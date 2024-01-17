Yüksek Lisans Olmak Nasıl Bir Şey?: Yapay Zeka Anlayışının Sınırları Üzerine Bir Düşünce Deneyi
Çok uzun; OkumakMakale, yapay zeka tarafından oluşturulan metinler ve yapay zekanın aracılık sahibi olduğu yönündeki yanlış algı hakkındaki endişeleri ele alıyor. Makaleler, Karanlık Kutu adı verilen felsefi bir düşünce deneyini kullanarak, yanıtlar oluşturmak için metinsel girdilere dayanarak, hiçbir dış deneyimi olmayan bir bireyin sınırlarını araştırıyor. Yüksek Lisans rolünü oynamayı, Yüksek Lisans'ın nasıl çalıştığını anlamakla veya (daha tehlikeli olarak) Yüksek Lisans'a bilinç, faillik, niyet veya ahlaki muhakeme atfetmekle karıştırmamalıyız. Küçük bir düşünce deneyi kullanarak, bir Yüksek Lisans'ın neler yapabileceğini ve ayrıca sınırlamalarının neler olduğunu yüksek düzeyde anlayabiliriz.