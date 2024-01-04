Python, Sinir Ağları ve Kütüphaneler Olmadan Swift'de ML Görevleri
Çok uzun; OkumakBu makale Swift'de bir şeyin nasıl yazılacağına dair bir rehber değildir; daha ziyade, Python'u, kullandıkları dil ne olursa olsun, karşılaştıkları herhangi bir sorunu veya görevi çözecek makine öğrenimi kitaplıkları için nihai çözüme giden bir köprü olarak gören birçok geliştiricinin mevcut zihniyetiyle ilgili bir düşünce parçası gibidir. Çoğu geliştiricinin, onlarsız alternatif çözümler düşünmek yerine, zamanlarını Python kitaplıklarını kendi dillerine/ortamlarına entegre etmenin yollarını bulmaya harcamayı tercih edeceğine bahse girerim. Bu doğası gereği kötü olmasa da (yeniden kullanım son birkaç on yıldır BT'deki ilerlemenin önemli bir itici gücü olmuştur) birçok geliştiricinin artık alternatif çözümleri dikkate almadığını hissetmeye başladım. Bu zihniyet, mevcut durum ve Büyük Dil Modellerindeki ilerlemelerle birlikte daha da yerleşik hale geliyor. Klasik bir ML görevini alıp Swift dilini kullanarak ve Kütüphaneler olmadan çözeceğiz.