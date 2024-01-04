Задачи ML на Swift без Python, нейронных сетей и библиотек
Слишком долго; ЧитатьЭта статья не является руководством по написанию чего-либо на Swift; скорее, это скорее размышление о нынешнем мышлении многих разработчиков, которые рассматривают Python как мост к окончательному решению для библиотек ML, которое решит любую проблему или задачу, с которой они сталкиваются, независимо от используемого ими языка. Я готов поспорить, что большинство разработчиков предпочитают тратить свое время на поиск способов интеграции библиотек Python в свой язык/среду, а не рассматривать альтернативные решения без них. Хотя это само по себе не так уж и плохо — повторное использование было важным фактором прогресса в ИТ за последние несколько десятилетий — я начал чувствовать, что многие разработчики больше даже не рассматривают альтернативные решения. Этот образ мышления становится еще более укоренившимся в связи с текущим состоянием и достижениями в области моделей больших языков. Мы возьмем классическую задачу ML и решим ее, используя язык Swift и не используя библиотеки.