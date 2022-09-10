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    使用 Python 和 Selenium 实现 Web 自动化经过@terieyenike
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    使用 Python 和 Selenium 实现 Web 自动化

    2022/09/10
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    经过 @terieyenike 14,720 讀數
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    太長; 讀書

    Web 自动化是公司在开发中测试产品的最佳方式之一，尤其是应用程序的功能，例如点击、滚动和其他操作。在本文中，我们将学习如何使用 Selenium 作为自动化工具来使用 Python 测试网站并自动化整个过程，而无需在浏览器上使用鼠标或键盘。 Selenium 允许我们在没有人参与的情况下浏览或使用浏览器，并自动化流程，例如输入用户输入和与网站交互。例如，可以使用 Selenium 自动提交表单。
    featured image - 使用 Python 和 Selenium 实现 Web 自动化
    #debugging#selenium#monitoring
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