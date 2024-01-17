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    Yüksek Lisans Olmak Nasıl Bir Şey?: Yapay Zeka Anlayışının Sınırları Üzerine Bir Düşünce Deneyiile@mattbutcher

    Yüksek Lisans Olmak Nasıl Bir Şey?: Yapay Zeka Anlayışının Sınırları Üzerine Bir Düşünce Deneyi

    2024/01/17 Yeni tarih
    9m
    ile @mattbutcher
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Makale, yapay zeka tarafından oluşturulan metinler ve yapay zekanın aracılık sahibi olduğu yönündeki yanlış algı hakkındaki endişeleri ele alıyor. Makaleler, Karanlık Kutu adı verilen felsefi bir düşünce deneyini kullanarak, yanıtlar oluşturmak için metinsel girdilere dayanarak, hiçbir dış deneyimi olmayan bir bireyin sınırlarını araştırıyor. Yüksek Lisans rolünü oynamayı, Yüksek Lisans'ın nasıl çalıştığını anlamakla veya (daha tehlikeli olarak) Yüksek Lisans'a bilinç, faillik, niyet veya ahlaki muhakeme atfetmekle karıştırmamalıyız. Küçük bir düşünce deneyi kullanarak, bir Yüksek Lisans'ın neler yapabileceğini ve ayrıca sınırlamalarının neler olduğunu yüksek düzeyde anlayabiliriz.
    featured image - Yüksek Lisans Olmak Nasıl Bir Şey?: Yapay Zeka Anlayışının Sınırları Üzerine Bir Düşünce Deneyi
    machine-learning #ai-ethics #thought-experiment
    Matt Butcher HackerNoon profile picture

    @mattbutcher

    Matt Butcher

    Creator of Helm, Glide, Krustlet & more. Co-founder/CEO of Fermyon, the serverless WebAssembly in the cloud company.

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    Matt Butcher HackerNoon profile picture
    by Matt Butcher @mattbutcher.Creator of Helm, Glide, Krustlet & more. Co-founder/CEO of Fermyon, the serverless WebAssembly in the cloud company.
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