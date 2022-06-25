前几天，一名特别巡逻队的官员来找我。他是个年轻人，对自己很自信，对老人也很和蔼。 他说，为了自娱自乐，他正在写一本关于我们目前进攻性和防御性武器的早期形式的专着。我能告诉他我第一次进入军种时我们尝试过的第一个 Deuber 球体和早期的分解射线和原始原子弹吗？

令人震惊的超级科学故事 1931 年 1 月，作者惊人的故事是 HackerNoon 的图书博客文章系列的一部分。你可以在这里跳到本书的任何章节。卷。 V, No. 1 - 安特里的黑暗面

“看哪一个生活在黑暗中的人。”

安特里的黑暗面

由 Sewell Peaslee Wright

前几天，一名特别巡逻队的官员来找我。他是个年轻人，对自己很有自信，对老人也很和蔼。

他说，为了自娱自乐，他正在写一本关于我们目前进攻性和防御性武器的早期形式的专着。我能告诉他我刚进入军种时我们尝试过的第一个 Deuber 球体和早期的分解射线和原始原子弹吗？

我当然可以。我做到了。但是一个男人的 在地球年的一个世纪中，记忆力并没有提高。尽管我们的科学家们吹嘘他们取得了所有的进步，但他们仍然无法让一个人的大脑像他的身体一样新鲜。这些深刻的思想家，在他们伟大的实验室里，有很多东西是不知道的。整个宇宙都为他们所做的一切而赞叹，但实施这些想法的行动者——但我正在远离我那位顽皮的年轻军官。

他饶有兴趣和宽容地听我说。他时不时地帮助我，当我的记忆在一些小细节上失败时。他似乎对这门学科有相当的理论知识。

“这似乎是不可能的，”他评论道，当我们走过他所概述的基础时，“军种可以用如此粗糙和未开发的武器完成其工作，不是吗？”他以一种优越的方式微笑，好像在暗示我们可能已经尽力了，在这种情况下。

我想我不应该让他的态度激怒我，但我是一个老人，我的生活并不轻松。

“年轻人，”我说——像许多老人一样，我更喜欢口语对话——“在那个年代，军种在各方面都存在缺陷。我们缺乏武器，我们缺乏工具，我们缺乏民众的支持和支持。但在那些日子里，我们有一些人，他们使用手头的工具来完成他们的工作。而且我们做得很好。”

“是的先生！”年轻人急忙说道——毕竟，一个退役的特种巡逻队指挥官确实对这些活泼的年轻人都给予了一定的尊重——“我知道，长官。正是像你这样的人的努力，才给了我们今天所拥有的引以为豪的传统。”

“嗯，这几乎不是真的，”我纠正他。 “我还没有那么老。当我进入服务部时，我们有一套很好的传统，儿子。但我们尽了自己的一份力来继续他们，我会同意你的。”

“'不亚于完全成功'，”小伙子几乎恭敬地引用了一句，说出了我们服务的古老座右铭。 “先生，这是一群人向往的优良传统。”

“真的。真的。”男孩声音里的响动，让回忆蜂拥而至。这是一个自豪的座右铭；和我一样老，即使是现在，这些话也会带来一种刺激，这种刺激只有在经历了数天的外在空虚之后，看到古老的地球从太空的黑暗中膨胀出来时所产生的那种刺激。旧地球，有着纤细的白云和广阔的大海——哦，我知道我是乡下人，但那是另一件必须被老人原谅的事情。

“我想，长官，”年轻的军官说，“您可以讲述许多关于军种的奇怪故事，以及人们为使这句座右铭成为今天的骄傲而做出的牺牲。”

“是的，”我告诉他。 “我可以那样做。我已经这样做了。那是我的职业，现在我已经从现役退役了。我-”

“你是历史学家？”他急切地闯了进来。

请原谅他的打扰。我还记得我自己相当浮躁的青春。

“我看起来像历史学家吗？”当我问他这个问题时，我想我笑了，并向他伸出双手。它们是棕色的大手，因工作而变硬，因陈旧的酸灼伤和蓝色电火的咬伤而染色和拉伤。在我的日子里，我们确实使用粗糙的工具。在工人身上留下印记的工具。

“不。但-”

我把解释摆在一边。

“历史学家处理事实、成就、日期和地点以及伟人的名字。我写——我写的很少——关于人和冒险，以便在这个温和而轻松的生活中，一些可能阅读我涂鸦的人可以和我一起生活在宇宙世界的那些日子里 彼此都很陌生，有许多新事物可以发现和惊叹。”

“我敢说，先生，您会在工作中找到很多乐趣，”年轻人评论道，他的洞察力我并没有归功于他。

“真的。在我写作的时候，那些被遗忘的面孔透过岁月的迷雾凝视着我，强烈而友好的声音从过去向我呼唤……”

“重温旧历，一定很美妙吧。”年轻军官连忙说道。年轻人总是害怕老人的感情。为什么会这样，我不知道。但事实就是如此。

那个小伙子——我希望我记下他的名字；我预测他在军中的未来——然后，让我独自一人，带着他在我脑海中激起的想法。

老面孔……老声音。老场景也是。

陌生的世界，陌生的民族。一百、一千种不同的语言。那些只到我膝盖上的人，还有那些高出我头顶十英尺的人。生物——除了身体形态外，具有人类的所有属性——只属于梦魇般的睡眠领域。

