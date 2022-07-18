如何从零开始构建 32 核 Raspberry Pi 集群

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Raspberry Pi 是一个微型计算机板，您可以在其上连接显示器、鼠标和键盘，并安装带有 GUI 的基于 Linux 的操作系统。您可以在没有 GUI 的“无头”模式下使用它并运行例如数据库服务器。像这样的集群是试验分布式系统的好方法。在本文中，我将向您展示如何构建一个 Raspberry Pi 集群：8 个节点，32 个内核，64 GB RAM 和 2TB 存储空间。