为您的 Node 应用程序选择理想的前端框架：React 与 Angular

在智能设备时代，网络应用程序正在不断发展，已成为我们生活中不可分割的一部分。这些设备不仅通过网络连接，而且还是互联网这一大型统一生态系统的一部分。 当今的互联网是一个全球用户社区，世界各地的用户通过指尖相互连接。随着过去十年技术的发展，可以肯定地说，现在的用户体验是确保用户做出成功购买决定的关键因素。 网络应用程序的速度、可访问性和可靠性可确保用户从进入应用程序到完成目标的过程是无缝的，并且您的网络应用程序可帮助您实现目标。为此，开发人员选择在服务器端使用 框架来制作网络应用程序。 Node.JS 但是，Node.JS 必须与正确的前端框架搭配使用，以确保整体体验不仅无缝而且富有创意。这有助于吸引用户的注意力，并确保他们参与足够长的时间来做出购买决定。尽管前端框架有多种选择，但首选始终是 和 。 Angular React 这引出了 Web 行业最大的问题，React 与 Angular，哪个是您的节点网络应用程序的最佳选择？ 让我们从了解 开始揭开这个谜团，并尝试回答互联网上最常见的问题 Angular 和 React 前端框架 反应 React 是一个用于构建用户界面的 JavaScript 库。它已成为最重要的前端 JavaScript 库之一，因为它遵循基于元素的架构，该架构将用户界面分解为小的、可重用的元素。 选择React对于前端开发有其自身的优势 ：React组件可以在整个应用程序中轻松重用，促进代码一致性，节省成本，跳过代码膨胀，并减少总体开发时间。 可重用性 ：React 利用虚拟文档对象模型来优化渲染性能，仅更新需要更改的组件，从而为最终用户带来更快、更流畅的网络冲浪体验。 虚拟 DOM ：React的流行导致了庞大的用户社区以及庞大的库和工具生态系统的创建，为开发人员提供了无缝的支持和全面的资源。 庞大的社区和生态系统 ：通过React Native，开发者还可以使用相同的React组件构建适用于Android和iOS平台的移动应用程序，从而提高开发效率。 React Native 对于所有寻求更快的开发选项、快速渲染和无缝用户支持的开发人员来说，React 无疑是最佳选择，可以帮助您创建最佳的用户体验，不仅在 Web 上，而且还为您的原生 Android 或 iOS 应用程序。 角 Angular 是由 它是一个成熟的前端框架，多年来经历了重大转变和更新。它采用声明式方法，依赖于 HTML 模板并使用指令扩展 HTML 来绑定数据和管理组件行为。 Google 开发的。 由此产生的具有 Angular 丰富库的开发环境富有表现力，并且可以快速创建。不仅如此，以下是 Angular JS 成为前端架构的主要原因 ：Angular 提供双向数据绑定，自动同步模型和视图之间的数据，减少手动操作 DOM 的需要。 双向数据绑定 ：由于 Angular 具有内置的依赖注入系统，单元测试更简单、更高效，同时促进了模块化，这意味着应用程序可以更轻松地扩展和维护。 依赖注入 ：Angular 完全支持 TypeScript，即它向语言添加了静态类型，从而实现更好的代码维护并增强代码可读性。 TypeScript 集成 ：Angular 提供了强大的命令行界面 (CLI)，可以自动执行许多常见任务，避免多余的工作，从而使开发人员的工作变得更轻松。 强大的命令行界面 凭借 Typescript 支持和自动优化的 DOM，Angular JS 是您下一个网络应用程序的最佳选择，Angular 易于开发的环境使其成为开发人员的最佳选择之一。 反应 VS 角度 尽管正确的开发框架的选择在很大程度上取决于项目的规模，但开发人员的偏好和专业知识以及您正在开发的项目的复杂性也会发挥作用。 以下是一个快速比较，可以帮助您选择： 角 反应 类型 完整的结构框架 基于 JavaScript 的库 目的 构建动态 Web 应用程序 创建交互式 UI 组件 语言 打字稿 JavaScript（JSX 脚本） 开发和维护 谷歌 元和社区 前端开发方法 1. 扩展了 HTML 的功能 2. 更喜欢客户端渲染 1. 偏好服务器端渲染 2. 使用类似 XML 的语法（称为 JSX） DOM 真实的 虚拟的 表现 高的 相对较高（因为虚拟 DOM 渲染更新速度更快并确保快速的运行时性能） 应用程序结构 固定且复杂的平台 灵活的 数据绑定 双向 单程 理想的用例 1 开发复杂的企业应用程序 2 渐进式和单页 Web 应用程序和网站 1 数据不断变化的现代大型 Web 应用程序 2 适用于 Android 和 iOS 设备的本机渲染混合应用程序 结论 在 ，我们了解您的应用程序偏好，我们的专家 MEAN 和 MERN 堆栈开发人员可以帮助您创建企业应用程序、PWA、混合应用程序和响应式网站。通过对项目需求或顾问的正确理解，选择最佳的前端框架很容易。 Canopus Infosystems 本文的主图是由 HackerNoon 的 AI 图像生成器通过提示“网络应用程序”生成的。