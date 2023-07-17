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    Python'da Hizmet Çalışma Sürenizi İzlemek için Telegram Botu Nasıl Oluşturulur (Bölüm 1: Anlık Ölçümler)ile@balakhonoff
    1,286 okumalar

    Python'da Hizmet Çalışma Sürenizi İzlemek için Telegram Botu Nasıl Oluşturulur (Bölüm 1: Anlık Ölçümler)

    2023/07/17
    7m
    ile @balakhonoff 1,286 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Bir Web3 altyapı sağlayıcısı Chainstack.com'da çalışıyorum ve EVM blok zincirlerindeki akıllı sözleşmelerden gelen verileri endekslemeye yönelik bir hizmetle ilgileniyorum. Geliştirilmekte olan hizmetin kalitesi, hizmetin çevrimiçi olarak veri aldığı düğümlerin ne kadar "iyi" çalıştığına bağlıdır. Kendi botumu yazmaya karar verdim ve bu bot şunları yapacaktı: İsteğim üzerine servise gidecek, metrikleri kontrol edecek ve bana kısa bir rapor gönderecekti.
    featured image - Python'da Hizmet Çalışma Sürenizi İzlemek için Telegram Botu Nasıl Oluşturulur (Bölüm 1: Anlık Ölçümler)
    programming #python #python-tutorials #web3
    Kirill Balakhonov HackerNoon profile picture

    @balakhonoff

    Kirill Balakhonov

    Product Lead at Chainstack.com / Data Science Expert / Building Web3 Data APIs & Blockchain Indexing Solutions

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    Kirill Balakhonov HackerNoon profile picture
    by Kirill Balakhonov @balakhonoff.Product Lead at Chainstack.com / Data Science Expert / Building Web3 Data APIs & Blockchain Indexing Solutions
    Chainstack Subgraphs
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