Python'da Hizmet Çalışma Sürenizi İzlemek için Telegram Botu Nasıl Oluşturulur (Bölüm 1: Anlık Ölçümler)
Çok uzun; OkumakBir Web3 altyapı sağlayıcısı Chainstack.com'da çalışıyorum ve EVM blok zincirlerindeki akıllı sözleşmelerden gelen verileri endekslemeye yönelik bir hizmetle ilgileniyorum. Geliştirilmekte olan hizmetin kalitesi, hizmetin çevrimiçi olarak veri aldığı düğümlerin ne kadar "iyi" çalıştığına bağlıdır. Kendi botumu yazmaya karar verdim ve bu bot şunları yapacaktı: İsteğim üzerine servise gidecek, metrikleri kontrol edecek ve bana kısa bir rapor gönderecekti.