坠落地球的人：去中心化软件将继续存在

人类好奇心的未来是去中心化和开源的。永远不会有和你一样的人。我们和我们的指纹一样独特。为了寻找快乐和幸福而过分雄心勃勃地渴望与我们不同，就像逃避自己一样。开源软件技术运动正在积极重塑集中式和分散式技术之间的社会和技术关系。尽管许多中心化的参与者利用去中心化，但这仍然是大卫和歌利亚。

人类好奇心的未来 (OSS)

类似于人类好奇心的人类生活是不可替代的。人类好奇心的未来是去中心化和开源的。





自从人类坠落到地球以来，数十亿人已经通过了这个地球空间，但我们没有一个人是一样的。我们都生而平等，但永远不会有一个人和你一样。我们和我们的指纹一样独特。我们的不可替代性是由宇宙设计的。它激发了我们的社会智慧并激发了我们物种的好奇心。过于雄心勃勃地渴望与自己不同，以寻求快乐和幸福，就像逃避自己一样。

我们比不同更相似，比相同更不同。作为一个社会，我们与技术的关系也是不可替代的。独特的不同但相关。人类与技术的关系总是在不断变化的倍增和分裂。开源软件技术运动正在积极重塑集中式和分散式（私有、主权、抗审查）技术之间的社会和技术关系。尽管许多中心化的参与者利用去中心化，但这仍然是大卫和歌利亚的故事。





好奇心是我们的第一任老师。我们母亲的子宫为这些好奇心的第一课提供了完美的环境。这是我们共同的不可替代的经验。子宫决定了我们最终设计的时尚和妆容。大地母亲是第二位老师。首先是人类被教导了事物的名称，然后在物质世界中设定了事物的价值。人类创造语言来传达这些价值观是一个奇迹。我们如何相互交流是我们存在的生态。我们对彼此的好奇心交织在我们的沟通中，这证明了我们不断发展的家庭和社区价值观。这些价值观推动了我们物种的进化。我们彼此之间的绝对相似程度是有限度的。对于我们实际上可以改变人类的程度以及我们作为一个创造物的身份，存在一个无形的限制。我们是最伟大的设计。这激励我们互相学习。





在去帕萨迪纳山看我的姑姑之前，我和哥哥在东圣路易斯拜访了我的祖母。这恰好是该国唯一一个在 4 英里半径范围内拥有 24 个城市的地方。这是我第一次在圣路易斯河的一侧访问并花费这么多时间。我和哥哥坐下来和姑姑和她丈夫谈论家庭、食物、政治和时事。我发现自己仍在回想刚刚和奶奶的谈话。在她家中探访时，我的兄弟让我祖母想起了她曾经告诉他的一个故事。那是她第一次看到汽车。我想第一次看到汽车类似于某些人第一次听说加密货币、NFT、加密艺术、DAO 和稳定币。好奇心的价值是惊人的。至少对我来说是这样。





6 岁时，我的祖母住在离城镇很远的密西西比州。有一天，她站在门廊上，看到了一件极为奇怪的事情。那是一个从远处逼近的移动物体。它在通往她家的土路上。她急忙跑去让奶奶报告她看到了什么，以及这个移动的物体是多么奇怪和难以形容。她把祖母赶到门廊去解释这个奇怪的现象。她的祖母抬头看着路，平静地告诉她那是一辆福特 T 型车。她的祖母告诉她，有几辆福特 T 型车在城里开着。我的祖母表示，作为第一个看到汽车的人，她感到非常惊讶。在那之前，她只在街上看到过马匹和马车。





关于好奇心的一个有趣的事情是，好奇心是锻炼时最好使用的肌肉。我想在 HBO 和互联网之前培养健康和好奇的想象力要容易得多。





NFT（不可替代代币）是下一代互联网。比特币开创了去中心化的开源软件革命。不可替代的代币将吸收保险、医疗保健、教育、艺术、娱乐、旅游等。您将能够在同一个加密艺术钱包中购买旅游保险和一些加纳旅游代币，但可能是不同的去中心化 NFT 交易所。目的驱动的代币需要社区。这些社区将破坏文化价值的社会科学，类似于加密货币如何破坏金钱和资产。









下一代代币将数字体验与物理现实世界融合在一起。 NFT 将为我们提供一个重新审视和评估社区、公共产品和日常交易的方式的机会。它将分散生活成本，降低休闲成本，并推动我们进一步进入期待已久的文化革命。

去中心化的开源软件将继续存在。

代币提供了获取价值和参与选择经济的可再生权利。替代经济学的选择是社会货币自由。这不是一件小事。在线交互和商务的演变讲述了我们如何实现去中心化、开源软件革命的故事。这是一个关于信息经济学和人类协调相互作用的叙述。





互联网的演变。

Web 1 - 大众传播 (Hello World) - 信息经济学

- 大众传播 (Hello World) - 信息经济学 Web 2 - 交互（前端革命）-平台经济

- 交互（前端革命）-平台经济 Web 3 - 管理和访问（后端革命） - 代币经济

（来源；Sherwin Voshmgir TEGG，2019 年的代币工程演示。）





经济的代币化是一门新的跨学科科学，用于设计简单和复杂的社会经济系统。 Sherwin Voshmgir 是代币工程领域的领军人物。

Voshmgir 将互联网生命周期的叙述解释为进化阶段。在 Web3 中，我们正在见证来自平台的信息经济自由。信息变得分散并由可以在互联网上自由移动的主人和客人管理。这些新获得的数据权利为传统的业务和治理模式带来了广泛的挑战。数据自由为主权公民和其他现实世界的应用程序提供了一系列解决方案和优势。

简单的令牌系统。 代表资产 启用对商品和服务的访问权限





简单的代币系统可以被描述为对相同金融环境中已经可用的事物的访问。前任。安全令牌和实用令牌。简单的代币需要大量的法律工程，它们的成功通常取决于集中监管。它们可以是可替代的或不可替代的。





复杂的令牌系统。 通用令牌系统 目的驱动的代币





复杂的代币系统需要大量的经济工程。前任。比特币和以太坊是目标驱动型代币的例子，它们通过启用点对点交易通信来实现新的协调解决方案。复杂的代币产生了一种新型的价值创造。

（资料来源：Shermin Voshmgir，伦敦 DeFi 峰会，2019 年 9 月在帝国理工学院举行。）





代币以不同的形式和时尚存在了很长时间。简单的代币可以是可替代的或不可替代的。然而，复杂的代币正在发展去中心化的开源技术。复杂的代币有能力征服保险、健康、旅行和游戏。复杂代币是下一波“代币狂热”。数字代币资产不再受限制值定义。在比特币十年之后，我们现在发现了区块链技术所揭示的代币经济。





NFT、DAO 和稳定币的下一步是什么。 NFT 和稳定币的最佳表现尚未到来。变化率是一个经常被错误标记为变化本身的因素。虽然变化看起来是瞬间的，但变化的速度会有所不同，并决定了整体变化。就像经济学中的技术功能一样，开源技术的变化率呈指数级增长。我们最终到达的地方将是最好的好奇心带给我们的地方。





我们处于代币工程的黎明。下一代代币经济将解决以人为中心的交易、经济协调问题，如旅行社、优步、Airbnb 和 Instacart。这些中心化模型将与其不可替代的去中心化竞争对手对峙。收费经济将转向代币经济，以利用 DAO 和 NFT、自我主权身份 (SSI)、DID 和稳定币的社会经济激励。





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