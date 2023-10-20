İstisnaların Gerçek Önemi: PHP ve Golang'da Hata İşleme

Geçtiğimiz günlerde benim gibi yazılım geliştiricisi olan bir arkadaşımla etkileyici bir sohbet gerçekleştirdim. Farklı programlama dillerinin hatalarla nasıl başa çıktığını tartışıyorduk ve bu bazı anlaşmazlıklara yol açtı. Hangi hata giderme yöntemlerinin en iyi sonucu verdiğini, artılarının ve eksilerinin neler olduğunu ve hatta istisnasız yaşayıp yaşayamayacağımızı merak ettik. Bu konuşma, çeşitli programlama dillerinde hata işlemeyi daha derinlemesine keşfetme merakımı uyandırdı ve şimdi öğrendiklerimi paylaşmanın heyecanını yaşıyorum. Günlük işlerimde, hata işleme konusunda farklı yaklaşımlara sahip iki dil olan PHP ve Golang'ı kullanıyorum. Bu yazıda sizi bu dillerin hatalarla nasıl baş ettiğini karşılaştıracağımız bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. Ama keşfedilecek daha çok şey var! Ayrıca alternatif hata işleme yöntemlerini araştıracağız ve hangilerinin farklı görevler için en uygun olduğunu bulacağız. O halde kodlama dünyasında hata yönetimine ilişkin ilgi çekici bir araştırmaya hazır olun. Hata İşleme Yöntemleri: PHP ve Golang'a Bir Bakış Programlamada yönetimi çok önemlidir. Geriye dönüp baktığımızda, hatalarla başa çıkma yöntemlerimiz geliştiricinin ihtiyaçlarının ve zorluklarının zaman içinde nasıl değiştiğini gösteriyor. hata baskındı. Bu basit, genellikle tam sayıya dayalı geri dönüşler, başarıyı veya belirli hata türlerini gösterir. Verimli olmalarına rağmen dezavantajları, genellikle kodu karmaşık hale getirmeleri ve daha az okunabilir hale getirmeleriydi. Bir hatayı çözmek için sürekli olarak belgelere veya hata kodu tanımlarına başvurmak gerekiyordu. Başlangıçta hata kodu dönüşleri daha sezgisel bir çözüm olarak ortaya çıktı: Bir kod döndürmek yerine program, bir hata oluştuğunda bir istisna atarak geliştiricinin onu kodun belirlenmiş bir bölümünde yakalamasına olanak tanıyordu. Bu yaklaşım, netliği ve hata yönetimini merkezileştirme yeteneği nedeniyle benimsendi. İstisnalar Kısa süre sonra, özellikle eşzamansız ortamlarda yaygınlaştı. Fikir çok basitti: Bir hatayı beklemek yerine neden onu çözecek bir işlevi (geri arama) iletmiyorsunuz? modeli JavaScript'te popüler hale geldi ve hata işlemeyi daha proaktif hale getirdi. hata geri aramaları onError(callback) Bazı programlama dilleri, hatalar ve istisnalarla çalışmanıza olanak tanıyan özel işlevler sunmuştur. Örneğin LUA'da ve vardır. Bunlar geleneksel hata kodları ve istisna mekanizmalarının bir karışımını sunuyordu. error() pcall() Daha önce açıklanan hatalarla çalışma yöntemlerine paralel olarak, fonksiyonel programlama dillerinde ortaya çıktı. Bunlar, bir değeri başarıyı veya başarısızlığı gösteren bir bağlamda sararak daha anlamlı ve güvenli hata yönetimine olanak tanır. Bunun dışında, güçlü ve özlü hata yönetimine ve operasyonların zincirlenmesine olanak tanıyan diğer çeşitli işlevsel modellerle birlikte kullanılabilirler. monadlar gibi bir kavram Ama odağımızı PHP ve Golang'a kaydıralım. Sürüm 5.0'dan önce bu programlama dilinde hiçbir istisna yoktu. Geliştiriciler, kullanıcı düzeyinde bir hata/uyarı/not mesajı üreten işlevi gibi çok çeşitli hata işleme yöntemleri kullandı; işlevi, komut dosyasında hata işleme için bir geri çağırma tanımlamanıza, başarısız işlev yürütmenin bir sonucu olarak aktif olarak 'false' veya 'null' döndürmenize olanak tanır, vb. PHP'nin kapsamlı hata