我们必须问自己：这句话是否也适用于我们？我们是否允许自己通过共享恶意内容成为虚假信息的参与者，从而助长虚假信息？

资源：

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先前发布于https://www.roxanamurariu.com/how-to-counteract-disinformation/