Bileşik Anahtarlar: Bunların Nasıl Kullanılacağına İlişkin Bir Kılavuz
Çok uzun; OkumakÇoğu zaman basit tutun. En kolay seçenek buysa ve performans önemli bir sorun değilse, bileşik anahtarlarınızı bir haritada veya önbellekte depolamak için bir dize anahtarında birleştirin.
Performansın kritik olduğu senaryolarda kendi testinizi yaptığınızdan emin olun. Ancak çoğu durumda iç içe haritaların kullanılması en performanslı yöntem olacaktır. Ayrıca muhtemelen en küçük depolama gereksinimlerine sahip olacaktır. Ve bileşik anahtarlar, iç içe yerleştirme eşlemeleri kullanışsız hale geldiğinde hala performanslı bir alternatiftir.