一个老人最珍贵的财产：他的记忆。一张脸从一堆堆的回忆中拉近；这么多年前，我认识和爱得比兄弟还多的男人的脸——亲爱的上帝，多少年前——。

安德森·克罗伊。搜索所有大胡子历史学家的大量记录，你不会找到他的名字。我的这个朋友没有伟大的历史人物。只是特种巡逻队一艘不起眼的船上的不起眼的军官。

然而，有一个民族欠他他们的存在。

我想知道他们是否忘记了他？这不会让我感到惊讶。

宇宙的记忆不是可靠的东西。

安德森·克罗伊和大多数特种巡逻队的军官一样，是地球人。

他们曾试图让他成为一个驼背涉猎公式的人，但他不是培养优秀科学家的材料。我第一次认识他的时候，他很年轻，而且很强壮。他有一双淡蓝色的眼睛和一个快速的微笑。而且他有一种男人可以爱的细腻、钢铁般的勇气。

然后，我指挥了我的第二艘船Ertak 。我用这艘船继承了安德森·克罗伊，从我第一次看到他时就喜欢他。

我记得，我们在Ertak上一起工作了将近两年，地球时间。我们一起经历了一些紧张的地方。我记得我们的经历，在我接管埃尔塔克后不久，在巨大的卡洛星球上，那里的小而温和的人被从极地帽的要塞中降临到他们身上的奇怪而乏味的东西袭击了，而且——

但我从我想在这里讲述的故事中徘徊。老人的心是软弱而疲倦的东西，左右摇摆不定；就像一艘破旧的船，很难保持直线航行。

我们进行了一次漫长而单调的巡逻，绕过已知宇宙的外部边界，当时，在建造我们今天拥有的所有许多车站之前，这是特别巡逻队例行公事的可怕部分.

我们一次也没有着陆伸展我们的腿。减速到大气速度需要时间，而且我们的时间表不允许浪费甚至几分钟。我们接近了不同的世界，只是为了报告，并得到一切都很好的保证。狗的生活，但游戏的一部分。

我的日志显示了近百个“一切顺利”的报告，据我所知，当我们滑到 Antri 时，它 就规模而言，是我们最小的港口之一。

为了那些忘记了宇宙地图的人的利益，我想补充一下，Antri 是 A-411 的一颗卫星，而 A-411 又是宇宙中最大的天体之一，既无人居住，也不适合居住。安特里比地球的卫星月球大一些，并且离它的控制体更远。

“报告我们的存在，克洛伊先生，”我疲倦地命令道。 “请让科里先生密切注意吸引力计。”这些巨大的物体，如 A-411，在太空速度下并不是令人愉快的伴侣。几分钟的麻烦——在那些日子里，太空飞船给了麻烦——当你撞上大气带时，你就像一滴焊锡一样融化。

“是的先生！”没有比克罗伊更爽快的年轻军官了。

我弯下腰，计算我们的位置并为下一个时期制定路线。几秒钟后，克洛伊回来了，他的蓝眼睛闪闪发光。

“长官，Antri 上报告了紧急情况。我们要全力以赴，前往他们的统治城市奥利奥。我认为这非常重要。”

“很好，克洛伊先生。”我不能说这个消息不受欢迎。单调杀死年轻人。 “检查和测试分解器射线发生器。请在我们到达时所有人都值班的时间打开下面的手表。如果有紧急情况，我们会做好准备。我将在导航室和科里先生在一起；如果有任何进一步的通讯，请在那里转给我。”

我急忙跑到导航室，向科里下达了他的命令。

“在绝对必要之前不要降低速度，”我总结道。 “我们接到了来自 Antri 的紧急电话，几分钟可能很重要。你到奥利奥要多久？”

“大约一个小时到大气；多说一个小时在城里落脚。我相信这是对的，先生。”

我点点头，皱着眉头看着双星图，它们发出柔和的光芒，然后转向电视光盘，毫不费力地拿起了安特里。

当然，在那些日子里，我们有巨大而笨重的圆盘，它们的脸被一个罩子遮住，现在只适合博物馆的作品。但他们的工作做得很好，我在不同的范围内仔细搜索了安特里，寻找任何干扰的迹象。我没有找到。

黑暗的部分，当然，我无法穿透。 Antri 的脸的一部分永远远离太阳，另一半则沐浴在永恒的光芒中。漫长的暮光地带无人居住，因为安特里人是一个热爱阳光的种族，他们的城市和村庄只出现在永恒阳光的明亮区域。

就在我们降低到大气速度时，克罗伊发来了一条信息

“管理委员会发出消息，我们将在市中心的大型方形白色建筑政府大厅顶部的平台上落脚。他们说我们很容易找到它。”

我感谢他并命令他等待进一步的消息（如果有的话），并在我的电视光盘中拿起了遥远的奥利奥市。

克罗伊提到的建筑没有错。它从周围的城市中脱颖而出，冰冷而洁白，巨大的柱子在阳光下像水晶一样闪闪发光。我什至可以辨认出着陆平台，它略高于屋顶的银色金属蜘蛛状拱门。

我们以空间速度的几分之一直奔城市，但地表温度计的手慢慢地朝着标志着危险白炽点的红线爬去。我看到科里，就像他是个优秀的航海官一样，和我一样密切地注视着仪表，因此什么也没说。我们都知道 如果没有真正的紧急情况，安特里亚人不会向特种巡逻队的一艘船发出求救电话。

