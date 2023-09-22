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    DevOps İşlem Hatları İçin En İyi Uygulamalarile@abrahamdahunsi
    13,080 okumalar

    DevOps İşlem Hatları İçin En İyi Uygulamalar

    2023/09/22
    6m
    ile @abrahamdahunsi 13,080 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Bu makalede size planlama ve tasarımdan test, otomasyon ve orkestrasyona kadar temel DevOps işlem hattı en iyi uygulamalarını göstermeye çalıştım. Bu uygulamalar, hızlı tempolu yazılım geliştirme dünyasında başarının temelini oluşturur. DevOps gelişmeye devam ettikçe işlem hatlarını optimize etmeye yatırım yapan kuruluşların, dinamik bir dijital ortamın taleplerini karşılayan yenilikçi, yüksek kaliteli yazılımlar sunmak için iyi bir konuma sahip olacağını da unutmamalısınız.
    featured image - DevOps İşlem Hatları İçin En İyi Uygulamalar
    cloud #devops #devops-principles
    Abraham Dahunsi HackerNoon profile picture

    @abrahamdahunsi

    Abraham Dahunsi

    I enjoy solving problems by writing code and breakdown technical contents by writing.

    Credibility

    react to story with heart
    Aptible

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