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    Masadan HackerNoon'a: Bir Hikayenin Nasıl Yayınlanacağına İlişkin Temel Kılavuzunuzile@product
    3,188 okumalar
    3,188 okumalar

    Masadan HackerNoon'a: Bir Hikayenin Nasıl Yayınlanacağına İlişkin Temel Kılavuzunuz

    ile HackerNoon Product Updates5m2024/05/14
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    Çok uzun; Okumak

    Yani HackerNoon'da bir hikaye yayınlamak için can atıyorsunuz ama kendinizi biraz kaybolmuş mu hissediyorsunuz? Endişelenme! Taslaktan en önemli habere kısa sürede geçmeniz için ihtiyaç duyacağınız tüm bilgileri içeren bu adım adım kılavuzu bir araya getirdik. Hadi dalalım!
    featured image - Masadan HackerNoon'a: Bir Hikayenin Nasıl Yayınlanacağına İlişkin Temel Kılavuzunuz
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    Yani HackerNoon'da bir hikaye yayınlamak için can atıyorsunuz ama kendinizi biraz kaybolmuş mu hissediyorsunuz? Endişelenme! Taslaktan en önemli habere kısa sürede geçmeniz için ihtiyaç duyacağınız tüm bilgileri içeren bu adım adım kılavuzu bir araya getirdik. Hadi dalalım!

    TL:DR

    HackerNoon'a bir hikaye göndermek için lütfen Aşağıdaki Kontrol Listesini takip edin:

    1. Hackernoon.com/login adresinden Hacker Noon'da oturum açın. HackerNoon'da hesap oluşturmakta zorlanıyorsanız bu blog yazısını okuyun veya yardım sayfamızı ziyaret edin.
    2. Küçük resminizin solundaki Yazmaya Başla seçeneğine tıklayın (veya doğrudan oraya gidin).
    3. Harika bir teknoloji öyküsü yazın veya yükleyin - editör 3.0 için ayrıntılı talimatlar burada .
    4. Sağ üst köşedeki Hikaye Ayarları'na tıklayın.
    5. 8 etiket girin ( kılavuz ).
    6. Bir özellik görseli yükleyin ( yönerge ).
    7. Arama motorlarının sizi kolayca bulabilmesi için meta etiketinizi girin ( yönerge ).
    8. İçeriği gönderme haklarına sahip olduğunuzu ve hikayede adı geçen şirketlerin tüm kazanılmış haklarının açıklandığını doğrulayın.
    9. Hikayeyi İncelenmek üzere Gönder'i seçin.
    10. Daha sonra gönderiminizi aldığımızı onaylayan bir e-posta alacaksınız.
    11. Bir Personel Editörünün 3 iş günü içinde inceleme yapması gerekir. Yönergelerin tamamına buradan bakın.
    12. Kabul edilirse teknoloji hikayenizi dağıtacağız, dağıtacağız ve dağıtacağız. Burada şeyleri nasıl dağıttığımızı görün.


    Yazarlar taslak sayfasıyla buluşuyor!

    Hadi sahneyi hazırlayalım: Bir süredir HackerNoon'un hevesli bir okuyucususunuz ve sonunda kendi içeriğinizi burada paylaşma zamanının geldiğine karar verdiniz. Böylece ekranınızın sağ üst köşesinde bulunan "Yazmaya Başla" düğmesine basarsınız. Boom! Şimdi yazma zamanı - ve editörümüz 3.0'da şunları bulacaksınız:


    Bir hikayeyi içe aktarmak istiyorsanız buradan daha fazla bilgi edinin ve buradan yeniden yayınlama yönergelerimize başvurun.


    1. Başlıklar

    Editörümüzde yeni hikayenizi hazırlarken, başlıklar için iki seçeneğiniz vardır: ya kendi hikayenizi bulabilir ya da sistemimizin sizin için öneriler üretmesine izin verebilirsiniz.


    Kendi başlığınızı girmek için, belirlenen alana yazmanız ve uygun biçimlendirmeyi sağlamak için otomatik büyük harf kullanma özelliğimizi kullanmanız yeterlidir; bu özelliği açmak veya kapatmak için robot simgesini tıklayın.


    Sıkışmış hissediyorsanız öneri için ampul simgesine tıklayın. Metin gövdenizin, sistemimizin hikayenin temasını algılaması için yeterli içeriğe sahip olduğundan emin olun ve " başlık oluştur " seçeneğini tıklamadan önce başlık alanının boş olduğundan emin olun.



    Başlığınızı ekledikten sonra taslağınız otomatik olarak kaydedilecektir, bu nedenle biraz metin eklemeyi unutmayın.


    Başlığınızın hikayenizin özünü doğru bir şekilde yansıtması gerektiğini ve okuyucuların hikayenizi keşfetmesine yardımcı olacak alakalı anahtar kelimeler içermesi gerektiğini unutmayın. Daha fazlasını buradan öğrenin.


    2. Biçimlendirme Özellikleri

    Düzenleyicimizde, metninizi tam istediğiniz gibi biçimlendirmek için tüm araçlar parmaklarınızın ucundadır: kalın, üst çizgili, altı çizili, listeler, bağlantılar, başlıklar , alıntılar , kod ve daha fazlası. Bunu yapmak için metninizi seçin ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.



