如何使用 TSPL 和 JavaScript 打印标签

标签打印机可以支持 TSPL、ZPL、EPL 等编程语言。我们可以使用 T SPL 命令构建标签，例如 `BARCODE` 和 `QRCODE。例如，如果我们想打印带有文本和条形码的标签，我们使用这些命令及其位置或大小等属性，并通过蓝牙或串行连接将这些命令发送到标签打印机。每英寸的点数取决于打印机的 DPI。

标签打印机可以支持 TSPL、ZPL、EPL 等编程语言。今天我们将概述 TSPL 语言。我们可以使用 TEXT 、 BARCODE 和 QRCODE 等 TSPL 命令构建标签。例如，如果我们想打印带有文本和条形码的标签，我们使用这些命令及其位置或大小等属性，并通过蓝牙或串行连接将这些命令发送到标签打印机。





在左侧，您可以看到 TSPL 命令和右侧的打印标签。您可以在此处找到所有可用的命令，但让我们看一下其中的一些命令以了解如何使用 TSPL。

以点为单位的坐标和大小

无论是 TEXT 、 BARCODE 还是 BITMAP ，通常坐标和大小都以点为单位。每英寸的点数取决于打印机的 DPI。

例如，如果打印机是

203 DPI → 表示一英寸有 203 个点，或 1 毫米有 8 个点。

300 DPI → 表示一英寸有 300 个点，或 1 毫米有 11.8 个点。





据此，如果我们要添加一个高度为 10mm 的条码，并且打印机是 203DPI，那么我们应该将高度设置为80 （10mm x 8 = 80 点）。

标签的尺寸和间隙

我们需要像这样告诉打印机标签的大小：

SIZE 4,1

这里我们说标签的尺寸是 4x1 英寸。





我们还可以将其设置为公制 (mm)：

SIZE 50 mm,25 mm





我们可以设置标签之间的间隙（ GAP m,n ）。

GAP 0,0

这里的间隙为零英寸，这意味着它是一个连续的标签。





文本

我们可以使用 TEXT 命令在标签上打印文本。我们可以给出位置、字体大小、旋转等等：

TEXT x,y,“font”,rotation,x-multiplication,y-multiplication,[alignment,] “content”

范围 描述 x, y x 和 y 坐标 字体 一般我们可以设置1-8（1-small, 2-big... 8-biggest） 回转 0, 90, 180, 270 顺时针方向 x 和 y 乘法 比例因子 1-10 结盟 1左、2中、3右（可选） 内容 文字内容





示例命令 结果 TEXT 10,20,"1",0,1,1,"FONT 1"

TEXT 10,70,"2",0,1,1,"FONT 2"

TEXT 10,120,"3",0,1,1,0,"FONT 3"





条码

我们可以使用 BARCODE 命令将条形码添加到标签：

BARCODE X,Y,”code type”,height,human-readable,rotation,narrow,wide,[alignment,]”content”





范围 描述 x, y x 和 y 坐标 代码类型 128、EAN128、EAN13… 高度 以点为单位的高度 人类可读 0 - 条码值（文本）不可见

1 - 文本左对齐

2 - 居中对齐

3 - 右对齐 回转 0, 90, 180, 270 顺时针方向 狭窄 窄元素的宽度（以点为单位） 宽的 宽元素的宽度（以点为单位） 结盟 1左、2中、3右（可选） 内容 条码内容





示例命令：

TEXT 10,10, "2",0,1,1, "Human readable alignment"

BARCODE 10,50, "128",100,1,0,2,2,"left"

BARCODE 310,50, "128",100,2,0,2,2,"center"

BARCODE 610,50, "128",100,3,0,2,2,"right"





结果：

PRINT 和 END 命令

建立标签后，我们需要告诉打印机标签已准备好打印。我们使用 PRINT m[,n] 命令来做到这一点：

命令 描述 SIZE 50 mm,25 mm

CLS

TEXT 10,10, "2",0,1,1, "Text 1"

PRINT 1



CLS

TEXT 10,10, "2",0,1,1, "Text 2"

PRINT 2

END - 设置标签的大小

- 清除缓冲区

- 添加文字

- 打印一次缓冲区



- 清除缓冲区

- 添加文字

- 两次打印缓冲区

- 程序结束





它打印三个标签；一个带有“Text 1”的标签和两个带有“Text 2”的标签。





我们在最后添加 END 命令，告诉打印机我们已经完成了打印。如果没有此命令，打印机可能无法打印缓冲区中的最后一张图像。

使用 JavaScript (Node.js) 打印

生成的命令可以通过串行或蓝牙发送到打印机。为了演示这一点，我使用 Node.js 创建了一个简单的代码。我使用“ usb ”包连接和发送命令（在 Windows 上，您可能需要安装驱动程序，要了解更多信息，请访问包的页面）。





const usb = require('usb'); const cmds = [ 'SIZE 48 mm,25 mm', 'CLS', 'TEXT 10,10,"4",0,1,1,"HackerNoon"', 'BARCODE 10,60,"128",90,1,0,2,2,"altospos.com"', 'PRINT 1', 'END', ]; // you can get all available devices with usb.getDeviceList() let device = usb.findByIds(/*vid*/8137, /*pid*/8214); device.open(); device.interfaces[0].claim(); const outEndpoint = device.interfaces[0].endpoints.find(e => e.direction === 'out'); outEndpoint.transferType = 2; outEndpoint.transfer(Buffer.from(cmds.join('\r

')), (err) => { device.close(); });





结果：









当我在Alto 的 POS & Inventory项目中实现此功能时，我必须逐条收集有关打印标签的信息。所以我写了这篇文章，希望它能成为处于类似情况的人的起点。





没有战争！ ✋🏽