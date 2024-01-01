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    Manga Stili Yapay Zeka İllüstratörü Picatrix Picori ile Söyleşiile@akasha
    603 okumalar

    Manga Stili Yapay Zeka İllüstratörü Picatrix Picori ile Söyleşi

    2024/01/01
    19m
    ile @akasha 603 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Sanatsal yolculuğunda minimum kaynak tüketimine ve kurumsal kısıtlamalardan kopmaya öncülük eden Manga AI sanatçısı Picatrix Picori'nin çığır açan "korsan-girişimci" yaklaşımını keşfedin. Bu yenilikçi vizyonun bir yapay zeka sanatçısı olmanın özünü nasıl yeniden tanımladığını, topluluk tarafından düzenlenen kuralları nasıl desteklediğini ve bağımsız sanatçıların ana akım etki yerine yaratıcılığa ve kişisel efsanelere öncelik verdiği bir dünyayı nasıl teşvik ettiğini öğrenin. Sanatçıların dijital çağda benzersiz stiller ve markalar geliştirmelerine yönelik heyecan verici fırsatları keşfedin.
    featured image - Manga Stili Yapay Zeka İllüstratörü Picatrix Picori ile Söyleşi
    tech-stories #manga-style-ai-illustrator
    Akasha Rose HackerNoon profile picture

    @akasha

    Akasha Rose

    Metaverse mavin and diva of GameFi

    Credibility

    react to story with heart
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