科里猜对了，说进入安特里的气态外壳后，大约需要一个小时才能到达我们的目的地。只是几分钟——当然是地球时间——比我们轻轻地落在着陆平台上时还短。

一群六七名安特里亚人，威严的老人，穿着我们认为是他们的通用服装的短而松散的白色长袍，在埃尔塔克的出口处等着我们，其光滑的侧面泛着暗红色的光芒。

委员会发言人说：“先生们，你们已经加快了速度，这很好。” “你发现安特里急需。”他说的是世界通用的语言，而且说得轻柔而完美。 “但是你会原谅我用在我和我的同伴们心中必然是最重要的东西来问候你。

“请允许我欢迎您来到安特里，并介绍那些致以问候的人。”很快，他浏览了一份名单，每个人都郑重地鞠躬表示感谢我们的问候。我从来没有见过比安特里亚人更彬彬有礼的民族；他们的举止和他们的脸一样美丽。

最后，他们的发言人介绍了自己。 Bori Tulber，他被称为，他有幸成为委员会的主人——Antri 的首席执行官。

介绍完毕后，委员会带领我们的小伙伴们到了一部圆柱形的小型电梯，电梯迅速而无声地让我们坐在空气垫上，来到了这座宏伟建筑的街道层。穿过一条闪闪发光的宽阔走廊，我们的售票员领着我们，站在一扇巨大的门前，十个人可能并排走过。

我们发现自己置身于一个巨大的房间里，房间的天花板由明亮、闪闪发光的金属制成。房间的尽头是一个高高的讲台，两边是巨大的、错综复杂的雕像群，是一些乳白色的半透明石头，仿佛有一些内在的光芒。半圆形的一排排座椅，每排都有雕刻的桌子，上面有无数的电子控制装置，占据了所有的地板空间。没有一个座位被占用。

“我们已经免除了安理会的初步审议，”博里·图尔伯解释说，“因为这么大的机构太笨拙了。我和我的同伴代表安理会各部门的行政首长，我们有权采取行动。”他带领我们穿过大议事厅，进入一间装饰精美的前厅，配有非常舒适的椅子。

“请坐，先生们，”议事长建议道。我们默默地服从，博里·塔伯站在前面，若有所思地凝视着太空。

“我不知道从哪里开始，”他慢慢地说。“我想你们这些穿制服的人知道，但对我们这个世界知之甚少。我想我最好从很久以前开始。

“既然你们是太空的领航者，毫无疑问，你们很熟悉安特里是一个分为两部分的世界。一个是永恒的黑夜，另一个是永恒的白昼，因为 Antri 在它的太阳循环过程中只在它的轴上旋转一次，因此总是向我们的发光体呈现同一张脸。

“我们没有白天和黑夜，例如在其他领域获得。没有固定的工作时间、睡觉时间和娱乐时间。衡量一个人的工作，是衡量他的野心，或他的力量，或他的愿望。他的睡眠和快乐也是如此。这是——它一直是——一个非常愉快的安排。

“我们是一个肥沃的国家，我们的人民生活得非常长寿，非常幸福 不费吹灰之力。我们相信我们的世界是最接近理想的；没有什么可以扰乱我们人民的和平与幸福。我们错了。

“安特里有阴暗面。太阳从未照耀过的一面。一个阴森森的地方，就像是其他世界的黑夜。

“据我们所知，没有一个安特里安人曾经深入安特里的这一部分，并活着讲述他的经历。我们甚至不耕种靠近暮光区的土地。既然我们有这么多美好的土地，阳光永远照耀在这片土地上，那么我们为什么要在这两个短暂的雨季除外呢？

“我们从来没有考虑过安特里的黑脸可能是什么。黑暗和黑夜是我们不知道的东西；我们只能从来自其他世界的知识中了解它们。而现在——现在我们正面临着可怕的危险，它从这个球体的另一边降临到我们身上。

“一个人在那里长大。一个可怕的民族，我不会试图向你描述。他们以奴役和灭绝威胁我们。四 ara 前（Antrian 有自己的时间系统，就像我们在地球上一样，而不是使用基于 enaro 的通用系统。一个 ara 对应于地球时间大约 50 小时。）我们不知道这样的人是存在的。现在他们的阴影笼罩着我们阳光明媚的国家，除非你能帮助我们，否则在其他帮助到达我们之前，我相信安特里注定要失败！”

一时间我们谁也没有说话。我们坐在那里，盯着刚刚停止说话的老人。

只有一个在岁月流逝中成熟和成熟的人，才能站在我们面前，如此平静而庄严地说出他刚刚从嘴里说出来的话。只有在他的眼里，我们才能瞥见他灵魂深处的煎熬。

“长官，”我说，从来没有比那一刻感到年轻，当我试图向这位向我和我年轻的船员求助的出色老人做出一些保证时，“我们将尽我们所能做的。做事的权力。但是请告诉我们更多关于这种威胁的危险。

“我不是科学家，但我看不出人类怎么能生活在太阳无法到达的土地上。没有热量，没有植被。不是这样吗？”

“会是这样吗！”议会议长苦涩地回答。 “如果不是我们阳光明媚的安特里 (Antri) 的大河和大海，您所说的确实是事实，它们将温暖的海水输送到我们世界的这个黑暗部分，并使其适合居住。

“而至于这种危险，就没什么好说的了。曾几何时，我们国家的人，无论是捕鱼的人，还是在水上冒险从事商业活动的人，都曾不情愿地穿越阴暗的黄昏地带，进入黑暗之地。他们没有回来，但他们在那里被发现并被剥夺了他们的月经。

“不知何故，这些居住在黑暗中的生物决定了使用门诺雷，现在他们已经决定要统治这整个领域，他们已经能够向我们清楚地表明他们的威胁。也许”——Bori Tulber 微弱而可怕地笑了笑——“你想直接从它的持有者那里得到那个信息吗？”

