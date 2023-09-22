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    DevOps 管道的最佳实践经过@abrahamdahunsi
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    DevOps 管道的最佳实践

    2023/09/22
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    经过 @abrahamdahunsi 13,080 讀數
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    太長; 讀書

    在本文中，我试图向您展示基本的 DevOps 管道最佳实践，从规划和设计到测试、自动化和编排。这些实践为在快节奏的软件开发世界中取得成功奠定了基础。 您还必须记住，随着 DevOps 的不断发展，投资于优化管道的组织将处于有利地位，能够提供满足动态数字环境需求的创新、高质量软件。
    featured image - DevOps 管道的最佳实践
    cloud #devops #devops-principles
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    @abrahamdahunsi

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