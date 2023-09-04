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    加密货币的新曙光：Nexo 如何解决借贷难题

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    太長; 讀書

    Nexo 改进了加密货币在现实世界中的实用性，推出了革命性的双模式万事达卡。这项创新弥合了数字资产和传统支出之间的差距，提供了灵活性并放大了加密货币在日常交易中的潜力。
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    web3 #web3 #nexo #bitcoin-vs-fiat
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