“这可能吗，先生？”我急切地问道，环视了房间一圈，“怎么——”

“跟我来，”议会议长温和地说。 “独自一人——因为他身边太多人让这个可怕的信使兴奋不已。你有月经吗？”

“不。我没想到会需要它。”应该记住的是，那些日子的月经是沉重而笨重的圆环，戴在头上，就像一种 皇冠，除非真正需要该设备，否则不会配备如此齐全的设备。当然，今天，你的月经杯不过是珠宝首饰，它们传达思想的效率要高出几十倍，重量也只有十分之一。

“这是一个很容易弥补的缺陷。” Bori Tulber 微微鞠躬告辞，匆匆走进大议事厅，一会儿又出现，两只手都拿着menore。

“现在，如果你和我的同伴能原谅我们一会儿……”他带着歉意地微笑着围着坐着的一群人。一声应允的低语声响起，老人打开了房间另一边的一扇门。

“不远，”他说。 “我先走，给你指路。”

他带我迅速走下一条又长又窄的走廊，来到一对陡峭的楼梯，楼梯一直向下盘旋到大楼的地基。走廊和楼梯的墙壁没有窗户，但天花板和墙壁上都安装了乙烯树脂管，明亮得像正午一样。

我们默默地绕着螺旋楼梯盘旋而下，议会主席默默地在底部的一扇门前停了下来——一扇暗红色的金属门。

“这里是那些被指控犯有错误的人的庇护所，”Bori Tulber 解释说。他的手指停在门前的一圈白色小纽扣上，按了几下，门迅速而无声地打开了。我们进去了，门在我们身后关上了，发出一声轻响。

“看哪一个生活在黑暗中的人，”议会之主冷冷地说。 “在你控制住自己之前，不要穿上晚礼服：我不会让他知道他对我们的干扰有多大。”

我默默地点了点头，手里拿着沉重的烛台。

我说过，我在生活中见过陌生的世界和陌生的人，我确实见过。我见过那个红色世界 Iralo 的无头人，蚂蚁人，蜻蜓人，L-472 可怕的食肉树，以及生活在一个可能无法命名的世界上的人的尖头。但是我仍然需要看到一个比现在摆在我面前的更可怕的生物。

他——或者它——正斜靠在地板上，因为他无法站立。除了大议事厅等带有拱形天花板的房间外，没有任何房间可以提供足够的空间让这种生物直立行走。

粗略地说，他的身高比我的两倍要好，但我相信他的体重应该不会多一点。你已经看到在黑暗中生长到太阳的野草；如果你能想象一个做过同样事情的人，你或许能想象出我在我面前所看到的。

他大腿上的腿不比我的胳膊大，他的胳膊只有我手腕的一半大小，有两次关节而不是一次。他穿着一件粗心大意的黄色衣服，毛茸茸的肮脏的皮衣，他的皮肤从脚、胳膊和脸上露出来，是可怕的、没有血色的白色。鱼肚死白。蛆白。从未认识太阳的东西的白色。

头又小又圆，五官像人的漫画。他的耳朵很大，而且有活动的力量，因为当我们进入房间时它们会向前翘起。鼻子没有明显的拱起，但鼻孔又宽又细，嘴巴也是淡淡的暗蓝色，而不是健康的红色。有一次，他的眼睛几乎是圆的，按比例来说，非常大。现在它们只是阴暗的口袋，幸运地被皱缩的、皱巴巴的眼睑盖住，眼皮抽搐着，但没有抬起来。

我们进门时，他动了动，从斜倚的位置，支撑在一只蜘蛛的双肘上 手臂，他改变了一个坐姿，把他的头几乎抬到了天花板上。他令人作呕地笑了笑，蓝色的嘴唇发出奇怪而嘶哑的低语。

“这是他说话的方式，”Bori Tulber 解释道。 “你会注意到，他的眼睛已经被挖掉了。他们受不了光；他们为他的工作精心准备了他们的信使，你会看到的。”

他把头巾放在头上，示意我也照做。这只生物用一只白色的、坚韧的手在地板上搜寻，最后找到了他的手铐，他笨拙地调整了一下。

“你必须非常专心，”我的同伴解释道。 “当然，他只用图片来表达自己，而且他的头脑并不高度发达。如果我能让他明白的话，我会试着让他再为我们讲一遍整个故事。你自己什么也不散发；他很容易糊涂。”

我默默地点点头，眼睛带着一种迷恋的神情盯着黑暗中的生物，等待着。

再次回到Ertak 。我召集我所有的官员开会。

“先生们，”我说，“我们面临一个如此严重的问题，我怀疑我是否有能力清楚地描述它。

“简而言之，安特里这个文明、美丽的地方正受到可怕命运的威胁。在这个不幸世界的黑暗部分，生活着一个心中有征服欲的民族——他们手头有办法破坏这个永恒阳光的世界。

“我直接从他们的信使那里得到了这些人的最后通牒。他们想要奴隶形式的可怕贡品。这些奴隶将不得不生活在永远的黑暗中，等待我这些眼睛所见过的最可怕的生物的心血来潮。所要求的奴隶数量——据我所知，大约占总人口的三分之一。还需要以足够的食物来支持这些奴隶的进一步贡品。”

“但是，看在上帝的份上，先生，”克洛伊怒火中烧，“他们用什么手段，提出了他们臭名昭著的要求？”

