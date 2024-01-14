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    复合键：如何处理它们的指南经过@kevinmasur

    复合键：如何处理它们的指南

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    太長; 讀書

    大多数时候，只要保持简单即可。将复合键组合成字符串键，以便存储在映射或缓存中（如果这是最简单的选项并且性能不是主要问题）。 在性能至关重要的情况下，请确保进行自己的测试。但在大多数情况下，使用嵌套映射将是性能最高的。它还可能具有最小的存储要求。当嵌套映射变得不切实际时，复合键仍然是一种高性能的替代方案。
    featured image - 复合键：如何处理它们的指南
    programming #java #performance #cache
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    Kevin Masur

    Software Engineer with a focus on Java, Testing, CI/CD, Databases, and Web Development

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