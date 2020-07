Why Flutter has Gutters ūüí™

I've had the opportunity to learn and experience what Flutter is capable of. I've read a lot of articles about it, as well as my hands dirty and I've built a few little Flutter apps. In this post, I would like to send you a taste into what Flutter is with a list of questions and answers, assuming that you have at least some of these questions on your mind, so I can address them.

Deep Dive ūü§Ņ in to Flutter

Flutter is a cross-platform open source mobile device development system that, as described by Google, "allows you to create beautiful native apps from a single codebase on iOS and Android." The first alpha edition was published in May 2017; and after 1.5 years, Flutter received its first stable 1.0 update on 4 December 2018.

Besides supporting Android and iOS systems, Flutter will be the primary tool for creating apps for the new Google operating system, Fuchsia.

Besides supporting Android and iOS systems, Flutter will be the primary tool for creating apps for the new Google operating system, Fuchsia. It is currently under development and will replace Android, potentially and gradually.

Why Dart give more wings to Flutter Framework? ūüíł

"Dart gives you wings"

Dart¬†is¬†the¬†object-oriented,¬†garbage-collectedūüóϬ†programming language you¬†use¬†for¬†the¬†creation¬†of¬†Flutter¬†applications.¬†Google¬†also¬†created¬†it,¬†but¬†it's¬†open-source,¬†so¬†it¬†has¬†community¬†inside¬†and¬†outside¬†of¬†Google. Apart from¬†its¬†roots¬†in¬†Google,¬†Dart¬†was¬†selected¬†as¬†Flutter¬†'s¬†language¬†for¬†the¬†following¬†reason:¬†It¬†is¬†one¬†of¬†the¬†few¬†languages¬†that¬†can¬†be¬†compiled¬†both¬†AOT¬†(ahead-of-time ‚Ź≥)¬†and¬†JIT (Just In Time ūüŹÉ‚Äć‚ôāÔłŹ)

AOT and JIT ! Heh!, Heh STOP ‚úč, I need to Know aboutand

Ahead of Time (AOT) Compilations

This is¬†used¬†when¬†production¬†is¬†completed¬†and¬†ready for¬†publishing. Data¬†is¬†then¬†translated¬†AOT¬†to¬†native¬†code ūüď¶,¬†enabling¬†quick initialization and¬†effective¬†program¬†execution.ūüĎ©‚ÄćūüíĽ

Just in Time Compilations

JIT used¬†during¬†the¬†app¬†development¬†process¬†as¬†it¬†allows hot¬†reloads¬†‚ô®ÔłŹ and¬†fast¬†development¬†cycles¬†by¬†compiling¬†code¬†on¬†the¬†fly¬†at¬†runtime ūüĎźūüŹÉ‚Äć‚ôāÔłŹ

How Flutter Native Architecture Helps its Gutters?

Flutter uses an application-side graphics engine called Skia to perform all the UI rendering. It means it does not rely on platform-provided OEM widgets. Simply it wants the canvas of the network to create its own renditions. That ensures predictability and full control of the widgets and layout by the developer.