“借助黑暗的力量——以及一场可怕的灾难。他们的智者——他们中的一些人似乎对科学并不陌生——已经找到了一种使这个世界失衡的方法，这样他们就可以让黑暗蔓延到这片从未知晓的土地上。而随着黑暗的推进，这些太阳族人将在一个热爱黑暗、能像猫一样看到黑暗的种族面前完全无助。先生们，这就是安特里这个世界面临的命运！”

一阵可怕的沉默，然后克洛伊，一向冲动，再次开口。

“他们打算怎么做，先生？”他嘶哑地问。

“以极其简单的方式。他们有一条大运河，几乎挖到极地大冰盖。如果他们完成它，他们海洋的热水将在这片广阔的冰原上解放出来，温暖的海水会迅速融化它。如果你们没有忘记你们的教训，先生们，你们会记得，因为你们中的大多数人都来自地球，我们的科学家告诉我们，我们自己的世界以同样的方式从自然的方式转变，并为自己建立了新的两极。这不是真的吗？”

严肃的，几乎是受惊的点头在半圆形的白色，若有所思的面孔周围移动。

“先生，我们没有什么可以做的吗？”我的二副金凯德敬畏地低声问道。

“这就是这次秘密会议的目的：确定可以做什么。我们有我们的炸弹和我们的射线，这是真的，但是这艘船对抗半个世界的人民有什么力量？还有这样的人！”我不由自主地在回忆中颤抖 在议会会议厅地板下方的牢房里，那个咧嘴笑着的生物。 “这座城市，以及它的成千上万，我们可以拯救，这是真的——但不是这个世界的整个一半。这就是议会及其主人摆在我们面前的任务。”

“能吓到他们吗？”克洛伊问道，“我猜他们不是一个先进的种族。也许是为了展示力量——射线——原子枪——炸弹——称之为战略，先生，或者只是虚张声势。这似乎是唯一的机会。”

“先生们，你们已经听到了这个建议，”我说。 “有没有更好的人？”

“克罗伊先生打算如何吓唬这些黑暗之人？”金凯德问，他总是很实际。

“通过这艘船去他们的国家，然后让事情顺其自然，”克罗伊迅速回答。 “在我看来，细节必须当场解决。”

“我相信克罗伊先生是对的，”我决定。 “这些人的使者必须归还自己的同类；越早越好。他给了我一张他的国家的心智地图；我相信我有可能找到他的统治者居住的主要城市。我们会把他带到那里，然后——愿上帝帮助我们先生们。”

“阿门，”克洛伊点点头，这个词的回声就像祈祷一样从唇边传到唇边。 “我们什么时候开始？”

我犹豫了一瞬。

“现在，”我干脆地提出来。 “立即地。我们是在赌一个世界的命运，一个美好而幸福的人。让我们快速掷骰子，因为等待的压力对我们没有帮助。先生们，这是否如您所愿？”

“是的，先生！”坟墓的合唱声来了。

“很好。克罗伊先生，请带着十个人的详细资料向博里·图尔伯报告，告诉他我们的决定。把信使带回来。先生们，你们其余的人到你们的车站去。做任何你认为可取的准备。确保每个可用的外部灯都准备就绪。让我在信使上船的那一刻得到通知，我们准备起飞。谢谢各位大佬！”

我急忙赶到我的住处，把Ertak 的日志记录下来，详细解释了我们决定采取的行动方针，以及这样做的原因。我知道，就像所有Ertak 的军官一样，他们如此干脆地敬礼，如此冷静地执行我的命令，我们会从我们前往安特里黑暗面的旅程中凯旋而归，或者——根本不会。

即使在这些软弱的日子里，男人们仍然尊重我们服务的严厉而自豪的座右铭：“不亚于完全成功。”特别巡逻队按照命令去做，否则没有人会回来找借口。这是一个传统，即使是一个老人也会流下骄傲的泪水，他的手中只有挥舞笔的力量。那时我还很年轻。

大概过了一刻钟，导航室里传来信使在船上的消息，我们准备出发了。我合上日志，想知道，我记得，我是否会在其中再写一个条目，如果没有，我刚刚写下的文字是否会再次出现。如此年轻的男人对生活的热爱是强烈的。然后我赶紧到导航室负责。

Bori Tulber 为我提供了安特里日光部分的大比例地图。根据黑暗之人的信使——他们自称Chisee，尽可能地接近我能听到的声音——向我传达的信息，我迅速在安特里另一边的地图上勾勒出他们的主要城市，并用一个小黑色圆圈。

意识到我们寻找的城市的位置只是大概的，我们没有费心去计算确切的方位。我们将Ertak设置在她的航线上，高度只有几千 脚，以低大气的速度出发，焦急地注视着标志着暮光地带的暗线，以及厄塔克号和她光滑、闪闪发光的身体里所携带的每个男人的最后一次任务的开始。

“可以看到暮光区，长官，”克洛伊最后报告道。

“谢谢你，克罗伊先生。打开所有外部灯和探照灯。目前的速度和路线，暂时。”

