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    如何成功邀请自己参加未成功重新安排的会议经过@slogging

    如何成功邀请自己参加未成功重新安排的会议

    2022/04/08
    3 分钟
    经过 @slogging
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    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    在 HackerNoon，我们有不同的部门。 各个团队中都有令人难以置信和古怪的人，但部门角色不同。 正如之前在我们的产品更新博客帐户中宣布的那样，营销部门渴望定期表彰我们开发人员的工作。 这个“荣誉计划”有助于让每个人都了解我们正在设计的许多很酷的东西。 因此，关于该过程的讨论是有序的。这样的讨论通常需要开会。 以下是创意人士如何尝试和安排会议的一瞥。 营销活动负责人艾伦（Ellen）试图邀请自己参加产品会议，但很快遭到怀疑（理所当然）。 【明显的讽刺。】

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    #slogging#ellenbrain#technology
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    这个由 Ellen、Richard Kubina、Linh、Guy、Jeferson Borba 和 Marcos Fabian 撰写的 Slogging 线程出现在 HackerNoon 的官方#product 频道中，为了便于阅读，已经过编辑。

    HackerNoon，我们有不同的部门。

    各个团队中都有令人难以置信和古怪的人，但部门角色不同。

    正如之前在我们的产品更新博客帐户中宣布的那样，营销部门渴望定期表彰我们开发人员的工作。

    这个“荣誉计划”有助于让每个人都了解我们正在设计的许多很酷的东西。

    因此，关于该过程的讨论是有序的。这样的讨论通常需要开会。

    以下是创意人士如何尝试和安排会议的一瞥。

    营销活动负责人艾伦试图邀请自己参加产品会议，但很快遭到怀疑（理所当然）。 【明显的讽刺。】

    参见下文：

    艾伦2022 年 2 月 17 日凌晨 3:02

    Ellen 邀请自己明天开会，请到场❤

    理查德-库比纳2022 年 2 月 17 日下午 4:13

    对不起，我今天要休息了，我觉得喉咙痛，真的很累。已经睡了几个小时，对我来说有点奇怪。

    我一直在处理 Algolia 即时搜索页面和 next.js v12 缓存更改。

    1
    🙏 1
    2022年 2 月 17 日下午 4:45

    看起来我们将不得不做异步，因为大卫和我被堵在从移民局回来的路上，直到 10.30 才回来，除非人们想在半小时后见面？

    如果没有，让我们在这里发布我们的每周更新：@Jeferson Borba @Marcos Fabian @Guy @andemosa @Kaushal Joshi @Beni @Storm

    艾伦2022 年 2 月 17 日下午 4:45

    天哪，每个人都害怕我会唱歌，我不会唱歌。

    :savage-joy: 2
    艾伦2022 年 2 月 17 日下午 4:46

    我就记录一下教程吧，没那么复杂。或者半小时也不错。

    💚 1
    👌 1
    盖伊2022 年 2 月 17 日下午 4:46

    我目前除了坐在演讲厅获得学分之外什么都不做……可以在半小时内见面或写一篇文章 - TLDR：NFT

    杰弗森博尔巴2022 年 2 月 17 日下午 4:46

    对我来说可能是 30 分钟后或任何其他时间，反正我总是在附近 :savage-joy:

    :savage-joy: 1
    1
    马科斯·法比安2022 年 2 月 17 日下午 4:47

    是的，我们可以在 30 分钟后完成。

    马科斯·法比安2022 年 2 月 17 日下午 4:47

    或者只是写下更新。

    2022年 2 月 17 日下午 4:47

    听起来不错，让我们半小时后再做吧！

    ：高五： 4
    艾伦2022 年 2 月 17 日下午 4:47

    🙂耶！

    马科斯·法比安2022 年 2 月 17 日下午 4:48

    艾伦可能还会唱歌哈哈

    :savage-joy: 3
    艾伦2022 年 2 月 17 日下午 4:48

    他不会停止爆破乡村音乐

    艾伦2022 年 2 月 17 日下午 4:48

    我已经给房东发了 3 条短信。一个视频。

    :savage-joy: 2
    艾伦2022 年 2 月 17 日下午 4:49

    一篇文章仅抱怨该类型。

    盖伊2022 年 2 月 17 日下午 5:24

    还是同一个链接？看到 Richy 是 OOO

    :额外思考: 1
    艾伦2022 年 2 月 17 日下午 5:25

    有一个有效的问题。

    2022年 2 月 17 日下午 5:30

    我会开始的。

    艾伦2022 年 2 月 17 日下午 5:30

    让我们从头开始，一个很好的起点

    2022年 2 月 17 日下午 5:31

    [变焦链接]

    艾伦2022 年 2 月 17 日下午 5:31

    我想我记得那首歌是怎么出现的哈哈


    [会议持续了几个小时，CEO 即将宣布重大公告，会议结束。]

    盖伊2022 年 2 月 17 日晚上 7:03

    你在开玩笑么

    盖伊2022 年 2 月 17 日晚上 7:03

    重大公告！！！

    2022年 2 月 17 日晚上 7:03

    哈哈

    2022年 2 月 17 日晚上 7:03

    我让马科斯做主人

    艾伦2022 年 2 月 17 日晚上 7:03

    好的，它并没有只为我而结束。

    2022年 2 月 17 日晚上 7:03
    [已发送新链接]
    杰弗森博尔巴2022 年 2 月 17 日晚上 7:03

    只是为了制造一些戏剧性。

    2022年 2 月 17 日晚上 7:03

    这是新链接。

    马科斯·法比安2022 年 2 月 17 日晚上 7:04

    等等发生了什么？

    盖伊2022 年 2 月 17 日晚上 7:04

    我想你是主人然后离开了。

    艾伦2022 年 2 月 17 日晚上 7:04

    一切都变暗了。

    马科斯·法比安2022 年 2 月 17 日晚上 7:05

    该死的对不起伙计们。


    会议很快就回到了正轨，并宣布了一个令人兴奋的消息。请继续关注。

    会议持续了 2 个多小时，讨论了许多重要信息，以改进平台和流程。


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