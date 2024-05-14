从办公桌到 HackerNoon：如何发布故事的终极指南

那么，您迫不及待地想在 HackerNoon 上发表一篇故事，但又有点不知所措？别担心！我们整理了这份分步指南，其中包含您 从草稿到头条新闻所需的所有信息。让我们开始吧！

TL:DR

要向 HackerNoon 提交故事，请遵循以下清单：

通过Hackernoon.com/login登录 Hacker Noon。如果您无法在 HackerNoon 创建帐户，请阅读此博客文章或访问我们的帮助页面。 单击缩略图左侧的“开始书写”（或直接转到那里）。 撰写或上传精彩的技术故事-此处有编辑器 3.0 的详细说明。 单击右上角的故事设置。 输入 8 个标签（指南）。 上传特色图片（指南）。 输入您的元标记，以便搜索引擎可以轻松找到您（指南）。 确认您有提交内容的权利，并且故事中提到的所有公司既得利益均已披露。 选择“提交故事以供审核”。 然后您将收到一封电子邮件，确认我们已收到您的提交。 编辑人员应在 3 个工作日内进行审核。请在此处查看完整指南。 如果被接受，我们将分发、分发、再分发您的科技故事。请在此处查看我们如何分发内容。





作家们见见草稿页！

让我们先来了解一下背景：您一直是 HackerNoon 的忠实读者，现在终于决定是时候在这里分享您自己的内容了。因此，您点击了屏幕右上角的“开始写作”按钮。轰！现在是写作时间 - 以下是您将在我们的编辑器 3.0上找到的内容：









在我们的编辑器中撰写新故事时，您有两种标题选择：您可以自己想出标题，也可以让我们的系统为您生成建议。





要输入您自己的标题，只需将其输入到指定空间并使用我们的自动大写功能来确保正确的格式 - 单击机器人图标即可打开或关闭此功能。





如果您感到困惑，请点击灯泡图标获取建议。只需确保您的正文包含足够的内容，以便我们的系统能够检测到故事的主题，并确保在点击“生成标题”之前标题空间为空。









添加标题后，您的草稿将自动保存，因此请记住添加一些文本。









2. 格式化功能

在我们的编辑器中，您可以使用所有工具来按照自己的意愿格式化文本：粗体、上划线、下划线、列表、链接、标题、引号、代码等。要执行此操作，请选择您的文本并选择所需的选项。









或者，您可以点击文本行左侧的 + 按钮并从列表中选择一个选项，该列表包含上面看到的一些选项以及其他选项，例如表格、图像、链接、分隔符、信息通知等。它的外观如下：









3. 嵌入

您可以在故事中嵌入三种主要内容：图像、视频和链接。

从图像开始，您有多种选择：从设备导入、从 URL 导入图像、从图像库中抓取图像、嵌入 GIF或生成 AI 图像。只需选择您喜欢的选项，然后就大功告成了！您的图像将出现在草稿中。









对于视频，您可以像导入图片一样导入它们，或者嵌入 YouTube 链接。单击+ 按钮，导航到链接选项，粘贴您的 URL，然后按 Enter。然后，您会看到一个提示，询问您是否要嵌入链接。对于 YouTube 视频，您可以选择只添加视频、转录或两者 - 它看起来像这样：









最后，链接：它与嵌入 YouTube 视频非常相似，只是您可以链接故事、代码和其他外部来源。操作方法如下：













进入故事设置

现在您已经了解了在我们的编辑器上可以对您的副本进行哪些操作，以下是在提交故事进行编辑审核之前需要填写的故事设置字段的概述：









2.打开故事设置：在故事设置顶部，您会看到已写的字数 - 请在提交前检查。我们的编辑指南之一规定了符合出版资格的最低字数。

上传特色图片：从您的设备中选择一张，浏览图片库和 GIF，或者让 AI 创建一张新的。









自定义如何管理您的故事评论：决定是否希望它们接受编辑审核或立即获得批准。 添加您的元描述：帮助网络爬虫进行索引和人类阅读 撰写 300 到 500 个字符之间的 TL:DR：类型或让我们的 AI 为您生成 TL:DR

















完成所有这些步骤后，请留意底部弹出的按钮，提示您“提交您的故事以供审核！ ”如果您对您的故事感到满意，只需单击一下即可。不久之后，您将收到一封电子邮件，确认我们已收到您的提交。一名编辑将在 3 个工作日内对其进行审核，如果被接受，我们将分发、分发、再分发您的技术故事。





新功能！在您的草稿中，您会在三个不同位置看到“提交故事”按钮： 在故事设置底部 在屏幕的顶角 在屏幕右下角

一旦您选择了与您的故事的原创性相匹配的复选框，这些按钮就会变为活动状态。









其他工具

在故事设置中，你会发现一些额外的好东西！你可以制作便签并向编辑发送消息以获得一些写作支持。看看下面的样子：









就这样！现在，您已经具备了从草稿过渡到发布的工具 - 没有理由不点击提交按钮并与全世界分享您的作品！