我毫不费力地拿起了电视光盘中的黄昏地带，全力检查了地形。

安特里阳光明媚的部分土地上相当丰收的庄稼在这里是看不到的。安特里亚人没有努力耕种这片土地，我怀疑这样做是否有利可图，即使他们希望如此接近他们讨厌的黑暗。

地面似乎很潮湿，巨大的黑色蛞蝓在其油腻的表面上重重地移动。到处都是奇怪的苍白生长物——扭曲的、斑点状的生长物，似乎不健康和有毒。

我搜索了前方的国家，越来越靠近迅速接近的黑暗线。随着太阳的光芒逐渐消散，我们巨大的探照灯切入了前方的黑暗，它们巨大的光束划破了阴影。

在黑暗的国家，我原以为几乎找不到蔬菜生长。相反，我发现这是一个名副其实的丛林，连我们的探照灯都无法穿过。

这片丛林的树丛可能有多高，我无法判断，但我感觉它们确实很高。它们不是树木，这些苍白、杂草丛生的手臂伸向黑暗的天空。它们又软又软，没有叶子。只是长长的赤裸病态的手臂，分开又细分，最后变成光滑的小树桩，就像被截肢的四肢。

在这片怪异丛林的庇护所内发生了某种活动，这是显而易见的，因为我不时能瞥见移动的东西。但它们究竟是什么，就连电视盘的探查之眼也无法确定。

我们的一束探照灯在黑暗中挥舞着，就像某种可怕昆虫的奇怪触角一样，停在了远处的一个地方。我拿着圆盘顺着光束，弯下腰，确保我的眼睛没有欺骗我。

我正注视着茂密的丛林中一片广阔的空地——一片空地，中央有一座城市。

一座由黑色的、冒汗的石头建造的城市，每座房子都和其他房子一模一样：高大、薄片的石头，没有窗户、烟囱或任何形式的装饰。墙壁上唯一的裂缝是每间房子的狭缝状门。这些房屋不是沿着彼此直角交叉的街道排列，而是建在同心圆上，仅由四条狭窄的街道隔开，然后从城市中心的空地延伸到指南针的四个点。整个城市的周围是一堵非常高的墙，由黑色的、冒汗的石头建造而成，房屋就是用这些石头建造的。

这是一个人口稠密的城市，有充分的证据。人——他们是像信使一样的生物；奇赛人是一个民族，尽管他们的体形很可怕，但几乎没有争议——他们在四条放射状的街道上来回奔跑，在弯曲的连接街道周围奔跑，在最疯狂的混乱中，他们的双肘臂横在他们的眼睛上。但就在我注视的时候，人群逐渐稀少并迅速消失，直到这座奇怪的圆形城市的街道完全空无一人。

“前面的城市不是我们要找的，先生？”克洛伊问道，显然他一直在观察 通过其中一张较小的电视光盘拍摄场景。 “我认为治理城市将位于更远的内陆。”

“根据我相当粗略的信息，是的。”我回答。 “但是，请让所有探照灯操作员忙于工作，在他们的光束范围内检查该国的一小部分。你所有的辅助电视光盘上都有男人？”

“是的先生。”

“好的。任何感兴趣的发现都应立即报告给我。还有——先生。克洛伊！”

“是的先生？”

“如果你愿意的话，你可以下令为所有在岗位上的人提供口粮。”在这样的国家，我觉得让每个人都为紧急情况做好准备是明智的。也许，我也发布了这个命令。

大概过了半个小时，我们经过圆形城市后，在远处，我可以看到苍白、不健康的森林正在逐渐稀疏。我们的六束探照灯在光秃秃的地方打着光，当我拿起电视光盘时，我看到我们正在接近一片巨大的沼泽，黑色的小水池反射着我们搜索光束的耀眼光芒。

这也不是全部。一千个奇怪的有翅膀的东西从沼泽中升起：黄色的蝙蝠状的东西，有分叉的尾巴和凶猛的钩状喙。就像那片沼泽中的一些淫秽瘴气一样，他们站起身来，直奔埃尔塔克！

我立刻按下了警告船上每个人的注意信号。

“所有的分解射线同时作用！”我对着发射器狂吠。 “宽阔的光束，充满能量。像鸟一样的生物，死在了前面；下令前不要停止行动！”

我还没说完就听到分解射线发生器加深了他们的音符，我阴沉地笑了笑，转向科里。

“尽可能快地慢下来，科里先生，”我命令道。 “我们还有工作要做。”

他点点头，向手术室下达了命令；我感觉到向前涌动，告诉我我的命令得到了遵守，我又把注意力转向电视光盘。

射线操作员的工作做得很好。探照灯显示空气中夹杂着细细的油腻尘埃，这些奇怪的有翅膀的生物随着分解射线的撞击和撞击而逐渐消失。

但他们来得很凶猛，很凶猛。曾经有成千上万的地方，现在只有数百……数十……数十……。

只剩下五个人了。三个人一下子消失了，剩下的两个人毫不犹豫的扑了上来，脏兮兮的黄色蝙蝠般的翅膀重重地拍打着，赤裸的脑袋伸出来，钩状的喙断了。

其中一个消失在一点点油腻的灰尘中，同一道光线溶解了剩下的生物的一个翅膀。他猛地一翻身，一只好翅膀疯狂地拍打着，朝着产卵他的等待沼泽地滚去。然后，随着光芒急切地跟在他身后，那最后一个地狱般的族群消失了。

“慢慢转圈，科里先生，”我命令道。我想确保没有留下这些可怕的生物。我觉得没有什么如此可怕的东西应该活着——即使是在一个黑暗的世界里。

通过电视光盘，我搜索了沼泽。正如我半信半疑的那样，肮脏的软泥抓住了这个种族的幼崽：像蛴螬一样的生物，它们在粘液中翻来覆去沉重的身体，被探出它们的光吓坏了。

“沼泽上的所有分解射线，”我命令道。 “把它从一个边缘扫到另一个边缘。让任何东西都在那里活着。”

