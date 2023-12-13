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    使用特权信息进行异常检测 - 第 1 部分经过@dsmoliakov
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    使用特权信息进行异常检测 - 第 1 部分

    2023/12/13
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    经过 @dsmoliakov 6,500 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    通过支持向量数据描述 (SVDD+) 探索异常检测的高级领域。揭示在训练期间包含特权信息如何提高分类准确性。了解修改后的 SVDD+ 算法、其二次优化任务及其在医疗异常检测和恶意软件分析中的应用。使用 SVDD+ 提高您对异常检测的理解。
    featured image - 使用特权信息进行异常检测 - 第 1 部分
    data-science #anomaly-detection #original-svdd
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    @dsmoliakov

    Dmitrii Smoliakov

    Machine Learning Engineer, worked both with classical machine learning and computer vision with deep learning

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