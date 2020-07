Web Scraping API para Extracción de Datos: Una Guía para Principiantes

Tabla de contenidos

En general, la API web es un conjunto de reglas que los desarrolladores deben seguir cuando interactúan con un lenguaje de programación. Al igual que Harry Potter debe decir "Alohomora" para abrir una puerta.

Una idea errónea que la mayoría de la gente tiene es que API puede extraer datos. No es completamente cierto ya que solo es responsable de buscar los datos de acuerdo con los recursos dedicados. En la mayoría de los casos, obtendrá solo lo que solicita. Sin embargo, no tiene acceso a otra información

Por ejemplo, si desea realizar un análisis de opinión y necesita revisiones y comentarios, se utiliza una API web para enviar su solicitud de esa palabra clave a un servidor web y, a cambio, el servidor le proporciona revisiones o comentarios en un formato de datos sin procesar. Los datos de formato sin formato no necesariamente parecen fáciles de usar, como las filas y columnas de la hoja de cálculo.

Datos JSON sin procesar en cromo

Como tal, para "consumir los datos" de una página de producto, debemos seguir algunos pasos para un proceso intacto de extracción, transformación al almacenamiento. A veces, incluso tiene que convertir los datos sin formato al formato deseado. Parece una tarea fácil para programadores experimentados. Sin embargo, la complejidad todavía frustra a las personas que no tienen experiencia en programación pero que necesitan más datos.

API estándar y API avanzada

Para reducir la complejidad, es mejor tener una herramienta de raspado web con alguna integración de API que pueda extraer y transformar los datos al mismo tiempo sin escribir ningún código.

Octoparse es una herramienta intuitiva de web scraping diseñada para que los no codificadores extraigan datos de cualquier sitio web. Sus ingenieros de software crean la integración API para que pueda lograr dos cosas:

1. Extraiga los datos del sitio web sin la necesidad de esperar la respuesta de un servidor web.

2. Envíe los datos extraídos automáticamente de la nube a sus aplicaciones internas a través de la integración de API de Octoparse

Además de la flexibilidad, le permite convertir datos sin procesar en formularios como Excel, CSV según lo necesite. Otro beneficio es que puede funcionar según lo planeado que elimina la complicidad durante la extracción manual de datos.

En caso de que nunca haya usado Octoparse, permítame explicarle en detalle cómo puede usar Octoparse para extraer datos y transmitirlos a su base de datos.

Tags

Subscribe to get your daily round-up of top tech stories!