我有一个训练有素的船员。分解射线聚集成 一道行进的死亡之墙，像犁翻犁沟一样扫过沼泽。

追踪他们的路径很容易，因为沼泽在他们身后消失了，留下一排又一排尘土飞扬的宽阔小路。当我们完成时，没有沼泽：只有一片裸露的区域，上面什么都没有，而且多年来，什么都不会生长。

“干得好，”我称赞分解者射线人。 “停止行动。”然后，对科里说：“请让她重新走上正轨。”

一个小时过去了。我们又经过了几个奇怪、潮湿的圆形城市，与我们看到的第一个城市不同，只是大小不同。又一个小时过去了，我开始着急了。如果我们在正确的路线上，并且我正确理解了Chisee信使，我们应该非常接近统治城市。我们应该-

其中一盏探照灯的光柱突然停了下来。其他三四道光束紧随其后——然后是所有其他光束。

“大城市到港口，长官！”兴奋地叫克洛伊。

“谢谢。我相信这是我们的目的地。切断除前光束外的所有探照灯。科里先生！”

“是的先生。”

“我相信你现在可以在视觉上接管她了。前方探照灯光束将为您提供我们的目的地。小心地将她放在市中心任何合适的地方。并且——保持在控制台上，为任何命令做好准备，让手术室工作人员也这样做。”

“是的，先生，”科里干脆地说。

怀着无法控制的紧张，我弯下腰对着带罩的电视光盘，研究着强大的统治城市奇塞。

Chisee 的统治城市与我们看到的其他城市没有什么不同，只是它要大得多，从它的中心辐射出八条辐条状的街道，而不是四条。保护墙又厚又高。

还有另一个区别。城市中心没有大片空地，取而代之的是一个中央公园般的空间，中间是一大堆圆形的，像城市的其他地方一样，建造了黑色的、汗流浃背的岩石，似乎是奇西号唯一的建筑材料。

我们将Ertak设置在靠近大型圆形建筑的地方，我们猜对了，它是政府所在地。我下令在我们着陆的那一刻熄灭探照灯，关闭照亮我们船内部的乙烯管，这样我们就可以尽可能地让我们的眼睛适应黑暗，用小型乙烯管手电筒寻找我们的路.

带着一个小卫兵，我站在埃尔塔克的前出口，看着巨大的圆形门在其强大的螺纹上向后退，最后在其巨大的万向节上摆动到一侧。克罗伊——唯一和我在一起的军官——和我都穿着我们的睡衣，带着全套的远征装备，警卫也是。

奇西的信使做着鬼脸，用嘶哑的耳语激动地说话，四肢着地（他不能站在那个狭小的空间里）等待着，三名卫兵站在他的两边。我把他的门诺尔放在他的头上，给他简单而有力的命令，尽我所能为他想象：

“从这个地方出去，找到你的同类。告诉他们，我们会用你头上的东西和他们说话。快跑！”

“我会跑，”他告诉我，“去找那些派我来的伟人。”他一闪而过地描绘了它们。他们是和他一样的生物，除了他们精心打扮成几种浅色的精美皮肤，并戴在手臂上，放在两个肘部之间， 我认为这是权力或权威的象征，因为它们的首领都戴着一条非常宽的带子。他们的脸比他们的信使让我想象的要聪明得多，他们的眼睛又大又圆，根本不像人，是深思熟虑、推理生物的眼睛。

奇赛人四肢着地，蹑手蹑脚地穿过圆形出口，直起身子。就在他这样做的时候，从黑暗中，二十几个人冲了上来，围在他周围，用芦苇的腿堵住了出口。我们听到的不是兴奋地高声尖细的耳语。然后，突然间，我收到了穿着梅诺雷的奇西人的表情：

“那些和我在一起的人来自当权者。他们说你们中的一个，而且只有一个，是和我们一起去见我们的大个子，他们会通过我戴在头上的东西来学习你想对他们说的话。你要快来；立刻。”

“我会来的。”我回答。 “让和你一起的人让路——”

一只沉重的手落在了我的肩上；一个声音急切地在我耳边说：

“先生，您千万不能走！”是克洛伊，他的声音因感情而颤抖。 “你在指挥埃尔塔克；她和她身边的人需要你。让我走！我坚持，先生！”

我在黑暗中转身，快速而愤怒。

“先生。克洛伊，”我飞快地说，“你知道你在和你的指挥官说话吗？

我感觉到他在我的手臂上握得更紧了，责备的声音传到了我的脑海里。

“是的，先生，”他固执地说。 “我愿意。但我再说一遍，你的职责要求你留在这里。”

“这个军种指挥官的职责把他带到了最危险的地方，克洛伊先生，”我告诉他。

“那就留在你的船上吧，长官！”他狡猾地恳求。 “这可能是一些让你离开的伎俩，这样他们就可以攻击我们。请！先生，您看不出我是对的吗？”

我飞快地想。少年的认真感动了我。在形式和“先生们”之下，我们之间有一种真正的感情。

在黑暗中我伸手去抓他的手；我找到它并庄严地摇晃它——地球的一种难以解释的姿态。它意味着很多东西。

“那就走吧，安迪，”我轻声说。 “但不要停留太久。最长一个小时。如果您在那段时间内没有回来，我们会追捕您，无论发生什么其他事情，您都可以肯定会得到很好的报复。 Ertak并没有失去她的毒刺。”

“谢谢你，约翰，”他回答。 “记住，我要穿我的menore。如果我把它调到最大功率，而你也这样做，在没有埃尔塔克金属外壳的庇护下站立，如果有任何危险，我就能与你交流。”他再次握住我的手，大步穿过出口，走进了只有几颗遥远星星照亮的黑暗中。

