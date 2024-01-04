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    Задачи ML на Swift без Python, нейронных сетей и библиотекк@pichukov
    361 чтения

    Задачи ML на Swift без Python, нейронных сетей и библиотек

    2024/01/04
    15m
    к @pichukov 361 чтения
    tldt arrow
    RU
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    Слишком долго; Читать

    Эта статья не является руководством по написанию чего-либо на Swift; скорее, это скорее размышление о нынешнем мышлении многих разработчиков, которые рассматривают Python как мост к окончательному решению для библиотек ML, которое решит любую проблему или задачу, с которой они сталкиваются, независимо от используемого ими языка. Я готов поспорить, что большинство разработчиков предпочитают тратить свое время на поиск способов интеграции библиотек Python в свой язык/среду, а не рассматривать альтернативные решения без них. Хотя это само по себе не так уж и плохо — повторное использование было важным фактором прогресса в ИТ за последние несколько десятилетий — я начал чувствовать, что многие разработчики больше даже не рассматривают альтернативные решения. Этот образ мышления становится еще более укоренившимся в связи с текущим состоянием и достижениями в области моделей больших языков. Мы возьмем классическую задачу ML и решим ее, используя язык Swift и не используя библиотеки.
    featured image - Задачи ML на Swift без Python, нейронных сетей и библиотек
    pattern recognition via HackerNoon AI Image Generator
    tech-stories #machine-learning-task-on-swift
    Aleksei Pichukov HackerNoon profile picture

    @pichukov

    Aleksei Pichukov

    I’m a software developer with 15 years of experience. For the past 12 years, I have been focusing in mobile development.

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    Aleksei Pichukov HackerNoon profile picture
    by Aleksei Pichukov @pichukov.I’m a software developer with 15 years of experience. For the past 12 years, I have been focusing in mobile development.
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