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    Python, Sinir Ağları ve Kütüphaneler Olmadan Swift'de ML Görevleriile@pichukov
    361 okumalar

    Python, Sinir Ağları ve Kütüphaneler Olmadan Swift'de ML Görevleri

    2024/01/04
    15m
    ile @pichukov 361 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Bu makale Swift'de bir şeyin nasıl yazılacağına dair bir rehber değildir; daha ziyade, Python'u, kullandıkları dil ne olursa olsun, karşılaştıkları herhangi bir sorunu veya görevi çözecek makine öğrenimi kitaplıkları için nihai çözüme giden bir köprü olarak gören birçok geliştiricinin mevcut zihniyetiyle ilgili bir düşünce parçası gibidir. Çoğu geliştiricinin, onlarsız alternatif çözümler düşünmek yerine, zamanlarını Python kitaplıklarını kendi dillerine/ortamlarına entegre etmenin yollarını bulmaya harcamayı tercih edeceğine bahse girerim. Bu doğası gereği kötü olmasa da (yeniden kullanım son birkaç on yıldır BT'deki ilerlemenin önemli bir itici gücü olmuştur) birçok geliştiricinin artık alternatif çözümleri dikkate almadığını hissetmeye başladım. Bu zihniyet, mevcut durum ve Büyük Dil Modellerindeki ilerlemelerle birlikte daha da yerleşik hale geliyor. Klasik bir ML görevini alıp Swift dilini kullanarak ve Kütüphaneler olmadan çözeceğiz.
    featured image - Python, Sinir Ağları ve Kütüphaneler Olmadan Swift'de ML Görevleri
    pattern recognition via HackerNoon AI Image Generator
    tech-stories #machine-learning-task-on-swift
    Aleksei Pichukov HackerNoon profile picture

    @pichukov

    Aleksei Pichukov

    I’m a software developer with 15 years of experience. For the past 12 years, I have been focusing in mobile development.

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    Aleksei Pichukov HackerNoon profile picture
    by Aleksei Pichukov @pichukov.I’m a software developer with 15 years of experience. For the past 12 years, I have been focusing in mobile development.
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