işleme yetenekleri vardır. trigger_error set_error_handler Bu yöntemlerin çoğu hala PHP kodunda yaygın olarak kullanılmaktadır. Yine de, istisnaların ve bunları işlemeye yönelik dil yapılarının ortaya çıkmasıyla birlikte, örneğin, hata ve nerede oluştuğu hakkında daha ayrıntılı bilgi, hatanın nerede oluştuğu, hataları yapılandırılmış bir şekilde ele alma yeteneği ve karmaşık kodun gelişmiş okunabilirliği. geleneksel hata işleme yöntemlerine göre bir dizi avantaj sundukları için geliştiriciler arasında geniş bir popülerlik kazandılar; işlevlerin hem sonuç hem de hata döndürdüğü çoklu dönüş modeliyle ilgilenir ve örtülü istisna işleme yerine açık hata kontrolünü vurgular. Golang'ın yaratıcıları programlama dilinin mümkün olduğunca açık ve basit olması gerektiği ilkesine bağlı kalıyorlar. Tasarımının temel amacı, özellikle Google gibi büyük kuruluşlarda kod yazmak için net ve etkili dil yapıları sağlamaktı. Bu şekilde geliştiriciler, kod stili üzerinde tartışarak veya karmaşık ve kafa karıştırıcı kodu anlamaya çalışarak zaman kaybetmeden sorunları çözmeye odaklanabilirler. Öte yandan Golang, PHP ve Golang'da Hata İşleme: Okunabilirlik Karşılaştırması PHP'nin İstisna Yaklaşımı Daha önce de belirtildiği gibi, PHP'nin birçok hata işleme yeteneği vardır, ancak istisnalar bugünlerde en popüler yöntemdir. Bu yaklaşım sezgisel olsa ve diğer birçok programlama dilini yansıtsa da, birden fazla potansiyel hata kaynağıyla uğraşıldığında iç içe geçmiş yapılara yol açabilir. Bu "dene-yakala" iç içe yerleştirme, özellikle yeni gelenler için kodun okunmasını zorlaştırabilir. Hadi parçalayalım. AVANTAJLARI: . PHP'nin istisna işlemesi, gereken genel satırları azaltarak kodun kısa olmasına neden olabilir. Bu, özellikle kodun bir bölümündeki çeşitli hata türleriyle uğraşırken faydalıdır. Merkezi bir hata işleme mekanizması sağlar. Kısalık Diğer birçok dile benzer olan PHP'nin istisna mekanizması birçok geliştiriciye aşinadır ve diğer kodlama geçmişlerinden PHP'ye geçişi kolaylaştırır. Şu anda en popüler programlama dili, hatalarla bu şekilde başa çıkma yöntemine sahiptir. Evrensellik. DEZAVANTAJLARI: Ana eksiklik, kodun mantıksal akışını engelleme potansiyelidir. İstisnalar çoğaldıkça orijinal hata kaynağının izini sürmek zor olabilir, bu da hata ayıklamayı zorlaştırır. Akış Bozulması. İstisnalara çok fazla güvenmek aynı zamanda aşırı kullanıma da yol açabilir; önemsiz hatalar istisna olarak atılır ve bu da kodu gereksiz yere karmaşık hale getirir. Güven üzerinde. Golang'ın Açık Hata İşleme Yöntemi Golang farklı bir yaklaşım benimsiyor. İstisnalar yerine, işlevler normal dönüş değerlerinin yanında bir hata değeri döndürür. Bu hatayı kontrol etmek ve işlemek geliştiricinin sorumluluğundadır. Bu, Go kodunu daha uzun hale getirebilse de, hataların ne zaman ve nerede meydana gelebileceği konusunda kristal netliğinde bir anlayış sunar. AVANTAJLARI: Go, hata işleme için istisnalar kullanmadığından "try-catch" bloklarına gerek yoktur; kontrol akışının karmaşıklığını azaltır. Akış Basitliğini Kontrol Edin. . Golang'ın yaklaşımı, geliştiricilerin her bir hatayı duruma göre nasıl ele alacaklarına karar vermelerine olanak tanır; bu ister hatayı yayarak, ister günlüğe kaydederek veya düzeltici önlemler alarak olsun. Bu kontrol daha sağlam uygulamalara yol açabilir. Esneklik DEZAVANTAJLARI: En yaygın eleştirilerden biri, Go'nun hata işlemesinin ayrıntılı kodlara yol açabileceğidir. Başarısız olabilecek işlevlerin ek bir hata değeri döndürmesi gerekir ve bu hataların