修长的双腿围住他；就像被巨人的骷髅守卫的小猪一样，他被迅速带走了。

几分钟过去了。船上有一种神经紧张，我这些年来经历过不超过十几次。

没有人大声说话。有时一个人会对另一个人感到不安；会有一个迅速的、低声的回应，然后又是沉默。我们在等待——等待。

十分钟过去了。二十。三十。

我不耐烦地在出口前来回踱步，守卫在岗哨，随时准备服从任何命令。

四十五分钟。我走过出口；踏上冰冷坚硬的大地。

我可以看到，在我身后，厄塔克的影子。在我面前，在繁星闪烁的天空中，一个黑色的、无形的斑点是奇塞的伟大行政大楼。在那里，某个地方，是安德森克罗伊。我低头看了看手表的夜光表盘。五十分钟。再过十分钟——

“约翰汉森！”我的名字隐约但清晰地通过我的月经传给了我。 “这是克洛伊。你了解我吗？”

“是的，”我立即回答。 “你安全吗？”

“我很安全。一切都很好。很好。你能答应我现在收到我将要发送的东西，不会被打断吗？”

“是的，”我漫不经心地回答道。 “它是什么？”

“我和Chisee的酋长或负责人进行了长时间的会议，”克罗伊迅速解释道。“他非常聪明，他的人民比我们想象的要先进得多。

“通过某种形式的交流，他得知了与怪鸟的战斗；似乎它们是——或者曾经是——这个黑暗世界的所有生物中最可怕的。显然我们得到了他们的全部，而这位酋长，我猜他的名字是 Wieschien，或者类似的名字，自然印象深刻。

“我已经用我的原子手枪和手电筒给他做了一两次示范——这些人被直接照射到眼睛里的一束光吓到了——我们达成了非常有利的条件。

“我将作为首席保镖和顾问留在这里，这是他需要的，因为我聚集在这个黑暗的王国里，一切都不是和平的。作为回报，他将放弃征服安特里其余地区的计划；他发誓要这样做，对他来说，这是一个非常神圣的誓言，他的议会其他成员也庄严地见证了这一誓言。

“在这种情况下，我相信他会言出必行；无论如何，大运河将被填满，而安特里亚人将有足够的时间在整个暮光区竖立大量的分解射线站，利用宽阔的扇形射线形成坚固的墙，奇塞人可以抵靠他们甚至没有在未来的某个日期执行他们的计划。那么最坏的可能结果将是阳光照射部分的人们将不得不从某些区域迁移，并且可能会像其他世界一样昼夜交替。

“这是我们达成的协议；它是唯一能拯救这个世界的人。先生，您同意吗？”

“不！立即返回，我们将向奇西人表明，他们不能扣押特别巡逻队的军官作为人质。赶快！”

“不行，长官，”马上就来了回答。“我先威胁了他们。我解释了我们的分解射线会做什么，维希恩嘲笑我。

“这座城市建在通往许多隐藏出口的巨大地下通道上。如果我们表现出最轻微的敌意迹象，运河上的工作就会重新开始，在我们找到地点并停止工作之前，损害就会造成。

“先生，这是我们唯一一次让这次探险取得圆满成功的机会。请允许我根据摆在我面前的证据来判断这个事实。无论要做出什么牺牲，我都乐意做出。 Wieschien 要求你立即离开，并且平静地离开，我知道这是唯一的办法。再见，先生；转达我对旧Ertak和其他地方的其他朋友的问候。现在，为了避免我作为特别巡逻队军官的最后一个行为是拒绝服从我的上级军官的命令，我正在撤除门诺尔。有效期！”

我试图再次联系他，但没有任何回应。

走了！他走了！在黑暗和沉默中吞噬！

目瞪口呆，我的生命根基都动摇了，我站在黑暗的埃尔塔克巨石和这片陌生黑暗土地上作为政府所在地的巨大寂静桩之间，凝视着黑暗的天空在我上面，比我强，在我之上。现在，我并不羞于说滚烫的泪水从我的脸颊流下，当我转身回到埃尔塔克时，我的喉咙被激动得说不出话来。

我挥手下令关闭出口；在导航室里，我只说了四个字：“我们马上出发。”

一天的第三顿饭时，我把我的军官召集在我身边，尽可能快地和轻柔地告诉他们他们中的一个人所做的牺牲。

是金凯德，我说完后，慢慢站起身来回答。

“先生，”他平静地说，“我们有一个朋友。有一天，他可能已经死了。现在，他将永远活在服役的记录中，活在一个世界的记忆中，活在有幸与他一起服务的人们的心中。他——或者我们——会希望更多吗？”

在一阵奇怪的寂静中，他又坐了下来，我们中间没有一只眼睛是干涩的。

我希望前几天拜访我的那个活泼的年轻军官能读到这个关于过去时光的小记录。

也许这会让他明白，在那些几乎被遗忘的日子里，我们是如何使用我们手头的工具工作的。它们不是当今完美的工具，但它们缺少的东西，我们以某种方式弥补了。

服务部的那句古老的格言“不亚于完全成功”，我们毫无玷污地传递给了我们之后的人。

我希望今天的这些年轻人也能做到。

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各种各样的。 2009. 超科学的惊人故事，1931 年 1 月。伊利诺伊州厄巴纳：古腾堡计划。检索于 2022 年 5 月 https://www.gutenberg.org/files/30177/30177-h/30177-h.htm#antri

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