    Alternatif olarak, metin satırınızın solundaki + düğmesini tıklayabilir ve yukarıda görülen bazı seçeneklerin yanı sıra tablolar, resimler, bağlantılar, bölücüler, bilgi bildirimleri ve daha fazlasını içeren listeden bir seçenek seçebilirsiniz. İşte nasıl göründüğü:



    3. Yerleştirmeler

    Hikayenize yerleştirebileceğiniz üç ana şey vardır: resimler, videolar ve bağlantılar.

    Resimlerle başlayarak, bir dizi seçeneğiniz vardır: cihazınızdan içe aktarın, bir URL'den resim içe aktarın, bir resim bankasından bir resim alın, bir GIF yerleştirin veya bir AI resmi oluşturun . Sadece tercih ettiğiniz seçeneği seçin ve işte! Resminiz taslağınızda görünecektir.



    Videolar söz konusu olduğunda, bunları görseller gibi içe aktarabilir veya YouTube bağlantılarını gömebilirsiniz . + düğmesini tıklayın, bağlantı seçeneğine gidin, URL'nizi yapıştırın ve enter tuşuna basın. Ardından, bağlantıyı eklemek isteyip istemediğinizi soran bir istemle karşılaşacaksınız. YouTube videoları için yalnızca videoyu, transkripsiyonu veya her ikisini de ekleme seçeneğiniz olacak; aşağıdaki gibi görünecektir:



    Son olarak bağlantılar: Hikayeleri, kodları ve diğer harici kaynakları bağlayabilmeniz dışında YouTube videolarını yerleştirmeye çok benzer. İşte nasıl:



    Yerleştirme aynı zamanda Twitter/X konularını da kapsar.


    Hikaye Ayarlarına

    Artık editörümüzdeki kopyanızla neler yapabileceğinizi bildiğinize göre, hikayeyi editoryal incelemeye göndermeden önce doldurmanız gereken hikaye ayarları alanlarının özetini burada bulabilirsiniz:


    1. Hikayenizdeki 8 etiketin tamamını ekleyin : Etiketler Google , Bing , DuckDuckGo ve arkadaşlarınızın içeriğinizi bulmasına ve bu terimleri arayan kullanıcılara sunmasına yardımcı olur. Ayrıca etiketler, HackerNoon'un özelleştirilebilir haber bültenimiz The Tech Brief aracılığıyla içeriğinizi en çok trafik alan sayfalara ve en çok abone olunan etiketlere dağıtmasına yardımcı olur.



    2. Hikaye Ayarlarını Açın : Hikaye ayarlarınızın üst kısmında yazılan kelime sayısını göreceksiniz - göndermeden önce bunu kontrol edin. Yazım kurallarımızdan biri, yayına uygunluk için minimum kelime sayısını şart koşmaktadır.

    1. Öne çıkan bir görsel yükleyin: Cihazınızdan bir görsel seçin, görsel bankalarını ve GIF'leri keşfedin veya yapay zekadan yeni bir görsel oluşturmasını isteyin.



    1. Hikayeniz için yorumların nasıl yönetilmesini istediğinizi özelleştirin: Bunların editoryal incelemeden geçmesini mi yoksa anında onaylanmasını mı istediğinize karar verin.
    2. Meta açıklamanızı ekleyin : Web tarayıcılarının dizine eklemesine ve insanların okumasına yardımcı olun
    3. Bir TL:DR oluşturun: 300 ila 500 karakter arasında yazın veya yapay zekamızın sizin için bir TL:DR oluşturmasını sağlayın



    1. Emoji Güvenilirlik Göstergelerini Seçin : Bu göstergeler hikayenizle ilgili ek bilgi sağlamanıza yardımcı olarak okuyuculara daha fazla bağlam sunar.
    2. Hikayeniz orijinal mi? Bu bir yeniden yayınsa, "Hayır"a basın ve URL'yi ilk yayınlandığı yere bırakın; eğer yeni bir içerikse "Evet"e dokunmanız yeterli. Şüpheye düştüğünüzde buradaki yeniden yayınlama yönergelerimize bakın.



    Tüm bu adımları tamamladıktan sonra, alt kısımda beliren ve sizi " Hikayenizi İncelemeye Gönderin! " diye yönlendiren düğmeye dikkat edin. Hikayeniz hakkında kendinizi iyi hissediyorsanız, bir tıklamanız yeterli. Kısa bir süre sonra, gönderiminizi aldığımızı onaylayan bir e-posta alacaksınız. Bir Personel Editör bunu 3 iş günü içinde incelemelidir. Kabul edilirse teknoloji öykünüzü dağıtacağız, dağıtacağız ve dağıtacağız.


    YENİ! Taslağınızın üzerinde Hikayeyi Gönder düğmesini üç farklı yerde göreceksiniz:

    1. Hikaye ayarlarınızın alt kısmında
    2. Ekranınızın üst köşesinde
    3. Ekranınızın sağ alt köşesinde


    Hikayenizin özgünlüğüne uygun onay kutusunu işaretlediğinizde bu butonlar aktif hale gelecektir.



    Ek araçlar

    Hikaye ayarlarında bazı ekstra güzellikler bulacaksınız! Yapışkan notlar hazırlayabilir ve yazma desteği için bir editöre mesaj çekebilirsiniz. Aşağıda nasıl göründüğüne bakın:



    İşte buyur! Artık taslaktan yayına geçiş için gereken araçlara sahipsiniz; gönder düğmesine basıp çalışmanızı dünyayla paylaşmamanız için hiçbir neden yok!

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