işlenmesi çoğu zaman tekrarlanan hata denetimi standartlarıyla sonuçlanabilir. Uzunluk. Hata işleme açık olduğundan, geliştiricilerin bir hatayı unutması veya kasıtlı olarak bir hatayı kontrol etmemeyi seçmesi riski olabilir. Gözetim Potansiyeli. . Go'nun standart hata türü basit ve tutarlı olsa da genellikle hatanın nerede ve neden oluştuğuna ilişkin bağlamsal bilgilerden yoksundur. Daha fazla bağlam eklemek için paketler ve modeller olmasına rağmen, bazı geliştiricilerin istediği kadar entegre değildir. Bağlam Eksikliği Performans ve Kaynak Tüketimindeki Farklılıklar PHP ve Golang arasındaki tartışma genellikle programlamanın çeşitli alanlarına girer, ancak en önemli çekişme alanlarından biri, özellikle hata işleme söz konusu olduğunda, performans ve kaynak tüketimindeki farklılıklardır. hataya yol açan çağrıların sırasının izlenmesine yardımcı olan bir yığın izlemenin oluşturulmasına izin verir. Bu izleme, hata ayıklama için değerli bilgiler sağlar. Ancak özellikle karmaşık uygulamalarda böyle bir iz oluşturmak, hesaplama kaynakları ve bellek gerektirir. Sonuç olarak, istisnalar sıklıkla atıldığında uygulamayı yavaşlatabilir ve kaynak ayak izini artırabilir. PHP durumunda istisnalar, Öte yandan , istisna yığın izleme oluşturma yükünü ortadan kaldırır. Bunun yerine işlevler, programcı tarafından açıkça kontrol edilmesi gereken hata değerlerini döndürür. Bu yaklaşım, daha yalın performans ve daha az kaynak tüketimi ile sonuçlanır. Ancak sorumluluğu doğrudan geliştiricinin omuzlarına yüklüyor ki bu da bir bakıma kaynak yoğun. Golang'ın yöntemi PHP'nin istisna tabanlı yöntemini kullanma veya Golang'ın açık hata işleme yöntemini kullanma arasındaki karar yalnızca performans ve kaynaklarla ilgili değildir; daha çok ödünleşimlerle ilgilidir. İstisnalar, zengin hata ayıklama bilgileri sağlar, ancak bunların bir bedeli vardır; Golang'ın yaklaşımı ise kaynak dostudur ancak hata yönetiminde titizlik gerektirir. Sonuç: İstisnasız Yaşamak Mümkün ve Gerekli mi? Web geliştirme ihtiyaçlarından doğan PHP, basitliğe ve paylaşımlı barındırmaya öncelik verdi. Hata işleme özelliği onu web uygulamaları için geliştirici dostu hale getirir. Öte yandan Google'daki yazılım devleri tarafından oluşturulan Golang, modern sistem programlama için tasarlandı. Çoklu dönüş değerleri kullanarak açık hata işlemeyi vurgular: Bu paradigma, daha net kod akışını teşvik eder ve hataları normal değerler olarak yaparak daha hassas kontrol sunar. Hataları ele alma felsefelerini farklı kökenler ve hedefler şekillendirdi. PHP, erişilebilirliğe ve hoşgörüye değer vererek web geliştiricileri arasında geniş çapta benimsenmeyi hedefledi. Buna karşılık Golang, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir sistemler için ideal olan performansı, netliği ve sağlamlığı aradı. Yaklaşımları kaçınılmaz olarak istisnaların gerekliliği konusundaki tartışmayı alevlendiriyor. İstisnasız kodlama göz korkutucu görünse de geliştiricileri daha şeffaf, öngörülebilir kodlara doğru itiyor. Ancak evrensel olarak uygun olmayabilir ve belirli dil amaçlarını ve uygulamalarını anlama ihtiyacını vurgulamaktadır. Bana gelince, istisnaların olası dezavantajlarına rağmen, eğer mümkünse işlerinde bunları kullanmayı tercih eden geliştiricilerden biriyim. Golang yaklaşımı bana pek rahat gelmiyor ama aynı zamanda beni ne yaptığım ve neyi başarmak istediğim hakkında daha fazla düşünmeye zorluyor. Hangi yöntemi daha çok kullanmayı seviyorsunuz? Bu bilgiyi yorumlarınızda paylaşırsanız çok sevinirim!