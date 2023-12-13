Ayrıcalıklı Bilgilerle Anormallik Tespiti - Bölüm 1
Çok uzun; OkumakDestek Vektörü Veri Açıklaması (SVDD+) aracılığıyla anormallik algılamanın gelişmiş alanını keşfedin. Eğitim sırasında ayrıcalıklı bilgilerin dahil edilmesinin sınıflandırma doğruluğunu nasıl artırdığını keşfedin. Değiştirilmiş SVDD+ algoritması, ikinci dereceden optimizasyon görevi ve tıbbi anormallik tespiti ve kötü amaçlı yazılım analizindeki uygulamaları hakkında bilgi edinin. SVDD+ ile anormallik tespitine ilişkin anlayışınızı geliştirin.