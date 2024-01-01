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    对话 Picatrix Picori — 漫画风格的 AI 插画师经过@akasha
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    对话 Picatrix Picori — 漫画风格的 AI 插画师

    2024/01/01
    19m
    经过 @akasha 603 讀數
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    太長; 讀書

    探索 Manga AI 艺术家 Picatrix Picori 开创性的“海盗企业家”方法，他在艺术之旅中开创了最小资源消耗和脱离企业限制的先河。了解这一创新愿景如何重新定义人工智能艺术家的本质，促进社区监管准则，并培育一个独立艺术家将创造力和个人神话置于主流影响之上的世界。探索艺术家在数字时代开发独特风格和品牌的令人兴奋的机会。
    featured image - 对话 Picatrix Picori — 漫画风格的 AI 插画师
    tech-stories #manga-style-ai-illustrator
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    @akasha

    Akasha Rose

    Metaverse mavin and diva of GameFi

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